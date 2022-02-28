烏克蘭局勢｜拳擊P4P拳王Lomachenko入伍抗俄　Usyk向普京喊話

隨著俄烏衝突持續，日前拳擊世界P4P排名榜上的兩位烏克蘭拳王︰前三量級拳王Vasiliy Lomachenko及WBA （超級）、 IBF、WBO重量級拳王Oleksandr Usyk，均各自回到烏克蘭為國效力。



Vasiliy Lomachenko手持武裝保衛家園

+ 7

Vasiliy Lomachenko是權威拳擊雜誌《The Ring》P4P排名第八的拳手。他原是兩屆奧運拳擊金牌得主，轉戰職業拳擊後馬上成為其中一位頂級拳手，曾奪得三個量級的世界拳王（Junior-Lightweight、Featherweight、Lightweight）。他於2020年挑戰IBF Lightweight冠軍Teofimo Lopez失敗，慘遭滑鐵盧吞下職業生涯第二敗後，至今成為《The Ring》P4P排行榜上唯一無冠軍頭銜的選手。

+ 5

Lomachenko在去年12月11日於美國對陣迦納拳手Richard Commey，爭奪懸空的WBO洲際輕量級冠軍頭銜。勝出後，Lomachenko便身披家鄉旗幟慶祝。他亦曾多次在比賽中舉起烏克蘭國旗慶祝。俄烏衝突發生前，Lomachenko傳聞將與澳洲世界冠軍George Kambosos Jr交手，進行WBA、 IBF、WBO輕量級拳王爭奪戰。

根據《Hromadske》和《Ukrinform》在內的烏克蘭媒體報道，面對俄羅斯的入侵，這位拳擊巨星已從希臘返回位於烏克蘭東南部的家鄉別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基（Bilhorod-Dnistrovskyi），加入當地的防禦營。在他的官方Facebook頁面上，Lomachenko發佈了一張自己身穿軍裝、手持步槍的照片，並寫道︰「別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基領土防衛營已經成立並武裝起來了。在領土防衛中，拳擊手Vasiliy Lomachenko通知市長Vitaly Grazhdan。」

Vitali Klitschko為現今烏克蘭首都基輔市長，他早前表示將與弟弟一起拿起武器對抗俄軍，形容是「沒有其他選擇」。Vitali與弟弟Wladimir在烏克蘭同樣是知名人物，他們都曾是職業拳擊手。哥哥克利奇科曾三度在國際拳賽奪得冠軍腰帶，包括2004年成為WBC重量級拳王。他外號「鐵拳博王」（Dr Ironfist），並晉身國際拳擊名人堂（Hall of Fame）之列。

Oleksandr Usyk亂世返國向普京喊話

+ 2

Oleksandr Usyk是《The Ring》P4P排名第二的拳手，目前是WBA（Super）、IBF、WBO、IBO重量級冠軍。他原是奧運拳擊及世界拳擊金牌得主，13年轉到職業拳擊，2016年便奪得WBO Cruiserweight 冠軍。Oleksandr Usyk 2018年時是次重量級無爭議冠軍，2019年升重至重量級作賽。

去年9月，Oleksandr Usyk 以「一致判定」擊敗英國拳王Anthony Joshua，一舉奪去WBA、IBF和WBO 3條世界重量級金腰帶。Joshua原定按照「二戰條款」於本年內跟Usyk重賽，但現在俄烏衝突使其遙遙無期。

儘管有俄羅斯軍隊攻破首都基輔的威脅，Usyk還是回到了自己的祖國，並透過社交媒體向俄羅斯總統普京發出了強力訴息︰「停止戰爭！」。

我想呼籲俄羅斯人民。如果您認為我們是兄弟，請不要讓您的軍隊和您的孩子去我們的國家。別再攻擊我們了！我也呼籲普京總統。停止這場戰爭！不要給我們最後通牒和宣布你的條件。只坐在談判桌前。我們需要談談並停止一切。我們的孩子、我們的母親、我們的祖母和普通人都躲在地下室裡。我們在自己的土地上，我們必須採取行動。我們在保護自己。停下來。停止這場戰爭！ 烏克蘭重量級拳王Oleksandr Usyk

據外國媒體報道，Usyk與他的妻子和家人住在烏克蘭東北部Shypyntsi村的一個地下安全洞裡，在基輔西南方向約330英里處，在切爾諾夫策省會西北方向約19英里處。

連同Usyk在內，至今已有4位舉世知名的烏克蘭拳王投身戰爭當中，為保衛家園而戰。

武圖App2

【早前為國家發帖的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 2

你一定好奇的「印度八大兵器」，點擊圖片觀看文字說明：