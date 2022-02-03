虎爪刀﹒印度虎爪｜東南亞以虎為名的兵器　或鋒芒在外或藏於掌內

提起老虎的話，大家會想起什麼兵器呢？今天武備志跟大家介紹兩種以「虎」為名的東南亞兵器——馬來虎爪刀（Kerambit）及印度虎爪（Bagh nakh）。



馬來虎爪刀Lawi ayam/ Kerambit

Kerambit（又名Karambit）常見中譯名為「虎爪刀」，在馬來武術中是較出名兵器。在馬來短兵器中，爪刀又有Kerambit和Lawi ayam之分，它們在刀鋒設計上均以爪為原型，Kerambit以虎爪為原型，刀身較彎曲；而Lawi ayam以雞爪為原型，刀身只略微彎，比Kerambit長，一般為30-40cm長。兩款刀鋒，均有單刃或雙刃設計。這類爪刀在馬來武術中，主要是用來近身劃傷敵人或割經脈所用。

而在刀柄設計上，爪刀又有兩種刀型之分。第一種，設計上在刀柄會開有一孔，當用者將食指套入，刀鋒會由尾指伸出。這類設計，方便用者按實戰需要，藉食指發力，將刀身拋出，延長刀的攻擊範圍，亦方便做「勾」的動作。

汶萊師傅Maul Mornie示範Karambit用法（刀柄有孔設計），留意武者會擅用扣入手指的刀柄設計，需要時手指一轉，將刀鋒由手指尾伸出拋向由食指伸出，延長攻擊範圍。Karambit刀身亦可作為硬物，撞掉敵方手上短刃。

《武備志》訪問Evan師傅，有關虎爪刀種類。

第二種設計在馬來以外較少見，即把刀柄圓孔除去，在柄身末端留一個「凹位」，讓食指或手指公放在凹位（見圖紅圈位置）。據說，因柄尾孔設計在收藏於腰間時，套入手指後刀柄仍容易給敵人發現，而柄尾凹位設計，當手指按著凹位時，敵人不容易發現。而且手指扣入柄末孔環，敵人一旦用手掌包著自己握刀拳頭，手指給刀柄壓著會帶來劇病，故而有這種設計出現。

在印尼電影《The Raid 2》（港譯「突擊死亡塔2」）中，便安排了以虎爪刀對打場面，見2:50。（注意：內含血腥場面）

不論上述哪一種刀身設計，打法上均配合馬來拳術常用的Gunting手法，即雙手出招時有如「鉸剪」開合來回。Gunting出拳時講求雙手開合幅度不大，注重來回收放速度，講究製造密集攻擊而不追求力度（相對而言），一手消解敵人攻擊（block），一手攻擊敵人手部或身體部分（attack）。雙手發拳時，配合不同步法攻擊敵人外圍或內圍，或透過掃撥手法（sweeping motions）將敵方手於內外圍掃撥，改變攻擊位置。當換著一手執爪刀/匕首時，便一手空刃消解敵人攻擊/鎖敵人關節，另一手持爪刀削敵人手部或頸部，來回開合出招遞進。

印度虎爪Bagh nakh 簡介

Bagh nakh，直譯為「虎爪」，是來自印度的爪形武器，有說一些是設計成在指縫中伸出利刃，一些則隱藏在掌下。通常Bagh nakh都有4到5塊像勾的利刃，用以攻擊敵人，也可以在刃上加上毒作暗殺用。

錫克教中的錫克武士（Nihang）則會把Bagh nakh放在頭巾內；作戰時，左手裝上Bagh nakh，右手拿著較大的武器，例如劍刃作戰。可能因為小巧易收藏，有說是女性防身的好武器。

1920年關於此事的畫作（圖片擷取自Wikipedia）

雖然不知道Bagh nakh什麼時候開始出現，但關於這武器最有名的故事，則是17世紀印度民族英雄希瓦吉（Shivaji，又譯西瓦吉/西伐其）以此殺死阿夫柴爾汗（Afzal Khan）將軍的故事。

在17世紀時，印度被三個穆斯林政權統治，印度教徒受壓迫，希瓦吉決定要反抗。從1655年開始奪取其中一個政權Bijapur的地方，並獲得很多印度教徒支持。

以下是節錄自《印度的故事》（P.139 - P.140）︰

當希瓦吉在山堡中遠遠望見阿夫柴爾到來，他便請他的母親替他禱告，因為她也許會不能再看見她的兒子了，他把鎧甲穿在他衣服的裏面，把鐵灰隱藏在他包頭布的中門，在他袖 子中是一把彎曲的匕首。 《印度的故事》（P.139 - P.140）

而在他右手掌中，握著一排銳利的鐵鉤，名叫虎爪，那虎爪上裝有兩環，串在兩個指頭上，形似指環，所以當他伸手露出手背，祇見帶著兩隻戒指，別的都看不出。 《印度的故事》（P.139 - P.140）

當希瓦吉和阿夫柴爾相會時，兩人互相猜疑，終於兩人爭吵起來，阿夫柴爾正要拔出他 所佩的劍來對希瓦吉，希瓦吉早已握緊手指，露出虎爪來刺進阿夫柴爾的肉裏，再用匕首把他殺死，同時希瓦吉的伏兵馬上向回教軍包圍衝殺，回教軍碎不及防，四散奔寬，大敗而回。 《印度的故事》（P.139 - P.140）

印度虎爪的測試影片。（影片擷取自︰YouTube，https://youtu.be/RArKLkbJ9SQ）

網上雖然有展示Bagh nakh爪擊威力的影片，卻鮮有相關的武術演練片段。因此，筆者對Bagh nakh的真正格鬥效果抱有懷疑。假如讀者有相關經驗，不妨留言跟大家分享一下。

武圖App2

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：

+ 4

【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】