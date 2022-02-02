虎鶴雙形拳｜黃飛鴻洪拳三寶之一　林世榮因此拳獲孫中山親筆牌匾

虎鶴雙形拳，由洪拳宗師黃飛鴻始創，取意於虎、鶴兩種動物的神態，與工字伏虎拳、鐵線拳並列為「洪拳三寶」。據說在1908年，黃飛鴻高徒林世榮曾在廣州市孤兒院的籌款活動上展示了虎鶴雙形拳，贏得了孫中山的讚賞，獲贈送「虎鶴先生」的親筆牌匾。自此，虎鶴雙形拳就成為了林世榮的絕活，坊間甚至一度誤以為虎鶴雙形由林世榮所創。

羅漢曬屍是虎鶴雙形拳的標誌性動作之一，按名稱應該是取材自更古典的少林拳法，圖片擷取自http://bit.ly/2hOrKaA

虎鶴雙形拳很多基本技術都與工字伏虎拳一致，兩者都採用四平馬、子午馬等馬步，而穿、挑、標、擋等手法亦大底相同。而套路中的某些招式，如「羅漢曬屍」、「童子拜佛」等，則該是取材自更古典的少林拳法。足見虎鶴雙形拳雖然是一套較為晚出的拳法，但卻繼承了很多傳統南拳，甚至北派拳術的招式。

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當然，虎鶴雙形拳能夠成為「洪拳三寶」，自然有其獨特之處。虎鶴雙形分別以虎、鶴兩種動物入招，其實是要將兩種風格截然不同的打法融會貫通。其中虎形是以傳統洪拳的「橫直」動作為基礎，再輔以拿、跌等技巧。例如「爪手」本身是直接攻擊的手法，但亦可以配合「擸手」作擒拿，再起腳反擊。

至於鶴形，則是以孤線動作為主，打法走偏門，亦有很多聲東擊西的招式。著名的「蝶掌連環」一式，便是用雙掌同時攻擊敵人的襠部及胸骨，並同時借麒麟步等步式走位。值得留意的是，虎鶴雙形的鶴手很多都與永春白鶴拳非常相似。例如「鶴頂法」，便是永春白鶴中的「鳳眼拳」，而「一指撐天」則是鶴拳的「一路草技手」。

關於虎鶴雙形與永春白鶴之間的關係，林世榮曾在其撰寫的虎鶴雙形拳拳譜中透露線索。他認為虎鶴雙形的技法主要有兩大元素，一個是洪拳原有的虎形手法，另一邊則是源出自「佛家羅漢拳」的鶴手。按照流行說法，白鶴拳始祖為福建女子方七娘。她與父親方種本是少林弟子，白鶴門內亦有「法太祖教勢、行者教道、羅漢示身」一說。所以林世榮提到的「佛家羅漢拳」，極有可能就是指源出自少林一脈的白鶴拳法。事實上，廣東和福建拳術本是同源，許多技法俱為閩粵兩省的多個流派所共有。黃飛鴻懂得鶴拳手法，或在創拳時曾參考過鶴拳，實在不足為奇。

採各家所長的技法體系，本就令虎鶴雙形拳具備不凡價值。而民間各類的影視宣傳，就更加使這套拳法名揚粵港兩地，最後蜚聲海外。蓋因林世榮晚年來到香港生活，收了多名弟子，他們大多都從事文藝創作，如作家朱愚齋、導演劉良的父親劉湛等。他們先後把恩師林世榮及祖師黃飛鴻的事蹟，改篇成小說、電影等各種文藝作品。經典例子除了有關德興主演的《黃飛鴻》系列，還有邵氏年代出品的《陸阿采與黃飛鴻》、《五郎八卦棍》等。這些作品不僅將洪拳「硬橋硬馬」的形象深入民心，還讓虎鶴雙形拳以至整個洪拳體系都為人熟知。

另一方面，虎鶴雙形拳本身亦不斷隨時間演變。林世榮的族侄林祖，就在原本的單練套路之上，加入一個「虎鶴雙形對拆」，令虎鶴雙形的技法更趨豐富。

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