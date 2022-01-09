打嘴巴｜掌摑竟然也有職業大賽　開掌打擊原來威力不可小覤？

今日跟大家介紹一下近年新興的打擊運動——職業掌摑大賽（不是大打嘴巴喔~）。順道談談掌擊在武術搏擊中的價值。



近年，在網上不時見到兩名壯漢互相掌摑的片段。其實，那是近年在興起的「職業掌摑大賽」。這種賽事在短時間內掀起了一陣熱潮，除俄羅斯外，美國也開始舉辦類似的大賽。

+ 2

最初，掌摑大賽的規則非常簡單。兩位參賽者會站在檯前，之後一來一回互摑，直到一方選擇投降或是被摑到倒地不起。後來按照不同地區，發展出相若的比賽規則。例如掌摑大賽「Slapstrike」便把比賽回合縮減至三回合，假如沒有擊倒出現，便由裁判決定勝負。

+ 1

規則規定，被掌摑的選手不可作出任何防守動作，包括扭頭卸力、躲避等。選手只能用手掌部份掌摑臉頰，不能觸及對手的喉部、太陽穴、耳朵、眼窩、鼻子等，而且不可採用打擊方式。為了在被打耳光後保持平衡，參賽者會抓住一個放在他們之間的堅固支架，四周還有選手隊友及裁判在旁保護，避免被擊倒後跌倒受傷。

在俄羅斯的賽事中，曾經橫掃了所有參賽者的冠軍就是體重約370磅的Vasiliy "Dumpling" Khamotskiy，亦是網上多數掌摑大賽片段的主角。不過天下沒有無敵的冠軍，Vasiliy在贏了多次比賽後終於一場賽事中被對手KO，之後要送院治理。

雖然這個比賽有點讓人不明所以，但其實以掌攻擊在武術搏擊中確實有一定的價值。

武術搏擊中的開掌打擊技術

開掌打擊其實是一種歷史悠久的技術，早在18世紀的愛爾蘭拳擊中，便已經有專門訓練。而空手道、中國武術、相撲等不同地方的傳統武術，亦有相關記載。

掌根骨頭較堅固，手刀並不是以指側部位打擊。（圖片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/gjPcdk3xid8）

開掌打擊的主要打擊位置為手腕掌，實際上你命中對手的是前臂的前端，所以無論手指張開或是指尖在下指節處折疊，也是用掌底進行打擊，即連接着手腕最近的掌骨。打擊時關節垂直於手腕鎖緊，以避免將較軟的內部手腕組織撞擊到目標上。

另外，開掌打擊也方便在纏鬥或使用其他防禦技術時，不必不斷地張開或合上雙手就能使用。

雖然掌擊在直線距離上比拳擊有所不及，但速度上並不會差太遠。而假如能夠準確使用掌底命中的話，當中的接觸面其實跟拳峰上的指關節不是大太多，同樣可以造成強勁的破壞力。

另外，掌打一定程度上比裸拳更加安全，大大減低自身的受傷風險。

人的雙手是身體最靈活的一部份，因為手掌擁有有27根骨頭，而肌腱中還有不少的籽骨(又稱「芝麻骨」)。以裸拳攻擊的話，這些小骨都會有受傷的危險。而假如姿勢不正確的話，手腕還會受傷。

對於技術水平較低的人來說，就算不能好好控制手腕的肌肉，因為打擊的地方已經是手腕骨頭的位置，所以就算落點不太準確，也不會像出拳那樣因為落點不准而扭傷手腕。在沒有拳套保護的情況下以拳頭擊打對手，用掌底就可以避免可能會弄傷手骨及指骨的問題。

談起開掌打擊，不能不提Bas Rutten這位前UFC重量級冠軍以及日本的Pancrase格鬥賽事。由於早年的Pancrase的比賽規則不容許以拳頭打擊對手頭部並而不使用拳套，所有選手都只能以開掌攻擊對方。而當時Bas Rutten雖然以掌代拳，但他的掌擊方式卻充滿威力，往往能夠擊倒對手，結果成為了他在日本的成名絕技之一。

+ 6

後來，UFC拳手Nick Diaz和弟弟Nate Diaz都喜歡在比賽中突然掌摑對手，而這招就被外界稱之為Stockton Slap。

武圖App2

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 8

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 4

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：