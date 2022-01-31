牛年收勢｜傳統國術收勢絕非無作為　隱含武術哲理甚至肌肉鍛煉

來到牛年最後一日，【武備志】祝各位讀者都可以順利收爐，跟家人、朋友渡過一個愉快的除夕！提到收爐，許多武術套路都有一式動作簡單的收勢，以示拳套結束之意。今天【武備志】就以中國武術為例，和大家分享下收勢的內涵。



在競賽套路之中，收勢一般都屬禮節性質。演習者多會挺身束腰，然後向司令台躹躬敬禮，以示演練結束。

楊澄甫《太極拳使用法》中所載的「合太極」動作，圖片擷取自http://bit.ly/2pWcGd5

至於在傳統國術體系，尤以內家拳套路的收勢最為深入民心。今天封面圖所載的，便是經典的太極拳收式手勢。演習者放鬆身體，並將雙手平衡下放，以此收斂心神。按楊澄甫所著的《太極拳使用法》，收式在楊式太極拳中又名「合太極」，包含了退藏萬物的哲理思想。而收勢後的站立姿勢，則與起勢的預備動作遙相呼，故收勢其實又有周而復始、回歸自然的意思。

六字訣中的收勢，會在收勢後意守丹田，這亦是抱丹田的樁功之一，圖片擷取自http://bit.ly/2pRGfAO

當然，各門派的收勢方式及側重點都有所不同。例如楊式太極拳的收勢會着重肩胯之間配合的沉勁。而某些武當太極流派則會把收勢的下盤動作坐得極低，以鍛煉下肢力量。

至於其他的內家拳派或養生術，甚至會在收勢後意守丹田片刻，以收調養之效。從中也可以見到收勢的特殊位置，絕非隨便的簡單一站。

今天收勢暫告一段落，【武備志】再祝大家除夕快樂！明天新年伊始，再跟大家分享十二生肖武林秘笈。

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