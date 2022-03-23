ONE X｜女王李勝珠對Fairtex　踢拳王者Rodtang跨界鬥MMA大力鼠

「ONE冠軍賽」將於3月26日星期六在新加坡室內體育館舉辦「ONE：X」十周年紀念賽事，完整對賽表於近日公佈。當日賽事分為三個階段，由19場比賽組成。其中包括5場世界冠軍賽、1場羽量級踢拳世界八人賽總決賽、1場特殊規則明星賽以及多場由世界名將出戰的綜合格鬥、降服纏鬥與泰拳規則賽，是ONE冠軍賽歷史上最豪華的格鬥盛宴。

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領銜本次「ONE：X」的五場世界冠軍賽分別是：女子原子量級世界冠軍賽，由衛冕冠軍李勝珠（Angela Lee）迎接前原子量級踢拳與泰拳世界冠軍、原子量級綜合格鬥世界八人賽冠軍Stamp Fairtex的挑戰；蠅量級世界冠軍賽，由衛冕冠軍Adriano Moraes對戰蠅量級世界排名第二的日本名將「小食人魚」若松佑彌；羽量級踢拳世界冠軍賽，由衛冕冠軍蘇波邦（Superbon Singha Mawynn）迎接羽量級踢拳世界排名第一（Marat Grigorian）的挑戰；雛量級泰拳世界冠軍賽，由衛冕冠軍Nong-O Gaiyanghadao迎戰巴西名將「爆破工」Felipe Lobo；雛量級踢拳世界冠軍賽，由衛冕冠軍卡皮坦（Capitan Petchyindee Academy）對戰雛量級頭號挑戰者秋元皓貴。

羽量級踢拳世界八人賽總決賽將由Chingiz Allazov對戰西提猜（Sittichai Sitsongpeenong），在此前的晉級賽中，兩人均以兩戰兩捷的成績突出重圍，他們將決出最終的八人賽冠軍，以及下一個世界冠軍挑戰者的資格。特殊規則明星賽將由當今泰拳界最熾手可熱的明星「鐵人」羅唐（Rodtang Jitmuangnon）對戰曾經的綜合格鬥P4P第一人「大力鼠」Demetrious Johnson，兩位分別在各自領域都取得過至高成就的巨星，將在混合規則下一較高下。

目前ONE冠軍賽唯一的現役「雙冠王」、中量級與輕重量級世界冠軍Reinier De Ridder將與有著「巴西柔術最強男」之稱的Andre Galvao進行一場降服纏鬥賽。而澳大利亞站立格鬥傳奇人物John Wayne Parr，也將在「ONE：X」的泰拳賽中上演自己的引退之戰，他的對手將是跨界而來的菲律賓傳奇散打名將Eduard Folayang。

作為ONE冠軍賽最盛大的格鬥賽事，「ONE：X」自然不會讓中國選手缺席。首位殺入ONE冠軍賽男子綜合格鬥排名的中國選手唐凱，將與羽量級世界排名第一位的韓國選手金裁雄（Kim Jae Woong）上演遲來的對決。兩位選手之間的獲勝者將成為下一位世界冠軍挑戰者。

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除此之外，「跳關十段」青木真也與「柔道反骨王」秋山成勳，將上演一場纏鬥大師之間的綜合格鬥對決。日本人氣美女拳手「雄心戰士」平田樹、韓國格鬥女王韓瑞熙（Ham Seo Hee）、從舉牌女郎蛻變為柔術冠軍的Danielle Kelly等知名選手也將出戰本次賽事。

「ONE：X」對戰表一經公佈就引起了全球格鬥界廣泛的關注，這場比賽也必將成為ONE冠軍賽具有里程碑意義的重要一站。

武圖App2

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