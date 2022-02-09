以氣御「剪」變暗殺兵器　國漫《刺客伍六七》掀搞笑武俠風潮

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近年國產動漫興起，傳統武俠題材成為國產動漫別樹一格的元素，不少作品融俠傳統武俠小說元素外，更結合現代社會的時代背景。這次為大家介紹的國產動漫《刺客伍六七》，便以中國武俠常見的刺客題材為包裝，主角「阿七」又以理髮師身份，以尋常家用工具鉸剪為主要兵器，融入科技及武功元素，成為近年極具人氣的作品。

頂尖刺客失憶成為理髮師 尋找失去記憶之旅

《刺客伍六七》 由啊哈娛樂（上海）有限公司與廣州小瘋文化傳播有限公司聯合出品的原創網路動畫。首季於2018年於網上發布，至今已上映第三季，並可在Netflix觀賞。故事以主角伍六七尋找失去的記憶為故事主線，伍六七平時看上去是個理髮師，其實背地裡卻做著刺客生意。他熱愛理髮事業，善用鉸剪為刺殺武器，能以氣御「剪」，故事發展後來亦會用上魔刀千刃、七字型大小髮蠟和大春寶劍等兵器上陣。

由於阿七初任刺客，收費因此十分低廉，故而所接到的都是些奇怪的刺殺任務。在完成刺殺任務的過程中，他常與刺殺對象發生一系列有趣的意外事件，當中不少涉及親情、友情和人性，雖然每次任務都被他搞得亂七八糟，但他總是會用特殊的方式解決。

流行文化中的剪刀兵器 現實是否可行？

鉸剪作為民間工具，用於裁衣、剪髮、飲食和宗教鎮邪用具等日常生活外，相傳也是中國奇門兵器之一。可是它以奇門兵器出現，卻大多見於武俠小說或動漫中：例如在金庸小說《神雕俠侶》中，楊過便曾用過由馮默風打造的剪刀，打算對付李莫愁的拂塵（但未成事）。又如《天龍八部》中岳老三以鱷魚剪為兵器，是金庸小說中較著名以剪刀為主兵器的角色。而在日本動漫《海賊王》中的莫利亞，也是以大剪刀剪對方影子，使用時還可以拆開變成兩把刀使用。

在武俠小說中，鉸剪作為兵器經常以巨大的尺寸登場，與民間相傳運用輕便，以小巧尺寸為特徵的兵器形態大為不同，這或者在給讀者幻想上，巨剪較有觀賞空間，也讓人感覺具殺傷力（拍成影集後巨剪更有視覺衝擊）。然而現實中巨大形態的鉸剪不但使用不便，常人是否有足夠臂力開合亦成問題，因此巨剪作為兵器並不普及。

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武俠小說常見鉸剪兵器的大尺寸形態，較像印度傳統兵器Katar／Kattari／Katara（又譯作「拳刃」）。Katar是由獨特的「H」型水平手柄和開鋒的雙刃匕首組合而成，這使刀片位於使用者的指關節之上，而前臂兩旁側被金屬手柄保護。

Katar攻守兼備，可擋可架，有些Katar的刀刃會設計成鉸剪狀而可開合，讓這門兵器可刺可剪（這裏剪指剪斷一些較硬而幼少的物體，人體肢體堅硬程度不是容易可以剪開），中間鋒利的刀尖可刺穿喉嚨，兩側的剪刀可割傷敵人身體，或拑實敵人兵器，但它與鉸剪相傳為中國奇門兵器是否有關，則仍有待進一步研究。

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