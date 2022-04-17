聖經砍刀｜中世紀《摩根聖經》重現舊約故事　插圖竟內藏獨門兵器

今天是復活節，武備志跟大家介紹一下中世紀聖經繪本《摩根聖經》中暗藏的傳說兵器——摩根砍刀（Maciejowski Chopper）。



▍《摩根聖經》︰以中世紀樣式重現舊約聖經

《摩根聖經》（Morgan Bible），又名為《Maciejowski Bible》，是十三世紀著名的聖經手抄本，以精美插圖記錄了舊約創世紀至大衛王時代的故事。

Morgan Bible（摩根聖經），又名為Maciejowski Bible，是十三世紀著名的聖經手抄本，以精美插圖記錄了舊約創世紀至大衛王時代的故事。（圖片擷取自：http://bit.ly/2rZtxON）

它由法國國王路易九世委託製作，於1240年代中期左右製作，由於路易九世領導了第七、第八及第九次十字軍東征，因此又被稱為《十字軍插圖聖經》（Crusader Bible）。據說是由六、七位中世紀藝術家共同繪製而成，全書共有46頁（一說48頁）。最初版本並沒有任何文字作注解，僅以全彩插圖貫穿始終。後來人們在邊頁上增添了拉丁文、波斯文、猶太波斯文注解，成為今日現存的版本。

雖然它講述舊約聖經中的故事，但書中人事卻按照當時中世紀的風貌出現：衣飾、工具、建築、軍事裝備等。因此《摩根聖經》成為後人研究中世紀社會面貌的重要參考資料。

在法王路易九世死後，這本聖經幾易其主，最終由美國摩根圖書館與博物館收藏，成為該館最珍貴的藏品之一。

▍只出現在《摩根聖經》的兵器——摩根砍刀

《摩根聖經》是十三世紀歐洲兵器研究的重要史料，一定程度反映了當時的兵器運用情況。例如在防具方面，鏈甲、綴甲（Coat of Plate）為當時主要的裝甲，頭盔亦以鐵桶頭盔（平頂圓桶單體式頭盔）為主，因此兵器仍以砍劈、刺擊兵器為主。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2BMV6iE）

但是在《摩根聖經》中，卻出現了一種不知是否真實存在的兵器——摩根砍刀（Maciejowski Chopper）。它在《摩根聖經》中前後總共出現了18次，每次皆以相同的形狀出現。

大家不妨一邊欣賞《摩根聖經》精美的插圖，一邊猜一下圖中所描述的是舊約聖經中哪一個故事，並嘗試尋找一下摩根砍刀的身影。

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▍摩根砍刀的形制

摩根砍刀大部份時間作為軍團兵器出現在士兵隊列中，與長矛、戰斧、長劍、長柄刀（Glaive）等同時出現，士兵通常會托在單肩之上。

摩根砍刀分成以下兩種版本︰單手版及雙手版。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2s13EOL）

按照圖畫比例，單手摩根砍刀全長介乎60-70厘米。刀刃長50-60厘米，形狀跟長劍截然不同，靠近手柄的部分為窄，然後直刃伸延至末端漸漸轉寬，刀刃尾段稍稍內彎。刀尖設有數個弧形尖鋒，估計末端假刃（false edge）部分亦有開鋒。這樣的設計使兵器重心前靠，揮動時更能利用離心力加強砍劈威力。

由於設計上不利刺擊，所以摩根砍刀並沒有護格，只有銅片接駁。另一方面，因為離心力大，所以單手版的手柄底部成勾狀，防止砍劈時兵器脫手。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2QcAd5R）

雙手摩根砍刀刀刃形狀基本上跟單手版一樣，只手刀柄形狀增長，並由倒勾改成寬底金尋設計。整體長度介乎80-90厘米，刀柄長20-35厘米。

全書並沒有以摩根砍刀擊中對手的場面，但由《摩根聖經》的內容推斷，摩根砍刀的主要作用為砍劈重裝甲敵人為主，但它不是軍隊主力的兵器，甚至可能只是軍士的自備兵器。摩根砍刀可以分成單手及雙手兩種，推算單手可以配合盾牌使用，就像彎刃砍刀（Falchion）的用法一樣。

Maciejowski Chopper試斬的影片。（影片來自：YouTube，https://youtu.be/UfJnC2Khm6g）

所以上圖的十字軍扮演者犯了一個嚴重的錯誤︰誤把雙手Maciejowski Chopper當成單手Maciejowski Chopper使用。（圖片擷取自：http://bit.ly/2VjIhp7）

▍Maciejowski Chopper的來源、真確性

雖則摩根砍刀經常出現在《摩根聖經》中，但由於直至現時為止並沒有在其他地方發現它的蹤跡，所以對於它的來源及真實性一直存疑。以下是其中坊間的一些說法。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2F0oXIJ）

有說法認為摩根砍刀來自10-12世紀的剁肉砍刀。上圖首三把都是民間所用的剁肉砍刀，內寬的外形跟摩根砍刀相似。因此它可能源自於民間用具，改良後作為戰場兵器使用。

可是，為什麼至今還未發現任何實物呢？

因此另外有說法認為摩根砍刀只是畫家想像中的兵器，並不曾現實存在。雖然《摩根聖經》被視為中世紀研史的史料，但「真實性」對於當時的畫家而言並不是必要條件。在本質上《摩根聖經》只是一本藝術宗教作品，當中難免會有誇張的成份，甚至是加入了畫家的想像成份。正如書中不時描繪頭盔輕易被砍開的畫面，因此摩根砍刀可能只是畫家虛構的東西。

但是，這又怎樣解釋為什麼摩根砍刀有一定規律地多次出現在《摩根聖經》。

（圖片擷取自：http://bit.ly/2CHGjrk）

所以亦有一種意見認為摩根砍刀只是「彎刃砍刀」（Falchion）的一種，或是縮短版的「長柄大刀」（Glaive）的一種，甚至可能只是「德國大砍刀」（Grosse Messer）的變種，這數種兵器都同時於十三世紀中世紀作為軍旅武器使用。例如收藏於英國達拉謨大教堂的康尼爾砍刀便是1260年左右的產物，並從它的研磨痕跡證實曾用於實戰當中。估計摩根砍刀可能因為性能原因被時代淘汰。

無論如何，雖然摩根砍刀只出現在《摩根聖經》中，而且至今還未有實物被發現。從它樸實的外形，不難推斷它的形制及用法。但推算終究只是推算，要解開它的種種謎團，可能要等到新的文物發現了。

不過至少可以肯定的是，摩根砍刀應該不會帶有魔法傷害吧。

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