國際柔道聯盟暫停普京名譽主席　世界跆拳道聯盟撤銷榮譽黑帶資格

因應烏克蘭的戰爭衝突，國際柔道聯盟及世界跆拳道聯盟分別暫停及取消了俄羅斯總統普京的榮譽資格。

普京與柔道運動關係匪淺，但戰爭正正與柔道之父嘉納治五郎的格言「精力善用，自他共榮」有所違背。

國際柔道聯盟與世界跆拳道聯盟的通告

因應烏克蘭局勢，國際柔道聯盟（IJF）宣佈暫停名譽主席一職：

鑑於在烏克蘭持續的戰爭衝突，國際柔道聯盟宣布，暫停弗拉基米爾·普京作為國際柔道聯盟名譽主席和大使的地位。 國際柔道聯盟（IJF）

世界跆拳道聯盟網頁上的公告。（圖片來自︰http://www.worldtaekwondo.org/）

世界跆拳道聯盟（World Taekwondo）亦宣佈撤銷普京的榮譽黑帶九段資格：

世界跆拳道聯盟強烈譴責針對烏克蘭無辜生命的野蠻襲擊，這違背了世界跆拳道聯盟「和平比勝利更可貴」的願景和世界跆拳道聯盟的價值觀：尊重與包容。 對此，世界跆拳道聯盟決定撤銷2013年11月授予弗拉基米爾·普京的榮譽黑帶九段。 為聲援國際奧委會，世界跆拳道聯盟的賽事中，將不會展示俄羅斯及白羅斯的國旗，亦不會演奏兩國國歌。 世界跆拳道聯盟和歐洲跆拳道聯盟不會在俄羅斯和白羅斯組織或承認跆拳道賽事。 世界跆拳道聯盟的思緒與烏克蘭人民同在，我們希望和平，並立即結束這場戰爭。 世界跆拳道聯盟

普京在2012年成為第一位晉升至八段的俄羅斯人；2013年，他獲世界跆拳道聯盟授予榮譽黑帶九段。

據報導，國際奧委會早前呼籲，禁止所有俄羅斯及白羅斯運動員參加國際體育賽事。國際奧委會執行委員會基於「俄羅斯政府昔日亦曾嚴重違反奧林匹克停火協議及其他奧運約章」，決定取消普京2001年獲頒發的奧林匹克金勳章，另有兩官員也得到同等待遇。

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普京的柔道背景

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在蘇俄時代，普京出身KGB特工，並有多年學習柔道和桑搏記錄。他更於蘇聯解體後，獲53%選民支持，繼葉利欽後上任俄羅斯第二任總統。

普京與柔道結緣，緣於恩師拉赫林。普京於1964年即拉赫林第二年執教生涯上門拜師，先跟拉赫林學桑搏，於1972年跟師父改學柔道。普京跟隨拉赫林四年，雖然訓練場地經常搬遷，許多學員放棄訓練，普京卻一直跟隨師父練習。

普京父親早逝，拉赫林儼如其父，在他的訓練下，普京18歲便成為柔道黑帶。後來，普京考上了列寧格勒大學法律系，但一直沒有放棄柔道訓練，1976年他奪得了列寧格勒市柔道冠軍。大學畢業後，1984-1990年間，普京當了特工，一度被派到了東德工作。

九十年代，普京並未中斷柔道訓練。拉赫林晚年保持低調，並繼續從事柔道教育，2012年他見證了弟子普京獲國際柔道聯合會正式確認柔道八段。2013年，拉赫林去世，普京亦有親自送別恩師。

普京擔任總統期間曾與人合著柔道教學著作《跟普京一起學柔道》（英譯《柔道：歷史、理論與練習（Judo:History, Theory Practic）》）。

對於普京的武術成就，坊間也有人提出異議。美國《華盛頓郵報》於2017年曾有署名Derek Hawkins的博客，質疑普京的武術成就，他指出媒體只是拍到普京的練習而非比賽畫面，而很多武術榮譽只是這些武術團體有見普京總統身份而加以嘉許頒發，例以上文中的跆拳道榮譽黑帶九段。他亦質疑媒體對普京有神話式的論述，例如拍他打獵和習武，是想透過媒體製造一個強者的領導人形象。

柔道之父的柔道理念

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柔道之父嘉納治五郎晚年，以「精力善用，自他共榮」八字，總結柔道的精神。當中的意思，就是他不僅僅視柔道為一種競技運動，而是推己及人的修行過程。

在「全日本柔道連盟」介紹嘉納治五郎生平時，解釋「精力善用」為「最大限度地善用身體與心靈，用以改善社會」，「自他共榮」為「尊重及感謝對方，互信互助，不為自己謀利，而為互利共贏」，更指此兩句格言可以達致世界和平。

介紹中又指，柔道教育中學習的，並非是以力量壓制他人，而是以力量來把世界導向正軌。因此，日本記耆荻島弘一就指，普京應要記著嘉納治五郎「精力善用」的格言，停止戰爭。

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