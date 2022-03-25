UFC｜McGregor危駕Masvidal襲擊Covington被捕　Nate發文狙擊

UFC從來不乏壞孩子及問題人物。近日Conor McGregor跟Masvidal先後因事被捕，就連老對手Nate Diaz也忍不住吐糟︰「屁孩們就不能乖一點嗎？」



Conor McGregor 因危險駕駛被捕

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綜合外媒報道，UFC明星Conor McGregor周二在他的家鄉愛爾蘭都柏林因「涉嫌違反道路交通規則」而被捕，他的團隊周三向ESPN證實了這一點。

McGregor發言人Karen Kessler在一份聲明中告訴ESPN：「McGregor在開車去健身房的路上被（愛爾蘭警員）攔下，因為他涉嫌違反道路交通規則。他通過了在警察局進行的藥物和酒精測試。」

根據法律規定，愛爾蘭加爾達警方不會公佈被捕者姓名。然而，警方發言人Margaret Flanagan在一份聲明中告訴ESPN，在周二晚上一名30多歲男子因都柏林帕默斯敦區發生的「危險駕駛事件」而被捕。根據Flanagan的說法，該男子被帶到警察局，後來被指控及釋放，「等待日後在布蘭察斯鎮地區法院出庭」。

【2021年福布斯「收入最高運動員」排行榜頭十位排名】

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33歲的Conor McGregor是目前MMA歷史上最賺錢的運動員，他於2021年《福布斯》公布的全球「收入最高運動員」排行榜中，以1億8千萬美元收入排名第一。他比第二位的阿根廷球王美斯還要多出了5千萬美元，令全球一眾運動巨星望塵莫及。

他亦是UFC史上第一位同時擁有兩個不同量級頭銜的拳手。他於2016年擊敗Eddie Alvarez後同時成為羽量級和輕量級冠軍。他對上一場比賽是在去年7月的UFC264中，在第一回合尾段因左腳脛骨骨折而輸給了Dustin Poirier。目前McGregor已恢復訓練，不時把練習片段上載至社交平台中。

yoooooo... first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo — caposa (@Grabaka_Hitman) April 5, 2018

此外，McGregor更是繼大師兄Jon Jones之後又一「問題人物」，不時犯事被捕，當中包括幾次違規駕駛。在2018年4月的UFC 223比賽周期間，McGregor拿起原本用來搬運椅子的手推車擲向巴士，令其中的一塊玻璃爆裂，事後被捕。2019年，他在都柏林一家酒吧中歐打一位老人後被捕，結果認罪並被罰款1000歐元。McGregor早已是警察局的常客。

Masvidal襲擊Covington被捕

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另一邊廂，UFC拳手Jorge Masvidal亦在邁阿密海灘的一家餐廳外，與拳手Colby Covington發生爭執後，被美國警方以「嚴重傷人」罪逮捕及起訴。

周一晚上，Masvidal據稱在邁阿密海灘的Papi牛排餐廳外對Covington的面部打了兩拳，一拳打在嘴上，另一拳打在左眼上。據稱Covington的牙齒被打斷。事發時Masvidal在襲擊時戴著手術口罩和連帽衫。

於是，Covington跑回了牛排館及打電話給報警，述說他的左前門牙骨折、手腕擦傷，價值9萬元的勞力士手錶損壞。在警方的文件中，該事件被描述為「嚴重傷人」，Masvidal被列為嫌疑人。

Masvidal在事件發生後發佈了一段影片，內容似乎是在回應這次襲擊。「這就是所謂的露臉挑戰，你知道嗎？」Masvidal說。「嗯，怎麼了？我來自戴德縣。你說這些廢話，你必須為它負責。我的城市就是這樣的，夥計。」

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早前，在3月5日舉行的UFC 272中，Covington以點數擊敗了Masvidal。UFC官方一直以「前隊友反目成仇」作為賽事賣點，使二人在賽前產生不少磨擦，或因此導致今次事件發生。

前對手Nate Diaz 吐糟二人

Conor McGregor跟Masvidal先後因事被捕，就連老對手Nate Diaz也認不住在社交媒體上吐糟。

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在2016年的UFC 196中，Nate Diaz臨時頂替Lightweight 冠軍 Rafael dos Anjos，對陣剛剛KO Jose Aldo成為羽量級冠軍的Conor McGregor。正當大部分人都看好Conor 之際（當時Conor勝出的賠率是-400），Nate Diaz 卻摔破了大家的「眼鏡」，在第二回合時以裸絞降服了氣勢如紅的Conor，中斷了他的連勝記錄，更成為第一位在UFC擊敗Conor的人。

不只是話題「爆燈」，這場比賽更一下子打破了UFC的單賽事PPV（按次收看付費）交易次數，共錄得 1,317,000次。這到底即是價值多少呢？假設PPV價值200港元，即是合共價值二億六千三百多萬港元。

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另外，Nate Diaz在2019年的UFC 244中，與Jorge Masvidal 為UFC特別設立的BMF「Baddest Motherf__er」冠軍腰帶進行爭奪。最後Nate Diaz因眼角嚴重流血而被判以TKO落敗，由Jorge Masvidal成為UFC首位BMF惡男冠軍。

縱使Nate Diaz一直以囂張態度、壞男孩形象見稱，但他亦為兩位舊對手的行徑不齒。

Ps

All u @ufc fighters need to stop gettin arrested for stupid shit ur acting like animals irresponsible lil kids get ur shit together



Drive safe please and act right

Fuuuuck — Nathan Diaz (@NateDiaz209) March 24, 2022

你們所有UFC拳手應該停止因愚蠢的行為（Shxt）而被捕。你們的行為就像禽獸和不負責任的屁孩，該清醒一下了吧！請安全駕駛及好好做人！X！ Nate Diaz

Nate的帖子發布後，旋即在Twitter上大受粉絲歡迎。果然，壞男孩也有正義的一面。

武圖App2

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