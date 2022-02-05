居家練習｜司徒鈺芸開YouTube頻道課程教打雙節棍做運動

「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單動作，可以在家、天台或公園一人練習，強身健體、鍛煉肌力。【武備志】這次邀請動作影星司徒鈺芸，第二次為我們「在家練習」系列分享教學，她最近在個人YouTube頻道開設「Nunchucks Follow Along」系列，與各位一同練習雙節棍。



司徒鈺芸（JuJu）自小已熱熱愛模倣李小龍打雙節棍，長大後又學習ITF跆拳道、詠春、巴柔及空手道等不同武術，被媒體稱為「女版李小龍」。JuJu表示，她多年前曾開工作坊教授雙節棍，認識了一班學生，而隨著近年主力參與電影拍攝後，愈來愈多粉絲和昔日的學生希望能再有機會向她學習雙節棍，因此特意在個人頻道開設雙節棍Follow Along系列，讓有興趣的讀者循序漸進手把手跟她學習。

這個系列將持續不斷更新，目標教授基礎至中階技巧，JuJu希望透過每次10-15分鐘的時間，讓大家透過打Figure 8、各種雙截棍擺動技巧和各式組合動作，跟大家出汗做運動。

JuJu早前因為隔離原因，已推掉數部電影拍攝，但在剛過去的大年初一，她將隻身過美國洛杉磯拍攝一套動作電影，並會於當地過生日。2019年她有份主演的Netflix電視劇《五行刺客》因多個場口打得精彩而備受好評，這齣劇集的延續電影將於二月中於Netflix上架，下周我們會有JuJu的專訪談談電影版的拍攝詳情，影迷們也可以趁電影版快將上映，預先重溫第一季劇情。

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