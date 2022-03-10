烏克蘭武術｜格鬥霍巴克︰化民族舞為武技　現代化標誌性單腳蹲踢

格鬥霍巴克（Combat Hopak）是烏克蘭的一種武術，糅合了哥薩克軍事戰鬥元素及烏克蘭傳統舞蹈霍巴克（Hopak），在八十年代由利沃夫的武術研究者Volodymyr Pilat創造而成。



源於哥薩克人的舞蹈霍巴克

「Hopak」這個名字來自於動詞「hopaty」（烏克蘭語：Гопати），意思是「跳」，以及相應的感歎詞「hop!」 (烏克蘭語：гоп），它可以在跳躍過程中說出，作為驚訝或驚奇的表達。它在俄羅斯被稱為「gopak」。

霍派克最初是作為哥薩克人的一種社交舞蹈發展起來的，從16世紀開始在現今的烏克蘭土地上進行表演。雖然哥薩克人不贊成在軍事訓練中進行娛樂和消遣，但當他們每逢戰勝歸來都會大肆起舞慶祝，他們會拿起小提琴、風笛、班杜拉琴、揚琴、五弦琴等樂器演奏，其他參與者則會跳舞。

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霍巴克標誌性單腳蹲踢。（影片擷取自︰YouTube，https://youtu.be/kQlJ6hWhqdY）

這些慶祝活動只由男性參與者表演，表演者非專業的舞者，多是年輕哥薩克傭兵。舞步主要是即興表演，體現男子氣概、英雄主義、速度感和力量感，其中包括許多雜技跳躍。在早期的哥薩克舞蹈中，戰場上的戰鬥過程會以舞蹈形式重現，舞者不受節奏束縛，自由發揮舞步。

後來隨著哥薩克人地位的逐漸提升，霍巴克開始出現在村莊中，並於 16 世紀在烏克蘭地區普及。舞蹈逐漸轉變為混合形式，年輕男女一同起舞，並組成不同隊形結構，如圓形隊伍、雙人隊伍等。霍派克自此成為烏克蘭傳統文化舞蹈。

從「舞」到「武」重現哥薩克人戰鬥風采

要說到霍巴克從舞蹈演變成武術，則不得不提起格鬥霍巴克的創始人Volodymyr Pylat。

在開始恢復格鬥舞之前，Volodymyr Pylat學習了17年的極真空手道，當中有8年是在當師傅。除了極真空手道，他還學習了剛柔流空手道、松濤流空手道、跆拳、柔術和合氣道。從80年代初開始，他開始研究及系統化整理烏克蘭的軍事文化。

在對民間舞蹈進行研究時，Volodymyr注意到當中動作的豐富性和多樣性。他發現烏克蘭舞蹈，特別是哥薩克人霍巴克和Metelitsa的舞蹈中，包含了許多在其他國家不常見的元素，並與軍事動作相似，例如在跳躍中踢腿、下蹲踢腿等。據說，這是因為烏克蘭武術受到俄羅斯和蘇聯的壓制，所以武術元素才被隱藏在烏克蘭的舞蹈霍巴克中。此外，Volodymyr亦參考了加利西亞農民的民間武術。

後來，他對這些動作根據現代武術的要求進行改造，形成了格鬥霍巴克的搏擊技術基礎。它可以輕觸式、半接觸性和全接觸的方式進行訓練。格鬥霍巴克包含了傳統的烏克蘭民間武術、民間摔跤、哥薩克劍術，以及霍巴克和Metelitsa的技巧。格鬥霍巴克的練習者也像霍巴克的練習者一樣穿鞋，並進行踢擊動作。

格鬥霍巴克的比賽可以分成以下幾種︰

「Odnotan」是伴隨音樂的單人演練，以戲劇擊影的方式展示格鬥霍巴克技術，當中可能包括兵器。

「Tan-Dvobiy」由兩名參與者在音樂伴奏下進行演練，類似是二人版的「Odnotan」。

「Zabava」，意思是「樂趣／遊戲」，是一種輕觸式的對打。其主要目的是掌握格鬥霍巴克的技術要素，以掌握真實搏擊距及反應，為進入半接觸、全接觸搏擊作準備。

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