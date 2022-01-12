鐵拳英雄︱郭振鋒：港劇首次融入多種國術門派元素︱武打星蹤

武打動作劇《鐵拳英雄》（前名《唐人街》)這周上映，由《城寨英雄》班底陳展鵬、王君馨、伍允龍，加上唐詩詠、姚子羚和陳山聰主演，由《城寨》動作指導郭振鋒（郭追）夥拍首次擔任副動作指導的何佩珉再任武指。這集《武打星蹤》便邀得郭振鋒，這位於邵氏經典電影《五毒》中首演主角，至今仍活躍影圈的張徹弟子，談談他由打星轉戰武指的歷程，亦分享他拍攝《城寨英雄》的幕後花絮。

文、攝：賴家俊



江生、孫建、韋白、鹿峰、羅莽和郭追（郭振鋒），這幾位張徹導演後期弟子，於電影《五毒》中聚首一堂，一炮而紅，這部作品至今仍成為全球功夫影迷的經典，尤其在海外有極高的評價。一眾弟子中只有羅莽和郭振鋒仍然活躍於影壇，當中郭振鋒自十多年前加入無綫電視後，幾乎絕跡幕前，卻以武指身份執導不少經典影視作品，談及會否重返幕前演出？他表示仍然想有機會去幕前，更希望有機會一眾在香港的張徹弟子，能再聚首拍戲。

由台灣影壇打入香港的郭振鋒，小時候學歌仔戲出身，學得一手戲班的套路和刀槍靶子，練就敏捷身手，雖然出身戲班，但卻沒有想過做主角。

「一切也是緣份吧！有一年張徹在台灣拍戲，我做武師參與其中一場與幾個演員打，拍到第三日，可能他見我年輕不嫌棄我沒經驗，問我有沒有興趣拍戲，結果帶了我入戲行，第一套電影便是拍攝《馬可勃羅》。」

大家對郭振鋒最經典的演出，除了他在電影《辣手神探》演冷血殺手外，便是他在邵氏與一眾師兄弟拍攝的作品，當中尤以《五毒》最為經典，這套作品當年上映時未算票房大賣，卻在後來贏盡口碑，成為邵氏武打電影必看作品之一。他表示當年以新人入戲行，很多作品都很難忘，但對他來說印象最深的不是他首擔演主角的《五毒》，而是《碧血劍》中演袁承志一角。

「《五毒》很受外國人歡迎，但這套作品的動作不及我後來的作品多，我最深印象是《碧血劍》，我演袁承志與六位高手對打，是打得最辛苦但極有效果，在《殘缺》和《奪門旗》中，動作場面也較《五毒》多，但《五毒》題材新穎所以很受歡迎。」

八十年代起，與他同期的張徹弟子各散東西，有些退出幕前，只有他和羅莽仍在影圈。談起一眾師兄弟，他感歎英年早逝的江生他最有默契，而孫建據悉在海外開空手道館，而他仍然有與鹿峰聯絡。

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由香港打入荷里活

轉戰幕後的郭振鋒，擔任多套動作電影武指，經典作品有《辣手神探》、《絕代雙驕》、《白髮魔女傳》等作品，1997年更進軍荷里活，在皮雅斯布士南擔正的《新鐵金剛之明日帝國》中擔任動作指導，並客串演出一角，後來亦在《狙魔特攻》擔任動作指導，但原來他本來有機會更早進軍荷里活。

「我和吳宇森合作了《辣手神探》等電影，有時動作場面很難在現場講清楚怎樣，但我有默契知他想要什麼。後來他有機會往荷里活發展，想帶我過去，但那邊的工會和武指反對，可能他初闖荷里活，那邊的人小看他，所以再過幾年才有機會再闖荷里活。」

在荷里活拍戲，資源和時間都比香港拍攝多，在拍《新鐵金剛》時劇組給他一星期時間設計動作場口，但他只用了兩日便辦妥。「我在現場領悟會快過看劇本，在現場可以有好多發揮。外國俾充足時間你準備，但我們香港武指懂執生做得快靚正。」

他認為身為武指要有好的功夫根底，因為很多演出動作的演員都沒有武術功底，用口講他們很難領悟，這時候就很靠武指親身示範給他看，武指還要懂刀槍靶子，對方不懂怎樣拿好兵器，你可以教他們。

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度招要發揮演員長處

無綫今次沿用《城寨英雄》班底拍班《鐵拳英雄》，郭振鋒擔任動作指導，新作品更引入比前作更多武術元素：八極、詠春、洪拳、泰拳、八卦掌、鷹爪、螳螂拳和峨嵋刺等，是近年電視劇少有的武術格鬥作品。對於作品涉及大量不同家派元素，兩位正副動作指導均在開拍前蒐集大量武術資料，以便設計動作。

「演員本身有好身手好緊要，武指幫演員度招最緊要看他有幾多身手，等他們容易吸收。演員若果無打開，唯有度些花巧些的招，若果你度太難招給他便會很容易要NG，影響他信心。」

他表示王君馨有跳舞底子，所以安排她在劇中的角色是打潭腿，那樣設計用腳的動作時她便很易上手。而伍允龍有很好的功夫底子，本身也學過洪拳，各方面本身做得很好，所以反而不會設計太多動作限制他，而由他自己有更多自由發揮。

武圖App2

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