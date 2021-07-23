柔道與巴西柔術｜柔之道從日本走到巴西　兩種柔的不同展示方式

「柔道」跟「巴西柔術」同樣以「柔」為名。到底兩者之間具有甚麼關連呢？



柔道跟巴西柔術的「柔」字，跟日本柔術息息相關。柔道由「柔道之父」嘉納治五郎從日本柔術中演化而成，而巴西柔術則由巴西Gracie兄弟改良柔道柔術而成。

▍從柔術到柔道 傳入巴西發展成巴西柔術

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嘉納治五郎在1860年於日本兵庫縣出生，其父親乃神戶地區的著名酒商。由於家景富裕，嘉納治五郎在幼年時就被安排入讀東京的私立學校，專修英語及德語。雖然身形高大，但因為瘦削加上性格內向的關係，他經常遭到同學的欺凌。為了強健體魄，嘉納治五郎開始對號稱能夠「以小勝大」的柔術產生了濃厚興趣。

1877年，嘉納治五郎前往帝國大學（即東京大學前身）升學。在一個名為八木貞之助的骨醫介紹下，他先後跟隨福田八之助及磯正智，學習「天神真楊流」柔術。期後他又拜入了「起倒流」的飯久保恒門下，並參加了「楊心流」於東京大學開辦的講習會。

隨著技藝日漸成熟，嘉納治五郎開始將自己所學，逐步整合成一套全新的柔術體系，取名「柔道」。1882年，他在東京永昌寺成立「講道館」，正式傳授柔道技法。為日後柔道推廣奠下基礎。

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自柔道家嘉納治五郎從日本柔術中演化出柔道後，他的弟子之一前田光世在移民到巴西時因緣結識了巴西商人Gastao Gracie，並將自己一些柔道技巧教授給Gastao的長子Carlos Gracie。雖然當時前田光世已經是柔道家的身份，但當時在巴西已經有其他人在教授柔術，前田光世在教授時也稱之為柔術，因此巴西柔術其實與柔道關係不淺(尤其是當時的技術未有明確分割)。

在接受前田光世的教導後，Carlos Gracie又將這些技法授予他的弟弟們及兒女。之後Carlos 的弟弟Helio Gracie因為自己身體比其他兄弟瘦小，所以繼續深入研究，從基礎把技術改良為適合瘦弱人士使用的技術，逐步形成以關節技和窒息技為主的格鬥系統。即使在體重和力量不及對方時，也能夠透過這些技術做到自我防衛的效果並擊敗對手就是巴西柔術原本的目標。

在1920年代起Gracie家族在巴西參與了不少的挑戰賽去驗證技術的有效性，經過不斷的磨練和改良，把格鬥系統修改成為一個以地面壓制和降服技為主，充滿自衛能力的巴西柔術，或是早期的名稱 - Gracie柔術（Gracie Jiu-Jitsu）。

▍現代比賽方式不同

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柔道是大家較熟悉的項目，選手即時獲勝（一本）的方式有：有效地將對方摔至肩背著地、壓制對方一段時間、及以降服技降服對手。因此，柔道也是有寢技環節的，但時間不會太長，在兩位選手在地面僵持的情況下，裁判會叫兩位選手站起來繼續比賽。

巴西柔術則側重在地面戰上。比賽採取分數累積制，不過選手亦可以降服技直接勝出。巴西柔術比賽是由站立開始，其中一個得分方法是Takedown（摔倒對手）。另外在地面較量中，只要一方取得某些優勢控制位置並維持維持壓制便可得分。下方選手亦可把上位對手反轉，成功搶到上位來得分。

根據著名巴西柔術教練John Danaher所言，這些分數的配置，來自於這些位置可以作出多大的打擊傷害，愈大愈高分。騎乘下出拳當然能對下位對手做成很大傷害，而 Knee on Belly 也可以空出距離作打擊，反而 Side control 時作出的打擊力（用拳的話）就細很多。因為巴西柔術比賽不能使用打擊技，為了「補償」這個原有的打擊優勢，所以才會給予不同分數。

▍技術差異

兩者都不能使用打擊技，但兩者在摔技上的技術也有一定差異。例如現時柔道禁止抓腳使用摔技，直接把雙手刈變成了禁招。

而巴西柔術則沒此限制，單抱腿、雙手刈、肩車等會抓腳的技術都能使用，但就算該摔多漂亮，除非該摔把對方摔傷／摔暈，不然的話也會直接進入地面戰。

降服技上，柔道和巴西柔術都有差異。柔道是不允許對腳作出任何關節技的，而巴西柔術則可以用Knee Bar和直腳的Achilles Lock 。同時，柔道在改例後也不可以在站立時使用降服技，因此Flying Armbar在柔道已成絕響，巴西柔術則沒此限制。

柔道和巴西柔術方面，可以按地戰的取向與態度去分別。很多柔道選手都會在落地而未被一本的情況下，會直接轉到去龜防禦姿勢（Turtle Position），以求令對手難以有進一步行動，而迫令裁判命二人站立繼續比賽。 巴西柔術的運動員則不會這樣做，因為這樣就變相被對方拿背了。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【健康又性感的Daria Bilodid】