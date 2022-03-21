GSP教練John Danaher只穿防磨衣的九大原因　談著衣對格鬥的影響

John Danaher除了是傳奇巴西柔術教練，他還有一個非常標誌性的特徵︰他身處何時何地，都會穿著防磨衣作上衣。到底背後有什麼原因呢？著衣與否對格鬥又有什麼影響？



+ 7

John Danaher 是 Renzo Gracie Academy 的總教頭，ADCC 冠軍Gordon Ryan 的教練，亦是UFC傳奇拳手 Georges St-Pierre 的其中一位巴西柔術教練。

+ 5

除卻他過人的柔術技巧外，他還有一個非常標誌性的特徵︰他身處何時何地，都會穿著防磨衣作上衣。無論是接受「London Real」訪問，還是跟學生GSP一起吃晚餐，抑或乘車搭船坐飛機。人們經常想知道為什麼他一直穿著防磨衣。

在2018年時，他便曾在Instagram中，為「一衣走天涯」給出9個理由。

可以說，我被問到的問題比其他任何問題都多，與柔術無關。「為什麼你總是穿防磨衣？」首先，讓我消除一個十分普遍、但不正確的原因。這與格鬥或準備格鬥無關。在我目前的身體狀況下，一個好勇鬥狠的五歲小孩可以簡單以踢膝蓋或踢臀部，甚至推一下就能輕易打敗我——防磨衣是救不了我的！。我的（穿防磨衣）的理由十分實際。

1. 它們非常舒適。



2. 它們很容易清洗和晾乾。



3. 它們的維護成本極低/無皺紋/便於旅行時打包等等。



4. 作為一種低摩擦的材料，它們很適合穿在外套下面。



5. 它們使我能夠在即興的社交場合舒適地向學生展示柔術技術。



6. 它們在寒冷的天氣裡很暖和，但在炎熱的夏天卻因為排汗功能而很涼爽。而且，如果遇到暴雨，即使穿著它們也會在幾分鐘內乾透。



7. 一些服裝公司贊助並支持我的運動員。我很自豪能代表任何支持我團隊的公司。



8. 他們是免費的，因為服裝公司很高興看到我穿他們的產品。



9. 防磨衣的設計有相當大的變化，從非正式的日常穿著，到正式穿著都有可能。說到舒適性和實用性以及低維護性，我從來沒有見過一種裝束可以擊敗運動褲、運動鞋、防磨衣和腰包。如果我將來找到了更舒適的東西，我就會改穿它。這可能不符合審美，但我已經相當醜陋，長相古怪，所以我甚至懶得理會服裝美學，因為我的長相是個敗筆——如果我在生活中必須依靠長相和魅力，我已經是個無家可歸的乞丐了。



穿著道袍與防磨衣，在格鬥技術上有何分別？

對於纏抱類比賽中道服與非道服的差別，以下以巴西柔術中「Gi vs No Gi」簡略說一下。

+ 2

有道服的情況下有更多的把手可以握住，讓掃技更有效，但也讓維持位置變得容易。而且，降服技的數量和連續性都比「No Gi」更多更大，因為可以用在「No Gi」的技術大多都可以在有道服的情況下做到，但相反卻不是(如果規則一樣)。但問題是有道服的比賽，因為把手很多，所以很多時候節奏都較慢，而技術之複雜也影響到觀賞性。

而「No Gi」相反節奏就很快，亦因為沒有道服「卡住」，降服技的出現也較多。同時，「No Gi」中需要用到很多摔跤技術，或者反過來說很多摔跤技術可以在「No Gi」比賽中使用，而現代MMA中也沒有穿衣的，這對選手而言由「No Gi」轉到現代MMA比賽比有道服更為容易。

相比起來，不能抓衣的摔跤比賽，例如奧運的自由式摔跤，就較易在不同的比賽中使用，例如散打和MMA比賽；相反抓衣的技術轉到去無道服時就要改變手法才能做到。另一方面，古典式摔跤不能抓腳，以雙手緊扣的鎖去控制對方就成為了重點，但因為二人都會近距離僵持，所以摔技很少會來得很快。

而對於打擊技術而言，穿袍跟穿防磨衣的主要分別在於打摔連接及抓纏打擊方面。

可以抓衣又有打擊技的比賽，例如桑搏（Sambo）和士道館的比賽，那麼不論是先移動對方重心再進行打擊，還是反過來在對方攻擊時破壞對方重心作防禦，都是會學到的技術。又因為這些比賽通常都容許摔技，所以抓衣打擊再接摔技十分重要。

另外在沒有抓衣/被抓的練習下，大部份人被抓衣時會顯得不知所惜。另一方面，就算是有練習被抓道服的武術，因為自己行街穿的服裝材質不如道服，所以亦要留意衣服會否在拉扯時撕裂。有時施襲者可能也有學過，緊記有些動作（例如一些絞技）除了衣服，頸鏈、領帶、兜帽、衣袖也可以被利用，在迫不得已下要保護自己時要小心留意。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：

+ 4

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】