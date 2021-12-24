武編周記︱開心過聖誕　兩套聖誕電影介紹︱不能只有我看到

大家好，我係編輯K，又到聖誕！【武備志編輯團隊】在構思有關聖誕的主題時，真的搜索枯腸，很多與聖誕有關的武術題材我們都涉獵過了。



竟然！俾我們找到與武術題材有關的聖誕電影，《A Wrestling Christmas Miracle 》和《A Karate Christmas Miracle》那我們大約先看看啦，弊！唔對路好奇怪，先唔講畫質同某P站電影好似，其中有一個就連故事其實與武術好牽強關係，甚至你可以話係掛羊頭賣狗肉。但編輯團隊們商量過：「三日假，可能有人鍾意睇呢？」「外國賣Cult片的公司都有錢賺，有市場架！」「你覺得唔對路讀者可能唔覺呢？」基於「不能只有我看到」的原則，小編都出篇文介紹俾大家啦！

有鎗戰。(IMDb)

兩套戲故事簡介（谷阿莫Mode）：

《A Karate Christmas Miracle》：一年前男主角空手道男父親失蹤，空手道男想在聖誕透過自學空手道，自己頒自己黑帶，可以奇蹟讓阿爸回來，套戲最後連打都無，但好溫情。

《A Wrestling Christmas Miracle 》：男主角摔跤男是摔跤天才，但電影只有頭五分鐘插入一些唔知邊度嚟的摔跤比賽片段，摔跤男十歲時有一日突然話自己唔玩摔跤，因為仲有四十日到聖誕，男主有個朋友昏迷男昏迷中，他想在四十日內拍套戲，然後想昏迷男醒返時有得睇。

有溫情。（YouTube）

好啦我都唔知講乜，大家笑下開心下，搜名可以搵到原片，自己睇啦！（唔好打頭）

聖誕快樂！Happy New Year！

A Wrestling Christmas Miracle

A Karate Christmas Miracle

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】