美國武者赴中國學習武術　拜師萬籟聲傳人居港傳揚自然門

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-05-07 18:00

四十年前，一個平常總給人靦腆害羞的美國男孩Rudy Ibarra，迷上了《少林三十六房》、《五毒》等香港功夫電影，電影中演員們健步如飛的好身手，一切讓這男孩目眩神迷，嚮往馳騁當中的武術世界。 因此，他踏出第一步學習武術，為了能走進更廣闊的中國武術世界，毅然離鄉別井，遠赴中國深造武術，展開他人生的《西遊記》。 文、攝：賴家俊

大約四十年前，香港的功夫電影風靡全球，在歐美市場掀起極大反響，美國亦推出據說是李小龍原創的電視連續劇《功夫》，這些電影和影集令Rudy十分沉迷，先學了沖繩空手道，及後為了在當年的美國學習中國武術，他移居紐約唐人街，跟隨少林武僧學習中國武術，並在武僧介紹下認識一位來自福州的教練學習當代武術和一門在傳統國術中較少眾的門派 - 自然門。Rudy跟隨他學習了五年的自然門後，對這門武術十分熱愛，為了追求對自然門有更深的了解，千禧年伊始，他決定離鄉別井來到中國，先後在北京體育大學和清華大學學習傳統和現代武術，尤集中研究內家拳。

為了進一步了解學院以外的中國武術，他先後到湖南和福建尋找進一步有關自然門的知識，其後有機會拜師萬籟聲入室弟子之一呂耀欽門下，更成為第一個被呂耀欽接納為正式弟子的洋人，每天接受師傅嚴格訓練，學習各種基本功、套路、武器、對練、內功、拍打功和技擊法。

居於香港的美國武術家Rudy Ibarra。

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自然門特重基本功

自然門透過各種方法，發展人體自然從內部整合身體運動的能力，同時逐漸增強肌肉，肌腱、韌帶和體骼。 武術家Rudy Ibarra

Rudy表示自然門的理念，認為人應自然運用人體本來結構來發展動作，所以並沒有任何源自將動物形態或將兵器用法化為手法的招式，和以這構想引伸的訓練方法。「它與少林和武當都有相似之處，這意味著它融合了內部和外部流派，但它本身是一種獨特的傳統風格，因此，身體的控制方式既有力又有風度，快慢又有硬有軟。」

而自然門亦會透過三種「功」（GONGS）來提升搏擊動態，強化精神意志。首先，透過「基本功」（Jiben Gong）來學習基礎的拳、腳和距離；以根基功（Gengji Gong）學習基本身體協調，抵抗力和爆發力訓練；最後以內功（Nei Gong）訓練呼吸換氣、專注和可視化練習（visualization exercises/一種不是透過眼見刺激，而是據自身經驗作出反應的能力）。他表示，自然門以套路、形態、走圈、步法、對練和擊影等方式，循序漸進由慢到快、由靜到動、由有阻力到無阻力，由個人到對戰等來提升上述能力，讓拳行自然，圓轉自如，不獃不滯，軟脫靈活一氣呵成。

他表示「基本功」是自然門訓練非常重要的一部份，基本功幾乎占整個訓練的一半或至少三份一，而自然門的基本功有三個元素：軟、硬、輕。

「『軟』即放鬆與靈活運用身體的能力，例如靈活快速將腿放到任何位置，在戰鬥中非常重要。你必須學習放鬆與靈活；『硬』即力量。透過不同工具如鐵環、竹扎、鐵沙袋和鐵球等工具，鍛鍊力量， 這些鍛鍊不僅能加強我們的攻擊力度，也能加強我們的抗打能力，讓我們在對戰中偶爾吃了一拳後也能承受得住；最後是『輕』，是一種敏捷，協調，順暢和快速的能力，透過身法與步法靈活移動，像一種精神，模糊和難以捉摸的能力。軟、硬、輕三功，是自然門功夫的精髓。」

瘋狂歷程締結姻緣

Rudy的《西遊記》以在中國尋找功夫夢作開始，但他並沒有如小說《西遊記》把西經帶回東土發揚光大，而是選擇留在香港把所學開枝散葉。在中國「取經」的過程中，讓Rudy學習了不少中國文化，說得一口流利的普通話，也讓他認識了妻子，並選擇以香港為家，每周定期在公園教授自然門武術。

「很多人說武術只是一門興趣，我為這興趣做的一切太瘋狂了！但是，在這個瘋狂的過程中，我認識了一班志同道合、充滿熱識的朋友，還因為功夫建立了我的家庭。這或者是緣份吧？」

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+ 7 + 7 + 7

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