大東流合氣柔術｜近代合氣道的起源之一　傳說中武田信玄家傳武術

提起合氣道，不少人都會對其柔和的摔撻動作不明所以，甚至覺得難以置信。武備志曾經介紹過合氣道創始人植芝盛平，與其弟子塩田剛三的生平故事。今天則想講述近代合氣道的起源之一：大東流合氣柔術。



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大東流合氣柔術 托古戰國大名武田信玄

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關於大東流合氣柔術的歷史，大部份資料都由植芝盛平之師——武田惣角（1859—1943，身材矮小卻精通日本古武術，有「小天狗」的美譽）及他的傳人口述而來。按照武田一脈的說法，大東流合氣柔術本是戰國甲斐武田氏（本姓源氏，從平安時代末期一直存在到戰國時代的武士氏族）的家傳武術。武田氏覆亡後，武田族名被會津藩中一班自詡為甲斐後裔的村民所繼承，這門武術則以「御式內」的名稱，在會津藩的高階武士間秘密傳授。明治三十年（1897年），在靈山神社任宮司的西鄉賴母將「御氏內」傳予武田惣角。武田惣角後來將此正式定名為「大東流合氣柔術」，他本人則成為了大東流合氣柔術的中興之臣。

不過近年的武術史研究，卻對這個說法提出了不少質疑。首先，在武田惣角之前，從未有過關於御式內或合氣柔術的記載。武田惣角的首席弟子——佐川幸義亦曾表示，在如此漫長的歷史維度裡，很難想像一個柔術體系能夠完整承傳下來。他在看過西鄉賴母的照片後，更加認為西鄉的武術與合氣柔術大相徑庭。估計武田惣角是將自己學過的劍術、槍術及柔術合而為一，最終自創了大東流合氣柔術，並托古於歷史名將。

大東流合氣柔術與合氣道的差異

姑勿論何種說法為真，大東流合氣柔術確實具備獨特的風格和技術，在二戰前的日本武術界享負盛名。與徒弟植芝盛平開創的合氣道類似，兩者同樣以「合氣」作為修行的最高目標，並有著很多摔技和關節技。但比起着重摔撻的合氣道，大東流合氣柔術有更多兵器技法，內容涵蓋劍術、槍術、手裡劍等。另外，據傳武田惣角亦精通打擊技，並將之記錄在不同的卷宗之上。可惜的是，武田惣角只會對外傳授其中的一小部份，其餘的內容則散見於不同的嫡傳弟子，有些甚或經已失傳，使大東流合氣柔術一直在現代披上神秘面紗。

雖然大東流合氣柔術的許多內容已經佚失，也沒有建立出像講道館或養神館等具號召力的全國性武術組織。但多年下來，日本各地都設立了大東流合氣柔術的分館，並分成了舊大東館、松武館、柔進館等六大支系。上文提到過的佐川幸義，便是其中一個主流支系的創始人。

而武田惣角的另一位徒孫——近藤勝之，至今依然活躍於日本武術界，並經常出國講學：

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