烏克蘭局勢｜柔道世界冠軍Daria Bilodid　網上發文祈求國家平安

早前21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並獲授權向當地派兵，促使當地局勢一觸即發。

今天（24日）普京宣布對頓巴斯採取特別軍事行動，意味烏克蘭及俄羅斯武裝衝突正式爆發，包括烏克蘭首都基輔附近在內，多個城市都傳出爆炸聲。

烏克蘭柔道世界冠軍Daria Bilodid今天於社交媒體發文，指不敢相信戰爭開始，感到害怕，並為家人及國家祈禱。

今天早上 6 點我從基輔的槍擊中醒來，我無話可說，我很害怕，我為我的家人和我的國家祈禱。 俄羅斯開始轟炸我們，戰爭開始了。 直到最近，我都不相信這會發生。 為什麼？ 為什麼要毀掉人們的生活？ 俄羅斯和白俄羅斯，住手！ 我們要和平，我們要生活！ 烏克蘭柔道世界冠軍Daria Bilodid

Daria Bilodid在2000年於烏克蘭出生，父親為柔道家Gennadiy Bilodid，父親曾在2001及2003年贏過歐錦賽冠軍，之後在2005年贏得世錦賽季軍。Daria Bilodid從小耳濡目染，跟隨父母學習柔道，在16歲的時候就贏得歐錦賽冠軍，到17歲更上一層樓，在世錦賽封后，打破最年輕世錦賽冠軍的紀錄。這一年是2018年，她全年出戰31場比賽，錄得全勝。

在2019年，Bilodid再在世錦賽奪冠，完成兩連霸，顯示出她壓倒性的實力。在柔道的路上，她的顎骨及鼻骨都曾經受傷，令她無法在2018年爭取衛冕歐錦賽，但她在2019年就帶住鼻傷贏得世錦賽。她在2018年贏得7面金牌，到2019年就得4項冠軍。2020年更奪得巴黎大滿貫冠軍。

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在2020年東京奧運會中，Bilodid一直挻進至四強戰，可惜不敵日本選手渡名喜風南，無緣晉級金牌戰。之後她在銅牌戰擊敗以色列選手Shira Rishony，最終奪得一面銅牌。

Daria Bilodid曾言她不服輸，若果輸了會要求再跟對方對打，讓她能復仇和取得勝利。她這股不服輸不放棄精神，讓她近年來奪得多個大賽金牌冠軍，亦因為高佻身材和亮麗面孔，經常在社交媒體分享日常生活美拍，吸引不少粉絲，其 IG 粉絲人數高達50萬，是世界體壇紅人之一。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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有「柔道男神」之稱的楊勇緯（按圖放大）