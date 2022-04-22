虎頭鉤｜中國十八般武器之一　不同流行文化賦予其神袐形象

中國有所謂「十八般兵器」，當中的刀槍劍戟棍大家都略有所聞。武備志今天為大家介紹略為少見的「雙鉤」。



歷史

鉤，按不同資料所說，例如1986年的「少林十二鉤」的前言，都指來源於戈，再由戈演變而來。書中指春秋戰國時戈、鉤、戟並用。形狀上鉤的樣子像戟頭，只是上方的直刃改成彎刃鉤。

上圖那種鉤較多看到的叫「護手鉤」，又名虎頭鉤，因常常成雙使用，也叫「雙鉤」，英文為Double hook swords。 除了把手位置外都有利刃，按書中所說「是較有難度的器械」。

用法

因鉤上有刃或鉤尖鋒利，一些動作與雙刀類似，但因為把手下方有利刃，所以未見一些太貼身的動作。

以鉤的位置鉤開對方的武器再作攻擊，大概是最合理亦最合乎想像的用法。但各家的套路中，都有一下雙鉤互扣再向前揮出，以增長兵器打擊長度的技術，令敵人難以預計距離。

現時中國武術套路比賽中，也有雙鉤項目。

月牙形護手刃及把手下的短刃，令雙鉤在近距離中亦有很大的殺傷力，反手握時短刃可作匕首用。

雖然雙鉤看似更偏向奇門兵器，但其實很多流派中，例如少林、蔡李彿、八卦、六合門、太極螳螂、洪拳等等都有出現。

流行文化

最為人熟知的，大概是《卧虎藏龍》中，楊紫瓊與章子怡的那一場大戰。

可能是樣子奇特令人印象深刻，雙鉤時常在遊戲中出現。例如真三國無雙７中的樂進（可惜在真三國無雙８中改了用狼牙棒）。

而早在90年代中，著名格鬥遊戲《Mortal Kombat》的第三代《Mortal Kombat 3》中，其中一位角色Kabal就有使用鉤。不過像《Mortal Kombat》這種暴力又誇張的格鬥遊戲，角色使用武器的方法也是天馬行空。

《For Honor》中的「女俠」（Nuxia）。(圖片來源：http://bit.ly/2lwm8TQ)

《For Honor》中國陣營中的「武林」(Wu Lin)，當中出現的角色種類也非常具刻板形象(不知應該讚還是彈)：例如外型像關羽用關刀的「將軍」Jiang Jun），以及外表像武僧用棍的「少林」（Shaolin）。當中的女性角色，則是用雙鉤的「女俠」（Nuxia）。

而深受中國武術文化影響的動畫《降世神通》，其中一位角色 Jet 也使用雙鉤。

看來雙鉤的奇怪外表，加上那種東方神秘感，確是用來作遊戲武器的好材料。

武圖App2

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