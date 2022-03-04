波蘭MMA賽事率先禁俄羅斯拳手參賽　俄資Eagle FC照樣登陸美國？

波蘭MMA賽事品牌KSW周二（1日）宣布把俄羅斯選手剔出比賽對陣表中，格鬥界中首個就俄羅斯入侵烏克蘭表態的組織。但與此同時，由前UFC俄羅斯冠軍Khabib Nurmagomedov主理的「Eagle FC 46」，卻如期下周五再次登陸美國本土。



KSW，全名為波蘭語「Konfrontacja Sztuk Walki」，意思為「武術對抗」。賽事由波蘭人Martin Lewandowski及Maciej Kawulski於2004年創立。2002年時，Kawulski正在組織波蘭最大型的體育博覽會之一，二人機緣巧合下認識到Lewandowski。由於二人都具有武術背景，於是一拍即合，18個月後KSW便迎來首個賽事。

2017年，KSW 39: Colosseum打破了歐洲MMA賽事最多現場觀眾的記錄，並以57776名觀眾數量位居當時歷史第二，僅次於2002年的Pride Shockwave 的91107人，更超過了UFC 193 的56214名觀眾。

這個歐洲首屈一指的MMA賽事品牌，近日率先對俄羅斯入侵烏克蘭表態。

Due to the Russian Federation’s invasion of Ukraine, KSW has made a tough, albeit ethically justifiable, decision to cancel Russian fighter Shamil Musaev’s fight, which was scheduled for KSW 68 on March 19th in Radom. — KSW (@KSW_MMA) February 28, 2022

KSW周二（1日）宣布，將把俄羅斯拳手Shamil Musaev從即將舉行的比賽「KSW 68」中移除，以抗議俄羅斯對烏克蘭的入侵。這是搏擊格鬥界中，第一個對俄羅斯採取制裁立場的機構。

Shamil Musaev（15-0-1）是俄羅斯排名三十一的次中量級選手，自2019年起簽約加盟KSW，目前處於15場不敗中。他原定於3月19日參加KSW 68比賽，儘管尚未正式宣布對手名單，但現時已被賽會於對戰表中排除。

UFC即將在3月20日於英國倫敦舉行「UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall」。（圖片擷取自︰UFC Europe Twitter）

俄羅斯出產眾多格鬥好手，他們活躍在世界各地的MMA運動中。俄羅斯對烏克蘭的入侵，促使一些體育組織及國家杯葛俄羅斯參賽，甚至取消俄羅斯運動員的簽證。由於英國對俄羅斯實施制裁，為即將在3月20日於英國倫敦舉行的UFC賽事添上不穩定因素。因為該晚的頭條主賽，便是由重量級排名第六的俄羅斯選手Alexander Volkov對陣英國選手Tom Aspinall。UFC主席Dana White在傳媒訪問中亦表示相當「頭痕」。

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可是與此同時，由俄羅斯前UFC冠軍Khabib Nurmagomedov主理的「Eagle FC 46」如期下周五（11日）再次登陸美國邁阿密，並由兩位新加盟的前UFC選手Kevin Lee及Diego Sanchez擔當主賽賣點。Khabib至今一直未曾就俄烏衝突表態，未知是否因為他曾於UFC 229擊敗Conor McGregor後遭普京接見，跟普京有過交情有關。

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