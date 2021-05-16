Savate 法國踢腿術｜十九世紀踢拳始祖　跆拳道外的華麗踢技武術

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-05-16 17:29

談到踢擊技術，大家可能馬上會想起跆拳道或者泰拳。其實不少武術都有鑽研踢法，而來自法國的Savate，中文可譯作法式踢腿術，則以饒有特色的腿法而聞名，本文將會為大家介紹此門法國國技武術。

▍穿鞋而戰的街頭搏擊術

Savate是一門允許使用拳擊和踢擊的武術，當中糅合了西洋拳擊的元素，而且以華麗的踢技聞名；而Savate與泰拳的分別在於Savate不允許使用肘、膝、脛擊。另外，Savate的一大特點在於練習者會穿著鞋子，此與Savate的名稱和由來有一定關係。

+ 8 + 8 + 8

Savate在法語中解作「舊鞋」，尤指法國軍人及水手所穿的靴子，而Savate這門武術更是緣於法國的街頭搏鬥。在十九世紀的時候，南方的法國水手發展出一套擅長高踢以及開掌打擊的技巧，因為水手高踢時可以用手抓物取得平衡，而開掌打擊則是因當時法例基本上禁止使用拳擊；而北方的Savate則更關注於低踢，他們會使用沉重的鞋或靴，基本上不會踢向上半身，講求打擊對方骨骼。

由街頭搏鬥到現代武術的轉變則由Michel Casseux及他的學生Charles Lecour興起。Casseux開始推廣Savate，而且削去較危險的動作，如頭擊、插眼等，務求將Savate標準化，及後他的學生Lecour將Savate推廣至英國，又感受到拳擊的威力而開始學習，甚至將拳擊的元素引入Savate當中。其後，Savate更加入了用杖的技法，只是比賽並無此部份，所以部份練習者可能會忽略。

Lecour的學生Josephn Charlemont及其兒子Charles Charlemont對Savate的發展亦有莫大幫助，Charles曾戰勝了英國拳擊手Jerry Driscoll，成功於第八回合使用 fouetté médian擊倒對手，Savate漸漸為人所知。

Charles Charlemont是Savate的傳奇人物，此乃他在上世紀初拍攝的一系列武術教學片段。

▍比賽形式與服裝

而令Savate最有名的，除了是Count Pierre Baruzy利用Savate勝出了法國多場賽事，更是Savate曾經於1924年在奧運會展示。至今Savate仍然活躍在世界各地，在2010年加入了國際單項運動總會聯合會（SportAccord），力爭出現在奧運舞台上。

Savate的比賽可分為三類：Assault、Pre-combat及Combat，安全程度各異。在Assault中，參賽者接觸時應關注技巧而非力量，用力過度可能會被罰，情況近於空手道「寸止」； Pre-combat則允許參賽者全力搏鬥，不過必須戴上護具如頭盔、護脛等；Combat的保護則最少，只允許佩戴護陰及牙膠。在比賽中禁止肘、膝、脛，亦禁止摔技、寢技，限定使用四款踢擊和四款拳擊方式，令練習者更講求不同的踢擊技巧。

Savate專用鞋（圖片擷取自：http://bit.ly/2nd5kE4）

Savate的穿著亦頗具特色，在比賽中，除了選手會穿著專用鞋外，選手可以選擇穿著稱作intégrale的連身裝，或選擇穿背心、長褲。至於拳套的顏色其實亦有含意，不少武術會使用色帶制度，Savate亦有相應的等級制度，不過其表現方式是在拳套的顏色，例如藍、綠、紅、白、黃等，部份比賽更會限制選手的拳套顏色須高於某等級，但Savate卻無硬性規定拳手必須在升級時更換拳套顏色，所以可能有部份練習者仍使用較低級顏色的拳套。

至今Savate仍在世界各地致力推廣，有不少國際聯盟相繼成立，而Savate在法國本地的地位更高，不僅受到政府支持，在大學中有專門研讀Savate的文憑。不過，大家需要留意在法國本地已經較少以Savate稱呼這門武術，反而較多會稱作Savate boxe français或Boxe-Française Savate，只是其他各地仍多以Savate稱呼。希望我們有更多機會看到這門武術在比賽中出現吧！

武圖App2

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 7 + 7 + 7

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：