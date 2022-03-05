桑搏Sambo｜俄羅斯國技跟MMA有何不同　道袍綜合格鬥深受柔道影響

提起俄羅斯，大家馬上會想起「戰鬥民族」的別稱。今天為大家介紹俄羅斯國技格鬥術——桑搏（Sambo）。原來它不單比綜合格鬥更為全面，而且跟日本柔道還有一段淵源。



桑搏（Sambo，俄語：са́мбо音「森罷」），其名稱「са́мбо」源自俄語縮寫「самозащита без оружия」，意即「空手的自衛術」。桑搏，又稱俄羅斯防身術／擒拿術，是一種相對較新的傳統武術，大約於上世紀20年代開發而成，後來更派生成不同種類。

桑搏的起源：各國傳統武術集合體

俄羅斯位處歐亞大陸之處，自古便受到不同地區武術的影響，如日本、維京、韃靼、蒙古等。（圖片擷取自︰Wikipedia）

俄羅斯位處歐亞大陸之處，自古便受到不同地區武術的影響，如日本、維京、韃靼、蒙古等，所以傳統的「桑搏」是多種武術的混合體。今天我們見到的桑搏，是上世紀20年代，蘇聯軍隊為提升士兵空手格鬥能力所發展出的「現代桑搏」。

它的先驅者包括有Viktor Spiridonov 和Vasili Oshchepkov，兩人為了改善軍中的搏擊能力，分別教授了不同的搏擊技巧，而當不同技巧在軍中互相切磋，逐漸形成了桑搏。

Spiridonov是一位搏擊專家，接觸過多種武術，又學習過不同的摔跤技巧，更對日本古柔術有相當興趣；而Oshchepkov則曾師從柔道創始人嘉納治五郎，考獲柔道黑帶，更經歷嘉納治五郎將古柔術揉合至柔道的階段。

兩人雖然未曾合作，但兩人皆希望汲取不同武術的精萃，授於蘇聯軍隊，所以隨着技術不斷發展和Anatoly Kharlampiyev等人的推動下，約十年後終於確立了桑搏的基礎。

桑搏在1938年11月16日正式被蘇聯體育文化委員會認可，成為全國性體育項目，並成立「全蘇聯桑搏部」（即後來的「桑搏聯盟」），運動桑搏正式確立。翌年，蘇聯更舉辦了第一屆桑搏冠軍大賽。1968年，國際角力總會（FILA）認可桑搏作為第三種國際角力形式。1985年，國際桑搏總會（FIAS）成立，成為首個國際性桑搏組織。

及至2021年7月，國際奧委會正式承認國際桑搏總會（International SAMBO Federation）的成員資格。雖然距離成為奧運項目仍有距離，但足見桑搏運動在全球各地日漸普及。

桑搏有其專用服裝，稱為kurtka(куртка)或sambovka（самбовка），上身與柔道袍相似，不過桑搏的下身會穿着與上身相同顏色的短褲和鞋子；至於升段系統方面，桑搏採取較具競爭性的評級，需要贏取比賽才能成功升級。

現代桑搏的三種形式

+ 3

運動桑搏（Sport Sambo）：與自由摔跤及改例前的柔道相似，同樣以摔撻和降服為主，不過分別在於允許直的腳關節技(如knee bar、achilles leg lock)，但禁止heel hook及絞技。

自由式桑搏（Freestyle Sambo）：美國桑搏協會（American Sambo Association）於2004年首創的形式，與運動桑搏類似，不過對降服技的限制更少，允許使用絞技和Heel hook等。

+ 3

格鬥桑搏（Combat Sambo）：蛻變自軍中的搏擊運動，與MMA相似，允許選手使用不同格鬥技巧作賽，包括拳擊、肘擊、膝擊、踢擊、摔投、鎖技等，甚至在MMA中不允許的頭撞都可以使用。

想了解詳細賽例，可參看：《與MMA有別——格鬥桑搏比賽規則》

格鬥桑搏與綜合格鬥的差別

格鬥桑搏的比賽與桑搏相近，分別在於允許選手使用不同格鬥技巧作賽，包括拳擊、肘擊、膝擊、踢擊、摔投、鎖技等，甚至在MMA中不允許的頭撞都可以使用。

格鬥桑搏和MMA的最大分別則是採取不同的計分系統。兩項比賽固然可以藉由KO/TKO或降服終結對手，除了終結對手之外，兩項比賽的獲勝條件和評分制度有異；兩項比賽的一大分別在於格鬥桑搏採用的是「按招得分制」，而MMA採用的是「回合10分制」，時限過後得分較高者獲勝，而格鬥桑搏比賽中，選手更可藉由兩次擊倒(Knockdown)對手，或獲得8分或以上的分數優勢而獲勝。

MMA比賽會由裁判按選手每回合的表現，根據他們優勢評定分數（詳情請閱《了解新的MMA比賽統一規則》）；而格鬥桑搏的得分系統則有4、2、1分，另有「注意」(Caution)和「警告」(Warning)。

由於格鬥桑搏的比賽方式跟MMA相近，相比起純立技的選手，桑搏的選手很大程度上較易適應MMA的比賽規則，不少桑搏選手都在MMA比賽中獲得了良好成績。例如號稱「格鬥沙皇」、「最後的沙皇」的Fedor Emelianenko便是四任桑搏世界冠軍，前UFC中量級冠軍、29戰不敗的Khabib Nurmagomedov亦是兩屆世界格鬥桑搏冠軍。

香港的桑搏發展

+ 4

不說不知道，其實香港在2018年亦曾舉辦「首屆粵港澳桑搏錦標賽」。比賽除了有運動桑搏（Sport Sambo）外，更有令人期待已久的搏擊桑搏（Combat Sambo）比賽。同年10月，香港桑搏代表隊參加了第一屆東亞桑搏錦標賽，並得到了4銀6銅的佳績。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：