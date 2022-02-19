李小龍奧克蘭時期弟子　匯拳道創始人Leo Fong離世

李小龍在加州奧克蘭時期的親傳弟子Leo Fong（1928-2022），今天於美國離世，耆壽93歲。



Leo Fong（又譯「馮天龍 / 馮天倫」）出生於中國廣州，5歲時隨父母移居美國，定居在阿肯色州的維德納。他15歲開始業餘拳擊事業，大學期間曾參加美國金手套拳擊賽（從112磅到132磅），曾以25戰21勝獲得1950年全美AAU錦標賽銀牌，1952年美國西南AAU冠軍，1951-1952年全美大學錦標賽拳擊冠軍。在活躍的拳擊生涯之後，他成為德克薩斯州西達拉斯的蘭金教堂的運動總監，在那裡建立拳擊隊。

五十年代，Leo Fong擔任牧師期間，轉而學習多門中國和來自東南亞的傳統武術，在奧克蘭武術界十分活躍。1958年練了五年中國功夫背景下，經嚴鏡海介紹跟隨TY Wong練習少林功夫（Sil Lum Gung Fu），並在嚴介紹下認識李小龍。在李小龍的影響下，他被鼓勵以「空杯」的態度來對待生活，在李小龍截拳道指引下，他得以發展出自己的武術體系。1964年左右，李小龍曾將他列入振藩國術館的後備助教名單中，並專門致信邀請他擔任助教，但他因為專注於牧師工作而婉拒了。

Leo Fong擁有跆拳道，空手道和Arnis的黑帶。他先後練習過跆拳道，空手道，阿尼斯，埃斯克瑞瑪，柔道，柔術，摔跤等，最終他將所學匯聚融合創立了匯拳道（Wei Kuen Do）——他稱之為「 The Way of the Integrated Fist」。他不僅在美國業餘拳擊界、武術界卓有成就，作為殿堂級武術大師曾多次入選美國黑帶名人堂，亦曾在影視界發展，在荷里活參演過多部武打電影。

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