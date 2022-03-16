UFC拳手以裸絞制伏餐廳槍手　去年十月也有捉賊成「罪惡剋星」

UFC 拳手 Kevin Holland最近受訪說到，他以RNC幫助逮捕了一名企圖在休斯敦一家餐館開槍的男子。無獨有偶，上年十月他又幫忙追捕了一名劫匪，可說是「罪惡剋星」。



Kevin Holland 協助制伏槍手

+ 6

Kevin Holland 週二告訴 ESPN，他當時正在和朋友一起吃壽司，突然聽到一聲巨響，看到人們突然慌惶走避，然後看到另一名男子正試圖從槍手手中奪槍，因此 Kevin Holland和朋友即時上前幫助奪槍，並拘留槍手直到警察趕到。

我不會叫其他人這樣做，除非他們接受過針對這種情況的訓練......除了MMA比賽，我首先學習自衛術。對我來說，學習自衛術是保護自己的最好方法。另外，我喜歡蝙蝠俠啊。 Kevin Holland

休斯頓警察局發言人告訴 ESPN，公佈證人姓名是違反政策的，因此警方無法證實 Kevin Holland的參與。但 Kevin Holland的說法與警方的描述一致。

據休斯敦警察局發言人稱，嫌疑人於晚上 11 點 30 分左右向高地村購物中心內的餐廳開槍。槍響後，餐廳中坐在槍手旁邊的人抓住槍手的手，把槍指向一邊，試圖制伏他。

據警方稱，槍手嫌疑人已被確認為 24 歲的Jesus Samaniego。他面臨媒殺和非法攜帶武器的指控。

+ 1

由於Kevin Holland的英勇行為，事後不少網民把他惡搞成蝙蝠俠等漫畫英雄形象。

聽到巨響

我正望著一個方向，然後我們聽到一聲巨響，我還以為是香檳酒瓶爆了，因為我們身後的人正在舉辦生日派對。我環顧四周，看到人們跑來跑去，臉上帶著恐懼的表情，顯得非常擔心。 Kevin Holland

Kevin Holland說他和朋友即時「伏低」躲避找掩護，然後望向射擊的方向。 Kevin Holland說他看到了槍手和抓著他手臂的人。 Kevin Holland更指，當時槍正對著 Kevin Holland、他的朋友和其他顧客。

Kevin Holland沒有逃跑，而是跟他朋友繞到另一邊。 Kevin Holland說他拿起椅子想要攻擊槍手，但因為槍手和試圖制伏他的人扭在一起，他難以分辨誰人才是槍手。很快他就注意到扭鬥中二人下方那位拿著槍，他就和朋友把槍從槍手手裡撬了下來，隨後更拿背再以裸絞制伏行兇者。

當他暈了我就鬆開手。在轉到上騎乘位，拉著他的手讓他無法伸手拿其他東西。 Kevin Holland

Kevin Holland 又把男子的背包扔到一邊，確保槍不在觸摸到的範圍內。然後警察很快就到場了。

你在電視、電影可能看過這種情況，但你在生活中很難遇到，沒有人受傷真是太瘋狂了。 Kevin Holland

Kevin Holland說他在加州一個不太好的區長大，總是被告知「如果攻擊者有刀，遠離他；如果攻擊者有槍，貼近他」。但他指自己一生中大部分時間都在訓練自衛術、功夫和現在的MMA，所以他不建議大多數人採用這種方法。

罪惡剋星

It appears Kevin Holland is becoming a real life superhero 🦸‍♂️



More on Holland's heroics 📰 https://t.co/mmvRboW1wX pic.twitter.com/wQli6Ca3fe — MMAFighting.com (@MMAFighting) March 15, 2022

Kevin Holland 並非第一次出手幫忙。去年 10 月，就在 UFC 比賽後兩天，他就協助捉到一位懷疑搶劫的疑犯。

我希望更少出現在這類情況之中，說真的話。 Kevin Holland

29 歲的 Kevin Holland是一名次中量級 UFC 拳手，他在3月5日舉辦的UFC272中擊敗了Alex Oliveira。於最近9場比賽中，他贏了7 場。

武圖App2

重溫李小龍十大經典金句︰【點擊圖片放大觀看】

+ 8

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 8

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：