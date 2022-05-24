撾｜唐末名將李存考手上利器　十八般兵器之一竟可投擲或長或短

中國兵器五花百門，形制多樣，當中更有些千奇百怪，時至今日近乎煙沒無聞，幾近失傳。今日為大家介紹一種奇門冷兵器——檛。



「撾」又稱「槁」，據說在春秋時期已作長兵器形態出現。這兵器據明朝《五雜俎》所載為十八般兵器之一：

十八般：一，弓；二，弩；三，槍；四，刀；五，劍；六，矛；七，盾；八，斧；九，鉞；十，戟；十一，鞭；十二，簡；十三，槁；十四，殳；十五，叉；十六，杷頭；十七，綿繩套孛；十八，白打。 《五雜俎・卷五・人部一》

明代《武備志》中對「雙飛撾」的記載。（資料圖片）

在明代茅元儀《武備志》中，則對撾的制式、用法進行更為詳細的描述：

用淨鐵照式打造。若鷹爪樣，五指攢中，釘活，穿長繩繫之，始擊人馬，用大力人丟去，著身收合，回頭不能脫走。

當中的「釘活」是指有小機關讓關節帶動附釘靈活移動。此外，撾亦發展出不同兵器形態，包括：短器械、長器械、軟兵器，而且爪形和爪數亦因器而異。

撾作為短器械時又名「筆撾」，是一支拿著筆的手，今人經常把短撾當成判官筆的大類，主要是因為撾同樣貌似毛筆。但其實撾的長度一般都近乎大槍，即便是短撾，末端部份亦呈爪狀居多。

按照《武備志》指「（撾）用淨鐵打造，若鷹爪樣，五指攢中，釘活，穿長繩系之」，跟判官筆的樣式和用途大相徑庭，兩者該無直接關係，有時「筆撾」若配以長桿亦可作長器械所使用；而造成長器械時叫「金龍撾」，桿長約兩至三米，桿頭有抓形如人手或獸抓。

而在軟兵器形態時又叫「飛撾」，鐵爪縛以長繩用以投擲。飛撾使用如暗器，輔助長短兵器使用，戰鬥時突擊人馬，勾著敵人兵器，繼而脫手擲去，着身後收回，使其不能脫走。有說飛撾主要用來對付逃跑的敵兵，追敵時士兵將兩個飛撾頭繫在繩索一起投出，而繩索的中間部份固定在自己身上，投擲方法要像擲手榴彈那樣，而不能像擲鏈球般利用繩索劃圈加速投擲。當兩個飛撾頭擊中人或馬時，抓鈎會鈎住鎧甲、衣物或肉體之上。投撾者進行拖拽、被抓中的人繼續奔逃，長繩索會很快繃緊，飛撾會形成一個向內擠壓的力，讓敵人無法逃脫。

歷史上用撾名將

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撾是歷史上較少出現的兵器，所以歷史文獻和文學作品也較少出現，當中使用者亦寥寥數人。歷史上用撾最著名者為五代時期將領李存孝。據《新五代史・義兒傳》所載：

存孝猨臂善射，身被重鎧，櫜弓坐槊，手舞鐵楇，出入陣中，以兩騎自從，戰酣易騎，上下如飛。 《新五代史・卷三十六義兒傳第二十四》

他作戰時行動迅速，揮著鐵「楇」衝鋒陷陣。文獻中提及他用的「楇」不見於歷代兵器圖譜，有論者指這個「楇」字應為「撾」筆誤。按上文文理，李存孝同時執「槊」和「楇」兩種兵器，若果兩種兵器差不多長，作戰時一定不便，因此有人認為是一長一短兵器（這裏長短是相對，作為馬上兵器最短的應也有一米多長）。

但小編認為在馬上要拿著兩件頗長兵器作戰不合理，可能李存孝是拿著一根長桿，一邊是槊的矛頭，一邊是撾爪，著衝刺時用槊一邊，打近身戰時則舞動撾一邊（兩端都有利刃端在馬背上舞動也不容易）；又或者手執長槊時，身繫追捕敵人的飛撾，以上這些小編蠡測有待讀者指教。而李存孝的戰場事蹟，去到文學作品《殘唐五代史演義》便演變他使用長兵器「畢燕撾」。

撾影響所及，有說日本忍者使用的飛爪，便是簡化版的飛撾。

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