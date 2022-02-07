五虎下江南｜一文看清︰顧汝章、萬籟聲、傅振嵩、王少周、耿德海

從中央國術館到五虎下江南

時間回到北伐戰爭結束後的1927年，西北將領馮玉祥派遣部屬張之江到南京出任軍事代表。其時張之江深受「體育救國」的思想影響，認為要令國家擺脫弱勢，必須強健民眾體魄，而武術正可「增加生產力，維持社會秩序，抵抗壓迫，保障民權」。他四出奔走宣揚武術的重要性，同時創立了一所「武術研究館」，希望能得到南京政府的認可。

然而教育部卻指「武術研究館」為民間團體，不批准其在教育部立案。但此事旋即得到了李烈鈞及邵力子、吳稚暉、鈕永鍵等政府要員的大力支持。最終在1927年11月，「武術研究館」正式易名為「中央國術館」，由馮玉祥、張之江分別擔任理事長及館長，編制上則直屬南京國民政府。

1928年，中央國術館開設了教授班，致力培養更多的武術專業教員。同年10月，國術館舉辦了首次的全國國術考試，除了傳統的套路競賽，亦設有搏擊項目。1929年，兩廣國術館在廣州成立。時任廣東省政要的李濟深及陳濟棠，禮聘傅振嵩、顧汝章、王少周（一說為李先五）、萬籟聲及耿德海五位宗師聯袂南下傳藝，這便是著名的「五虎下江南」。

萬籟聲：「神腿」杜心五首徒 將隱秘自然門傳揚四方

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萬籟聲（1903—1992），本名萬常青，出生於湖北省鄂州市。他是文武兼備的自然門第三代宗師、「神腿」杜心五傳人。他先拜了「大槍劉」劉德寬（1826—1911，以大槍聞名，曾向楊露禪、董海川兩大巨擎請教拳法）之徒趙鑫州為師，學習了三年少林六合拳，為自己打下了紮實基礎。其後萬籟聲拜會了自然門第二代掌門杜心五，原本杜心五並不想收他為徒，但在萬籟聲幾次登門造訪後，杜心五終被其誠意打動，正式成為了自然門的第三代傳人。

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顧汝章：習少林拳太極拳多門武術 以鐵砂掌聞名江湖

顧汝章（1894年—1952年），出生於江蘇阜寧一個貧苦農民家庭。其父顧利之為商旅鏢師，精擅潭腿。受父親耳濡目染，顧汝章自八歲起便師從山東拳師嚴蘊齊，學習少林拳法。苦學十年，顧汝章雖盡得師父真傳，但卻不自滿。為了提升技藝，他先後再從學於李景林、孫祿堂、于振聲等武學宗師，習得太極拳、形意拳、查拳等多門武術。集各家大成的本事，令顧汝章在青年時代便揚名於蘇、湘、浙、鄂等省。

1927年，南京中央國術館成立，張之江及李景林分別出任正副館長，顧汝章則為一等教官及科長。翌年秋季，中央國術館舉辦了第一屆全國國術考試，顧汝章名列最優等的十三人之一。及後為了傳播少林武術，顧汝章在二十年代末期，與萬籟聲、耿德海、李先五（一說為查拳王少周）、傅振嵩等著名的北派拳師連袂南下廣東，這就是近代中國武術史上著名的「五虎下江南」。

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傅振嵩：將八卦掌傳遍南方 民國武術界的「虎將」

傅振嵩（1881—1953），字乾坤，號劍南，河南省沁陽縣人。由於自幼喜好武術，他16歲時聘請了陳長興（楊氏太極祖師——楊露禪之師，由於動作規範，有「牌位先生」的稱號）之孫陳延禧，教授陳氏太極拳。其後又拜入了賈歧山（八卦掌祖師董海川之徒）門下學習八卦掌。

合兩大內家拳於一身的本事，讓傅振嵩在鄉間名聲鵲起，被各村舉薦成為武術教師及民團教練，但這些都未有令到傅振嵩自滿。他在出訪關西時，繼續拜會各方名家，最後在懿州遇到了武當劍術家宋唯一（武當拳法嫡傳弟子，劍聖李景林之師）。宋唯一向傅振嵩傳授了武當太極精義，使其武藝更上一層樓。

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耿德海：大聖猴拳合劈掛 國術擂台賽常勝之師

耿德海，大聖劈掛門祖師，五虎之一。後來他紮根香港，訓練出了多個擂台好手。

耿德海，出生年份不詳。他成長於一個武術世家，從八歲開始便跟隨父親耿榮貴練習家傳的劈掛拳術。根據戚繼光的《紀效新書》所載，劈掛拳即是古時的披掛拳，注重速度，擅長遠攻長打。至於大聖劈掛門的另一元素——大聖門猴拳，則是由陜西人寇四所傳授。

民國內戰期間，寇四因打傷軍閥士兵而被追捕。在耿榮貴的幫助下，寇四得以暫時脫險，但最終還是被認出，難逃牢獄之苦。出獄之後，寇四不忘耿榮貴的恩情，便收了他的兒子耿德海為徒，傳授猴拳絕技。結合兩家所長，耿德海在成年之時開創了大聖劈掛門一脈，並在遊歷期間兼學了自然門、太祖拳、形意、八卦等多派拳術。

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王少周：北方查拳南下廣東 與鐵沙掌顧汝章共建國術館

王少周（1892—1984），河南沁陽縣回族人。由於體弱，他自小跟隨父親學習家傳的「獅豹拳」。15歲那年，他拜入名師程守典及石德勝門下，分別學習彈腿、查拳。歷經七年鍛鍊，王少周不僅身體日益強壯，而其武技亦得到了各方賞識。

1928年，中央國術館落戶南京，副館長李景林對王少周的獅豹拳法頗為欣賞，於是便錄取他為國術館教練。同年，王少周參加「第一屆全國國術考試」，得第十六名。以過千人的參賽規模來講，絕對是相當優異的成績。十月，中央國術館派遣傅振嵩、耿德海、顧汝章以及王少周南下廣州，與率先抵步的萬籟聲、李先五共同成立「兩廣國術館」，並由萬籟聲擔任館長，王少周出任教官。而這次的南下之旅，就被民間譽為「五虎下江南」（至於是王少周或李先五才屬「五虎」一員，則尚存爭議）。

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