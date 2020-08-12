Dambe Boxing｜西非豪薩族獨特傳統武術　單手搏擊拳腳並用決鬥　

5年前，日本動畫《一拳超人》橫空出世，當中主角以單手一拳之力虐打各種巨大兇惡的怪物怪人，震驚了一眾動漫迷。其實遠在非洲，其實亦有一種非一般的拳擊運動，同樣亦是以「單手一拳」決勝負。今天武備志跟大家介紹一下，豪薩人的Dambe Boxing（又稱Dambe）。

▍Dambe Boxing源遠流長的歷史

"Dambe"這個名字源自於豪薩語中的"Boxe"，Dambe的拳手在豪薩語中被稱為"daæmaænga"。

關於Dambe的起源，有說法指是源於古埃及和希臘拳擊，因為豪薩拳手的姿態和包褢拳頭的形象跟文物上古埃及和希臘拳手的形象相似。根據歷史研究顯示，古代豪薩族確實聚居於東非接近現今蘇丹的地區，所以Dambe可能真的受到埃及拳擊影響。但誰影響誰始終是一個有爭議的話題，至今還未有定論。

Dambe Boxing曾經屬於西非傳統民族摔跤的一部分，但隨著時間發展，它漸漸獨立成打擊為主的搏擊運動。Dambe Boxing是西非薩赫勒地區豪薩族游牧人的傳統活動，主要在慶祝收割豐收的節日中，跟外來客人進行競賽的娛樂活動。同時，Dambe亦是西非部落間解決紛爭的手段之一。

時至今日，Dambe已經成為一種搏擊運動，甚至有拳擊公司定期會在尼日利亞北部、尼日部、查德西南部等豪薩族傳統地區中舉辦室外Dambe比賽。在比賽中，一般會有樂隊演奏非洲傳統鼓，以配合比賽進行。雖然今天的Dambe不再與族群爭戰有關，但各Dambe拳館都具有非常強的凝聚力和對抗性。

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▍Dambe的比賽形式

Dambe最特別的要素，莫過於單手作賽的方式。其實，Dambe拳手的雙手便是作為「矛盾」般存在。用布條或繩子纏住主力手的拳頭（所以並無規限包裹左右手），是為「攻擊的矛」，用以打擊對手；另一隻空著的手，是為「防護的盾」，用以抓握對手，或是手掌朝上擋格攻擊。

傳統的Dambe比賽雖然並沒有分量級作賽的制度，不同重量的選手都會同場較量，但會盡量安排體型相若的選手作賽。傳統比賽中，一共要打3個回合，但每回合不限時間，要直到一方勝出為止。勝出的方法非常簡單，主要就是要「Killing」對手。

在Dambe Boxing中，「Killing」並不是真的殺死對方，而是指令對方倒地，即手、膝、軀幹接觸到地面。除了透過拳打擊倒對手外，其實還可以用腳踢擊或絆倒對手取勝。因此不時會見到拳手起腳踢擊之餘，還會刻意踩住對手腳掌，讓對方無法移動。

在傳統的較量中，護身符經常被用作超自然保護的方式。在現代比賽中，間或亦可以看到護身符。護身符通常是裝有羽毛的小包，戰士們會把護身符包裹在拳頭內。此外，拳手往往也會把他們的手臂劃傷，然後把藥膏和樹脂塗在傷口上，認為這樣能提昇他們力量。

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