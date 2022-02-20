潘克拉辛｜古希臘奧運會也有綜合格鬥　噬咬指挖以外一切皆可

田徑被稱為「世界上最古老的運動」，它建基於古代奧林匹克運動會，自公元前八世紀便在古希臘城邦間有系統地進行競技。可是，其實除了拳擊、摔跤外，古奧運還有一項搏擊項目跟現代早期的綜合格鬥（MMA）有點類似，那就是Pankration（潘克拉辛，又名為「古希臘搏擊術」）。

Pankration（潘克拉辛）是源自古希臘的一種搏擊運動，它糅合拳擊及摔跤運動的元素，比賽中允許絕大部份的搏擊技巧，跟UFC 1的賽例非常接近，因此不時被認為是綜合格鬥（MMA）的始祖。

Pankration的字源、譯名

Pankration一字來自於古希臘文「Παγκράτιον」或「Παγκράτιο」，詞源為兩個詞，一是”πᾶν”，意為「全部、所有」，另一是「κράτος」，意為「力量、力氣」，「κράτος」轉為英文寫作「kratos」，合起來的意義是「全部、力量」，隱含「以任何方式全力一戰」的意味。

Pankration, Ancient Greek sports event that combined boxing and wrestling. 大英百科全書

（圖片來自：http://bit.ly/2G8ycaY）

在中文譯名上，一般有「音譯」及「意譯」兩種處理方法。

至於意譯上則有多種說法，有的按照《大英百科全書》的定義，稱之為「古希臘拳擊角力比賽」。亦有香港的Pankration組織取其自由搏擊方式，稱之為「自由武術」。另外亦有比較平實的意譯名稱，如「古希臘搏擊術」、「古希臘式搏擊」。

音譯之下，有以由英語「Pankration」的發音譯成「潘克拉辛」，或以拉丁文「Pancratium」音譯為「潘克拉蒂奧」等。

由於無論是「搏擊」、「拳擊角力」、「自由武術」等，在中文語境下都容易與其他意義混淆，無法完整表達「Pankration」的真正意義，所以有意見認為現時還是取音釋的「潘克拉辛」為佳。

Pankration的起源、歷史：由神話至古奧運 由失傳至重生

古希臘世界對於Pankration的起源，提供了兩個具神話色彩的說法，分別指向兩位希臘神話人物：英雄Theseus（忒修斯）及大力士Hercules（海格力斯）。

根據羅馬時代希臘作家Plutarchus在《希臘羅馬名人傳》的記載，Theseus就是解開米諾斯的迷宮，並戰勝牛頭人Minotaur的那位人物。與牛頭人對戰時，Theseus便是以拳技及摔技應對，最後成功擊敗對方。後世認為Theseus所用的便是「Pankration」。

根據羅馬時代希臘作家Pausanias的記載，大力士Hercules曾參加奧林匹亞舉辦的Pankration比賽且獲得勝利。而在完成「十二試煉」里的獵殺涅墨亞獅子這一任務時，他也使用了Pankration的技巧，以強有力的絞技將獅子扼死。於是人們便以Hercules為Pankration的發起人。

可是，以上兩種都不過是希臘神話中的說法，不能作為Pankration起源的充分根據。按照常理推測，希臘城邦自遠古以來便處於長期混戰的情況，為了應付戰爭需要，自然會發長出兵器搏鬥、空手搏擊的技術。而作為古希臘重要儀式的奧林匹亞競技大會，自不然會包含這種比拼個人搏鬥能力，又能間接彰顯城邦戰士戰鬥力的競賽。

（圖片來自：stillmed.olympic.org）

Pankration在公元前648年，第33屆古代奧運會起成為成年男子的比賽項目，而在公元前200年，亦開設了青年男子組的比賽項目。由於有別於拳擊及摔跤，Pankration具有更激烈的搏鬥，它隨即成為古奧運的熱門比賽項目。根據歷史記載，就連希臘三哲人中的柏拉圖（Plato）曾經也是Pankration的選手。

可是直到公元393年，當時的羅馬皇帝狄奧多西一世（Theodosius I）成爲基督徒之後，把古奧運視為起源於古代異教的活動，因而將之廢除，Pankration亦因此失去了世界性的舞臺。不過Pankration並沒有因此而馬上失傳，羅馬人把Pankration的技術吸納至「角鬥活動」中，作為實用的格鬥技流傳在角鬥士間。西元399年，羅馬帝國的角鬥士學校正式關閉，最後霍諾里烏斯皇帝（Honorius）在西元404年正式廢除角鬥士比賽，Pankration的傳承就因而結束。

（圖片來自：http://bit.ly/2ElIbrE）

經過1500多年的散失後，Pankration終於能夠重見天日。在1969年，希臘裔美國搏擊運動員Jim Arvanitis首次將Pankration重新引入武術界，後來還因此於1973年登上武術雜誌《Black Belt》的封面，並向全世界推廣現代Pankration的理念。 Arvanitis透過參考古希臘出土的歷史文物內容，如陶罐、雕刻、錢幣、花瓶等，不斷重建、復原古希臘時期的Pankration面貌。 因為Pankration包含極多元化的武術技術，所以有些人認為Pankration為現代綜合格鬥術（MMA）的先驅。

Pankration的競賽：噬咬指挖以外一切皆可 直至分出勝負為止

古代奧運中，Pankration的比賽其實十分簡單及直接，亦因此成為「最激烈」、「最危險」、「最暴力」的古奧運項目。比賽基本只有兩條規則，除了禁止噬咬及指挖外，其他一切搏擊方法皆可應用。

比賽不分量級，所有選手都是完全赤裸，不具任何保護裝備（沒有手帶、頭盔等）戰鬥。有些選手會在自己身上灑上沙子來增加磨擦力，亦有些選手會全身塗油來防禦打擊及摔技。裁判在一旁監察選手比賽，手中會拿一根棒子或鞭子，以此向選手申明規則，當選手做出違規或不當舉動時，裁判便會戳刺或抽打選手。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2BZC8Hf）

比賽並不設回合及時限，唯有當一方選手被擊倒或投降才會終結比賽。Pankration中的投降方式跟現代搏擊中的完全不同。在現代MMA比賽中，選手一般會以拍擊"Tap"示意投降。Pankration的選手要在比賽中投降的話，要「向上提高食指」示意。

不過在代表國家、個人榮辱的古代奧林匹克運動會中，大多選手都不願意投降，避免以後一生背負「恥辱」。就如傳奇的Pankration選手Arrhichion of Phigalia，他曾是兩屆冠軍，當第三屆決賽時，他中了對手的裸絞，無法掙脫之下盡最後的力氣用腳鎖住對手的腳，對手因劇痛而投降。正當裁判宣布Arrhichion勝出之際，卻發現他已經氣絕身亡，死在自己征戰一生的比賽場上，並以三連冠終其傳奇一生。

Pankration所包含的技術

雖然有指Pankration是「拳擊」及「摔跤」的混合體，但從它的規則來看，應該遠不只這個程度。到底古代Pankration包含了甚麼技術呢？

根據記載，Dioxippus的故事可以略說一二。他於公元前336年在古奧運會上奪得Pankration冠軍，加入亞歷山大大帝遠征亞洲的軍隊中，作為冠軍的他，自然成為了大帝核心圈子中的一員。有一天，他接受了來自大地麾下最善戰的一名士兵的挑戰，該士兵名為Coragus，當著大帝與眾將士的面來一場對戰，Coragus全副武裝、手持兵器，而Dioxippus只拿著一根木棒，但運用Pankration的技巧，依舊把Coragus打了個落花流水，他本可把Coragus直接殺死，因大帝為他說情而放其生路。

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當Pankration站立戰鬥時，戰鬥被稱為"AnōPankration"; 當戰鬥帶到地面時被稱為"Katōpankration"，分類有點像今天的「立技」及「寢技」。我們通過對古代陶器和雕塑的描述以及古代文獻中的描述，可以一窺Pankration的搏擊情況。

首先，Pankration的打擊技絕不只有拳擊，而是「諸行皆可」。今天一般的拳擊、掌擊、踢擊、肘擊、膝擊固然存在，就連頭錘、踢胯、破壞指技等亦相信被Pankration選手應用。

例如，來自西錫安的Sostratos，他是一位公元前四世紀的Pankration選手，因為他以掰斷對方手指的方法贏下了大量比賽，所以人送他「手指尖」的綽號。而在希臘圖象中，甚少見到今天的泰式纏抱（Thai Clinch，首相撲），可能是因為頭錘能夠輕易化解的關係；亦很少見到如巴西柔術的各種"Guard"，推斷是因為允許打擊下體的關係。

另一方面，Pankration蘊含極豐富的關節技元素。在不少文物中，都發現「肩固」、「腕挫」、「腕固」等鎖技，亦有大量「裸絞」、「斷頭臺」等，有趣的是就連以指掐住對方喉嚨的招式亦見於Pankration之中。

Pankration與現代MMA

總括而言，現代MMA雖然在規例上已經比較寬鬆，能夠讓不同武術人士較平等、安全地在同一平台上試驗技術，但在部分人心目仍是覺得「非常暴力」。可是，一旦跟Pankration比較的話，原來MMA已經非常「溫和」。

Pankration可算是「搏擊運動」的終極例子，規例之寬鬆，技術之自由，可謂追求「搏擊」的極緻。在UFC 1中，明顯可以看到當時賽會有意追隨Pankration作出嘗試，但難以被現代社會所接受。始終現代搏擊運動講求的已不是生死的勝負，在分出高下之外，還要以保護選手安全為主。

Pankration是屬於古代的比賽，一旦超越了搏擊運動的層面，它便不能再算是運動，而只是關乎生死的搏鬥了。

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