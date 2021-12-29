《皇家特工》起源︱俄國妖僧拉普斯丁格鬥技　源自哥薩克人軍刀舞

《皇家特工：第一任務》明天上映，這部系列前傳作品以一次大戰為背景解釋特務的起源，德皇威廉二世、沙皇尼古拉斯二世、英皇喬治五世、俄國妖僧拉普斯丁、列寧、費迪南公爵等等歷史人物一一現身，故事發生時間也是歐洲全民尚武的年代，在延續正傳誇張漫畫化的動作場景之餘，又見到別出心裁的冷兵器打法，格鬥場面屬收貨之作。



在預告片已見由Rhys Ifans飾演惡名昭彰的妖僧拉普斯丁（Grigori Yefimovich Rasputin）將是今次反派之一，而來自英國的金牌特務有份參與刺殺拉普斯丁的行動。

俄國傳教士拉普斯丁因深得沙皇和皇后寵信，在一次大戰沙皇御駕親征期間干預朝政，最終惹來皇室成員不滿，策動刺殺計劃將妖僧剷除。坊間有一說指因拉普斯丁遊說沙皇和德皇講和，那將促使德軍只攻打西邊戰線，這將大大威脅英國，因此英國派出特務參與行刺拉普斯丁，而據參與刺殺妖僧的俄國皇室成員回憶，刺殺行動一波三折，妖僧服毒不死、浸不死、要連打數槍才得以斃命，因此這個邪門歷史人物更添妖氣，而有「妖僧」之名。《第一任務》編劇便用了這個野史傳說，創作了英國特務參與暗殺拉普斯丁的計劃。

這次劇組大大的發揮了拉普斯丁這個具邪惡性格人設的角色，還為他設計了獨特的打鬥方式，據演員所說武術指導度身為這角色設計別具俄國風味的打法，以「軍刀舞」（Sabre Dance，又譯「馬刀曲舞」）為藍本，將俄國武術、劍擊和舞蹈融入其中，讓他不斷跳出旋轉舞步，兵器隨舞蹈揮劈或刺出，打法別具特色。

這種「軍刀舞」的曲風和舞蹈是蘇聯亞美尼亞裔作曲家Khachaturian於1940年代所創，靈感源自他故鄉亞美尼亞於節慶時會用到的樂曲。這個以芭蕾舞為主的「軍刀舞」，舞蹈員在不斷旋轉身驅跳舞時，加入佩刀以雙手揮動，讓身體呈現更大幅度動態美，而這種用雙刀為道具的舞蹈，明顯來自哥薩克的軍刀舞。

亞美尼亞地處高加索一帶，該地區的戰舞深受哥薩克的刀舞所影響。哥薩克刀舞源自哥薩克騎兵的恰西克馬刀，這支騎兵曾是17世紀俄羅斯帝國東進的主力，他們所用的「天堂之刃」（恰西克馬刀 / Shashka）是日後俄軍的制式馬刀。哥薩克人會以恰西克刀為道具跳舞，舞者雙刀時而正握，時而反握，手法靈活變換，電影中拉普斯刀雖然只是一手執短刀，一手拿護盾（碟蓋），但步法輕盈雙手交替俐落，便極具這類戰舞遺風。所不同的是「軍刀舞」（Sabre Dance）的佩刀與哥薩克刀舞（ Cossack sword dance）不同，前者刀身相對較短，舞蹈員亦較少轉刀動作，這有助減低芭蕾舞蹈員雙手的難度，而更專注不斷遊走的舞步。

時至今日「軍刀舞」更成為花式滑冰運動常用的出場樂，也是表達幽默情緒時常用的音樂。

本片另一動作賣點是大打比劍對決，這種作戰方式符合十九世紀末成長的英國紳士習慣。中世以來劍術一直是騎士和貴族必習武術，在冷兵器年代英國紳士更流行以比劍來捍衛名譽，解決恩怨。《金士曼起源》今次有大量比劍場景，讓本片更添上多一份英倫風采。

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