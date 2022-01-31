牛年收勢｜傳統國術收勢絕非無作為　隱含武術哲理甚至肌肉鍛煉

來到牛年最後一日，【武備志】祝各位讀者都可以順利收爐，跟家人、朋友渡過一個愉快的除夕！提到收爐，許多武術套路都有一式動作簡單的收勢，以示拳套結束之意。今天【武備志】就以中國武術為例，和大家分享下收勢的內涵。
在競賽套路之中，收勢一般都屬禮節性質。演習者多會挺身束腰，然後向司令台躹躬敬禮，以示演練結束。
至於在傳統國術體系，尤以內家拳套路的收勢最為深入民心。今天封面圖所載的，便是經典的太極拳收式手勢。演習者放鬆身體，並將雙手平衡下放，以此收斂心神。按楊澄甫所著的《太極拳使用法》，收式在楊式太極拳中又名「合太極」，包含了退藏萬物的哲理思想。而收勢後的站立姿勢，則與起勢的預備動作遙相呼，故收勢其實又有周而復始、回歸自然的意思。
當然，各門派的收勢方式及側重點都有所不同。例如楊式太極拳的收勢會着重肩胯之間配合的沉勁。而某些武當太極流派則會把收勢的下盤動作坐得極低，以鍛煉下肢力量。
至於其他的內家拳派或養生術，甚至會在收勢後意守丹田片刻，以收調養之效。從中也可以見到收勢的特殊位置，絕非隨便的簡單一站。
今天收勢暫告一段落，【武備志】再祝大家除夕快樂！明天新年伊始，再跟大家分享十二生肖武林秘笈。
柔劍｜印度傳統長鞭軟劍兵器 軟硬兼備纏繞腰間便於攜帶居家練習│拳擊高階技術Step & Punch 亞洲拳王吳秉泰分析要點大東流合氣柔術｜近代合氣道的起源之一 傳說中武田信玄家傳武術泰拳冠軍掉下兵器拳腳對付盔甲對手 原來中世紀騎士武士早有先例肘擊分析｜拳腳以外尚未充份使用的武器 掌握正確時機與距離控制
【形意拳共分有十二形，不曉得大家能否盡數？點擊圖片觀看文字說明】
+7
八種太極發勁方式，點擊圖片觀看文字說明：
+3