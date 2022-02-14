情人節談「鴛鴦」︰抗倭名將戚繼光鴛鴦陣　八卦門兵器子午鴛鴦鉞

來到一年一度的情人節，所謂「只羨鴛鴦不羨仙」。今天武備志就跟大家談談，兩種以「鴛鴦」為名的武術小知識︰「鴛鴦陣」及「子午鴛鴦鉞」。



抗倭名將戚繼光堪稱經典的鴛鴦陣

提起「鴛鴦陣」，很多人會馬上想起明代名將戚繼光以此大敗倭寇。不過，其實早在戚繼光之前便早有其他人論及「鴛鴦陣」，那便是首批抗倭將領之一的——唐順之。

唐順之（1507—1560），字應德，號荊川，武進（今江蘇常州）人。嘉靖八年（1529年），唐順之考獲會試第一名，官至右檢都御史，代鳳陽巡撫，乃當時首批的抗倭將領之一。

他在練兵期間整合行軍經驗，編撰出中國史上第一部軍旅拳術專著《武編》。《武編》共分前後兩集，各六卷。前集主要輯錄兵法理論，後集則講解各種用兵方略。「鴛鴦陣法」便是出自前集的《秘戰第七》。但要留意的是，《武編》的內容也是由唐順之摘錄見聞所成。究竟鴛鴦陣是否他本人的創造，現時尚待考證。但毋庸置疑，「鴛鴦陣」是在戚繼光改良下發揚光大。

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戚繼光每以「鴛鴦陣」取勝。其法：二牌平列，狼筅各跟一牌；每牌用長槍二支夾之，短兵居後。遇戰，伍長低頭執挨牌前進，如已聞鼓聲而遲留不進，即以軍法斬首。其餘緊隨牌進。交鋒，筅以救牌，長槍救筅，短兵救長槍；牌手陣亡，伍下兵通斬。 明．馮夢龍《智囊補．兵智部．武案卷二十四》

鴛鴦陣以十二人為一隊，分別為隊長一名、牌兵二名、狼筅兵二名、長槍兵四名、钂鈀手二名，以及一名負責伙食、不參與作戰的火頭兵。

牌兵主要用於阻擋對方短兵進攻，並以標槍破壞敵方陣形。狼筅兵作為開路防禦、纏擾敵人之用。當敵人忙於應付牌兵狼筅兵之際，長槍兵在後方刺擊作為殺著。最後，钂鈀手守護陣形後方，被免被敵人迂迴從後偷襲。

因應南方複雜地形，鴛鴦陣可視情況而變化為「三才陣」等陣形。

八卦門兵器子午鴛鴦鉞

子午鴛鴦鉞，全名為「四尖九刃十三鋒八卦子午鴛鴦鉞」，又名日月乾坤劍或鹿角刀，屬於短兵器的一種。其外形由兩道彎月形的刀鋒交疊而成，再外加兩道尖鋒。正如前文所述，鉞刃揮舞起來必以一對為準、酷似鴛鴦，故曰「鴛鴦鉞」。雖然兩柄鴛鴦鉞之間的樣式全無差別，但傳統上習慣將左手鉞視為「陰」，右手鉞視為「陽」。陰陽同施，則又與「揆陰陽之中，居子午之直」的說法相通，子午鴛鴦鉞便因此得名。

據聞子午鴛鴦鉞由八卦掌祖師董海川所創，乃八卦門的獨門兵器，所以許多它的招式如「青龍返首」、「獅子張口」等，都與八卦掌的掌招同名，而兩者的練法亦均以走圈為基礎。有人甚至直接用卦象對應它的各式打法，好比「坎卦」對應「拿法」、「兌卦」對應「推法」等。

片末，由廖凡飾演的「師父」陳識，於窄巷之內大戰各路北方武館高手。其中他以八斬刀及子午鴛鴦鉞對付鍘刀的一幕，成為了近十年來最經典的武打場景。（圖片擷取自：http://bit.ly/2MAmiHR）

現時不少八卦掌流派都有傳承子午鴛鴦鉞的套路，但其真實用法卻幾近失傳。2015年，由徐浩峰執導的武打電影《師父》，便嘗試還原子午鴛鴦鉞的打法。片中，主角陳識以一身凌厲的八斬刀法力拚各路強敵。而去到影片末段，他則改使由北派高手所贈的子午鴛鴦鉞，最後成功殺出重圍。

健棋道館以子午鴛鴦鉞對打的片段。

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