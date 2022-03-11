《太閤立志傳 V》推新版　武士育成耐玩更勝《無雙》︱武編周記

大家好，我是編輯K！執筆時本想寫一篇中國的武俠電影介紹，但翻網頁時看到昨天（10日）遊戲公司光榮發布《太閤立志傳 V DX》中文版PＶ，瞬時回憶湧現，所以今次也想談談這套作品，回味下年少時的快樂時光。



RÉKOEITION GAME《太閤立志傳 》（下文簡稱《太閤》）是光榮角色策略及戰旗類遊戲，今年已踏入三十周年，《太閤立志傳V 》是該系列於2004年發布的作品，之後便無出新作。在九十年代到千禧年間，光榮推出一系列策略及戰旗類遊戲，《太閤》以外，《三國志英傑傳》、《三國志曹操傳》都是當中代表作，可是這些系列最後無以為繼，光榮除了繼續開拓《信長之野望》和《三國志》策略遊戲外，重心轉向3D動作遊戲《三國無雙》和《戰國無雙》，畢竟後兩者遊戲的銷售量驚人，讓光榮肯重金投資。

說回《太閤５》，這遊戲相信很多八九十後都玩過，它是大家認識日本戰國史和日本地理重要的寶典，可是一個「人人都玩過」的遊戲當年卻叫好不叫座，據說當年銷量只有十幾萬套左右（印象記憶，有誤請指正），所以之後再沒續作出現。

當大家不斷希望推出《太閤6》，可是光榮二十年後只是推出升級版《太閤5》，想必也是以最低開發成本，推出一個極具口碑的經典遊戲，對遊戲商來說是安全的商業決定。說回來，《太閤》系列自第四代開始自由度大增，除了用木下藤吉郎（豐臣秀吉）外，還可取得武將咭用其他武將，亦新增了武士以外忍者和商人的職業，體驗武將以外的生活，以不同領域建功立業，更突出育成和角色扮演成份，去到《太閤5》則更進一步，除了多了醫師、鍛冶匠及茶人等職外，可用武將人數更多，筆者最記得可以用宮本武藏，玩戰國後期劇情。

《太閤5》在策略遊戲史上是經典之作，它的幾個元素讓筆者覺得更耐玩，也是我比較喜歡它多於後來《無雙》系列。首先，《太閤》在遊戲角色、職業發展和劇情推進都有極高自由度，它由三個系統讓遊戲自由度大增：角色間的對答與劇情選擇的文字模式、攻城或戰鬥時的戰鬥模式、和增加技能經驗值的小遊戲模式，加上用不同人物去啟動不同歷史事件，讓遊戲變成有千變萬化的組合（筆者最記得做劍豪不斷挑戰塚原卜傳 、上泉信綱）。

《太閤立志傳V DX》（KOEI）

雖然只是一款2D遊戲，《太閤》的交戰模式當然遠不如《無雙》系列來得感觀震撼，下下打爆；但《無雙》玩法比較千篇一律，以所謂割草式腦殘劈法打爆敵人很易玩厭，雖然可以不斷強化角色，但其實只是為角色「換殼」為主。筆者個人覺得，《無雙》較適合與三五知己，一起短聚消磨時間玩玩；而《太閤》則是一個人慢慢煲，磨一整個假日的好玩兒。

《太閤立志傳V DX》（KOEI）

《太閤立志傳V DX》（KOEI）

早前光榮公布推出《太閤立志傳 V》HD重製版，並會加入新元素，這次PV的發布則提供更多信息，新一版《太閤》將於五月發售，預告指這次新加100位武將，追加更多新事件，還有事件編輯功能。

一轉眼，遊戲已過二十年，筆者也屆不惑之年。光陰荏苒，遊戲內木下秀吉不斷成長，成為一代太閤；現實中人生卻經歷高潮起伏，滄海桑田。可能只能在這些舊遊戲中，才能重尋昔日的美好！

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