Balintawak Arnis：二戰後主打近戰魔杖流派　電影《沙丘》動作技

魔杖在菲律賓有極多流派，Balintawak Eskrima（Balintawak Arnis）是其中之一，它成立於二次大戰之後，部份技術在六七十年代融入Modern Arnis之中。這派主張以單短棍近身格鬥的凌厲魔杖打法，經常為荷里活動作指導所應用，早前上映的科幻電影《沙丘》便以這派魔杖打法為基礎設計格鬥場面，這次便與大家介紹這門極具特色的流派打法。



Balintawak Eskrima（Balintawak Arnis）發源於菲律賓宿霧，由 Venancio "Anciong" Bacon（1912-1981）所創。Bacon早年師從Lorenzo “Ensong” Saavedra學習魔杖，Saavedra擅長多種魔杖風格，尤其精於一種稱為Corto Linear的短打風格，這種打法對Bacon後來立派影響甚深。

Venancio "Anciong" Bacon

在跟從Saavedra期間，Bacon同時學習拳擊、Dumog（菲律賓格鬥）和柔術，1932年魔杖門派Doce Pares成立，Bacon是這個著名門派開派成員之一（這門派由12位大師所創立，後來再加盟12位大師，Bacon是第二批加盟的師傅），然而至1952年他因不滿Doce Pares的發展而與一眾弟子另立流派，在其一名學生擁有的店舖後院，名叫Balintawak 的後巷成立 Balintawak，並開啟了與 Doce Pares 的恩怨。兩派經常發生爭執，既有台上合法比賽，亦有非法的私鬥，Bacon後來便因殺死來襲者而一度被判入獄，Balintawak Eskrima有賴他一眾弟子繼承打理，直至七十年代 Bacon出獄後回歸武館，但這時他已淡出領導層。

Bacon的風格直接影響這門派的動作特點，他深明自己身高只有 5 尺 2 寸，體重 120 磅，極難可以力量或體型來壓倒對手。因此從Lorenzo Saavedra那裡學到的 Corto Linear 為重點，主張拉近距離並在內線快速攻擊對手，因此由他創立的Balintawak Eskrima便以兇狠的近身打法著稱。這一系魔杖的重要特點是只用單棍，擅長手法（Checking Hand）配合，打擊力度極重，主張守中反擊，透過循環不斷的攻守練習，訓練武者短距離即時拆招反應。有研究者指這流派吸收了拳擊的技術，採取比較窄而靈動的馬步、錯亂節奏的運用，甚至在刀棍裡加入擊拳輔助（1）。

剛剛落畫的科幻電影《沙丘》部份角色格鬥動作便以菲律賓武術為基礎，當中尤其運用了Balintawak Eskrima。早前《紐約時報》發布一條由導演Denis Villeneeuve親自解說的短片中，男主角Paul正與角色Gurney Halleck對決，導演旁白感謝動作指導編排了這幕對打動作，並指出武指參考了Balintawak Eskrima這種格鬥風格，運用武器和空手擋住對手攻擊，迅速作出反擊。

（1）喬靖夫〈菲律賓兵器術源流略述（下）〉

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