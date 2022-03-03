前UFC冠軍Cain Velasquez被控謀殺　疑為親人取回公道槍擊仇人

前UFC重量級冠軍Cain Velasquez周一（28日）於美國加州因槍擊案被捕，並控以「意圖謀殺」，背後原來另有故事。



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39歲的Velasquez曾贏得過兩次UFC重量級冠軍，在2010年撃敗Brock Lesnar首度奪冠，不過接著被Junior dos Santos擊敗失去腰帶。然後Velasquez在2012年於UFC 155復仇成功，擊敗JDS重奪冠軍，成功衛冕兩次後，在2015年被Fabrício Werdum擊敗。2019年被Francis NgannouKO後，Velasquez從MMA退役，並在San Jose的American Kickboxing Academy擔任教練。

在UFC的比賽結束後，Velasquez走上了職業摔角的道路，首先是在他父母出生的墨西哥，然後是在WWE。他在2020年新冠全球爆發之初被WWE釋出，但在去年12月重新出現在墨西哥的AAA。

不過這名曾經在八角籠中稱霸、「地上最強」的男人，最近卻因槍擊案被捕並控以「意圖謀殺」而身陷囹圄。據最新資料顯示，Velasquez可能是為替親人復仇，才開火槍擊對方。

據《丹佛郵報》報道，一名叫作Goularte的男子在日間護理中心對Velasquez親人的兒童進行猥褻和淫蕩行為。及後Velasquez親人對Goularte提告，週五Goularte因「與14歲以下兒童發生淫亂行為」的重罪而被提審。但是法庭在加州檢察官提出反對意見下，仍然批准Goularte獲得「監督性釋放」。

或許因為眼見犯人成功逍遙法外，Velasquez決定親自找Goularte報復。據報Velasquez周一向Goularte和另外兩人乘坐的汽車開火，子彈擊中了Goularte的繼父。

39歲的Velasquez被指控謀殺未遂。警方表示，被他射中的男子沒有生命危險。Velasquez被扣押在監獄裡，不准保釋，據說他將在星期三被傳訊，被正式指控「蓄意謀殺未遂」和多項「持槍襲擊」等罪行。

民間有意見同情Velasquez的遭遇，甚至在社交媒體發起名為「#FreeCain」的標籤運動。（圖片擷取自︰Shawn Bunch Twitter）

事件發生後，引發各界不同反應。有意見認為Velasquez採取私刑，行為並不可取。但亦有意見同情Velasquez的遭遇，甚至在社交媒體發起名為「#FreeCain」的標籤運動。

ONE Champion重量級冠軍Arjan Singh Bhullar便發文支持Velasquez︰「這個人具有世界級的性格。謙虛的定義。一個無私的領導者，他尊重從健身房裡的新人（就像我以前一樣）到街上的陌生人。我親眼見過。驕傲的家庭男人，值得尊敬的、光榮的人。不管細節是什麼，一旦知得更多，我知道一切最終都會變得合理，因為我知道他是怎樣的人。」

UFC主席Dana White今天就著Cain Velasquez事件表態。（圖片擷取自︰MMAJUNKIE IG）

UFC主席Dana White今天就著事件表示︰「我顯然為他和他的家人感到難過。這是一件可怕的事情。我不知道足夠的細節來談論它，但據我所知，我們都說如果這種情況發生在我們身上，我們會這樣做。Cain做到了。」

武圖App2

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