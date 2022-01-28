柔劍｜印度傳統長鞭軟劍兵器　軟硬兼備纏繞腰間便於攜帶

之前我們介紹過印度的傳統武術卡拉里帕亞特，不如我們就順勢跟大家介紹一下印度的傳統兵器——Urumi （柔劍）。



【卡拉里帕亞特／Kalaripayattu】歷時二千多年的印度傳統武術

Urumi，中文稱為「柔劍」，是印度傳統的長鞭形軟劍兵器。（圖片擷取自：http://bit.ly/2qEtENk）

Urumi，中文稱為「柔劍」，顧名思義是一種軟性的劍型兵器。它其實跟金屬長鞭非常相似，但柔劍由一條或以上（最多可多達30條）的開鋒金屬簿片集合制成，既能造成抽擊的創傷，亦能造成切割損傷。在卡拉里帕亞特中，Urumi一般配合盾牌使用。

柔劍發明於印度的孔雀皇朝。有關「Urumi」一字源自喀拉拉邦北部。在南方地區，柔劍一般稱為「Chuttuval」，由「Chuttu」（旋轉）和「Val」（劍）二字組成。在另一種印度南方語言坦米爾語中，柔劍被稱為「Surul Katti」（捲劍）、「Surul Blade」（捲刃）或「Surul Pattakatti」。

在中世紀的印度，只有訓練有素的拉傑普特（Rajput）戰士才能使用這種鞭狀劍練習，因為子劍需要高度的身體協調、集中和敏捷。 雖然它不能切割裝甲，但是它能輕易重創輕裝甲的敵人。

柔劍的長度跟使用者的身高相若，一般介乎122-168厘米間，以方便習者纏繞攜帶在腰間，手柄像傳統的劍一樣掛在身側。其使用方法跟鐵鞭相似，但需求的力度較小，因為鐵片結合離心力便足以造成傷害。

與其他軟武器一樣，柔劍習者需要學習如何透過每一次揮動，來控制刀片移動的軌迹及角度。如果使用得當的話，用者能以柔劍長距離旋轉優勢，同時對抗與多名對手。

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