李小龍奧克蘭時期弟子　匯拳道創始人Leo Fong離世

李小龍在加州奧克蘭時期的親傳弟子Leo Fong(1928-2022),今天於美國離世,耆壽93歲。



Leo Fong(又譯「馮天龍 / 馮天倫」)出生於中國廣州,5歲時隨父母移居美國,定居在阿肯色州的維德納。他15歲開始業餘拳擊事業,大學期間曾參加美國金手套拳擊賽(從112磅到132磅),曾以25戰21勝獲得1950年全美AAU錦標賽銀牌,1952年美國西南AAU冠軍,1951-1952年全美大學錦標賽拳擊冠軍。在活躍的拳擊生涯之後,他成為德克薩斯州西達拉斯的蘭金教堂的運動總監,在那裡建立拳擊隊。

五十年代,Leo Fong擔任牧師期間,轉而學習多門中國和來自東南亞的傳統武術,在奧克蘭武術界十分活躍。1958年練了五年中國功夫背景下,經嚴鏡海介紹跟隨TY Wong練習少林功夫(Sil Lum Gung Fu),並在嚴介紹下認識李小龍。在李小龍的影響下,他被鼓勵以「空杯」的態度來對待生活,在李小龍截拳道指引下,他得以發展出自己的武術體系。1964年左右,李小龍曾將他列入振藩國術館的後備助教名單中,並專門致信邀請他擔任助教,但他因為專注於牧師工作而婉拒了。

Leo Fong擁有跆拳道,空手道和Arnis的黑帶。他先後練習過跆拳道,空手道,阿尼斯,埃斯克瑞瑪,柔道,柔術,摔跤等,最終他將所學匯聚融合創立了匯拳道(Wei Kuen Do)——他稱之為「 The Way of the Integrated Fist」。他不僅在美國業餘拳擊界、武術界卓有成就,作為殿堂級武術大師曾多次入選美國黑帶名人堂,亦曾在影視界發展,在荷里活參演過多部武打電影。

