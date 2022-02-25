專訪｜香港首位UFC女拳手黃大菁Ramona︰無悔付出所有投入夢想

【武備志專訪】香港首位UFC女拳手黃大菁（Ramona Pascual）即將出戰MMA最高殿堂，於周末舉行的「UFC Vegas 49」中登場。武備志聯絡到Ramona進行專訪，讓大家進一步認識她。



以香港為家 無懼傳統女性質疑全力追夢

+ 2

香港是我家，能夠代表香港這個細小而密集的城市，感覺非常好。 黃大菁Ramona Pascual

大家看到Ramona的姓氏「Pascual」時，或者會以為她是入籍外國人。其實不然。她在4歲的時候便跟父母移居香港，此後一直居住在香港，在香港成長、接受教育，更曾成為香港女子欖球代表隊成員。Ramona在訪談中說道︰「香港對我來說就是家。我所有的朋友都在那裡。香港一直是我的安全空間，今天仍然如此，這是家的安慰。」又說︰「能夠代表香港這個細小而密集的城市，感覺非常好。」

+ 3

成長在華洋匯集的香港，Ramona的追夢之旅遇上不同的困難。首先，香港MMA女性圈子不大，在她的體重級別幾乎不可能找到其他本地女選手一起訓練。其次，她不時都因為女拳手的身份，受到旁人的質疑及誤解，當中更包括西方及亞洲傳統思想差異。

她舉例說︰「在美國，成為一名戰士是一種很酷的事情：『哦，酷，你是一名拳手！』 而在亞洲則是：『為什麼？ 這很危險，你的父母怎麼說？你還能找到男朋友嗎？』 不過，即使如此，Ramona依然鼓起勇氣，全心全意地追逐夢想︰「我願意為此做任何事情！」

+ 1

Ramona在2016年於香港綜合格鬥賽事「IMPI World Series - Asia 4」正式出道，成為職業MMA拳手。然而，Ramona的職業拳手之路絕非一帆風順，經歷膝蓋傷患及兩場落敗後，更加讓她鼓起決心，主動走出自己的舒適區——香港，去淬煉自己，為未來做好準備。於是，她轉戰韓國MMA賽事Road FC，參與「UFC上海精英訓練中心」的訓練計劃，甚至遠赴美國的Syndicate MMA受訓。

如此的不顧一切的遠赴他鄉去追夢背後，到底是什麼一直支撐著Ramona堅持下去的呢？原來就是一個老生常談的原因︰「一分耕耘一分收穫」。

（放棄）是在另一邊等待我的東西。每一個逆境，每一個挑戰，不管是我造成的，還是出乎意料的，我總是能從另一端（堅持）走出來。綜合格鬥是發揮你作為一個人的真正潛力的工具。我對它的投資越多，它對我的回報就越多，儘管這種投資可能是受傷、艱苦的日子、血汗和淚水。它總是給我回報。因此，這就是我繼續做下去的原因。這就是激勵我的原因。 黃大菁Ramona Pascual

在訪問中，Ramona提及自己的偶像是UFC女子蠅量級的Joanne Wood。她認為對方不單戰術、訓練執行力高，而且好的心態很強。她實話實說，不找藉口。當你遇到問題時，她可以說一句話，讓你看清一切，比如︰「無論輸贏，這都不是第一次，也不會是最後一次。」Ramona就是在她身上學到這份不屈的精神。

成為香港首位UFC女拳手感意外 寄語港人「艱難的時光終會過去」

當被問及成為香港史上首位UFC女拳手有什麼感受時，Ramona表示自己相當興奮，又指自己等待這個機會很久，自己為此已經付出了很多年的努力，亦從沒想過機會就是如此突如其來︰「這時機、環境恰恰正好，我已經準備好了。能成為香港第一位做這個的女性，絕對是超級有意義的。」

去到訪問的終結，Ramona希望藉此機會跟支持者致謝，包括香港的每個人、從她的職業生涯開始的那天起就看她比賽的人、從她16歲開始就在修頓場館觀看她泰拳比賽的人、還有在Road FC觀看她比賽的韓國粉絲，「我只是非常謙卑，非常感謝大家的支持」。最後，她更寄語香港︰

請記住，艱難的時光終會過去，未來將會到來，當你回顧過去，你會看到你所完成的事情使你變得更加強大。不要被這些時光擊沉，相反，增進你的知識，強化你的人際關係。 黃大菁Ramona Pascual

本周日早上，大家務必留意​​「UFC Fight Night：Makhachev VS Green」。大家一同支持香港拳手，為黃大菁（Ramona Pascual）打氣！

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

+ 5

【ONE冠軍賽女拳手Rika Ishige 亦於校園欺凌中成長】