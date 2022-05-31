天心VS武尊｜富士電視台突取消轉播比賽　想觀看只剩下PPV方式？

距離「The Match 2022」日本踢拳王者夢幻大戰還有2個多星期，K-1王者武尊跟RISE王者那須川天心便要在台上一決勝負。在賽事準備得如火如荼之際，今天卻傳來不幸的消息！



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在上個月舉行的新聞發佈會上，富士電視台社長金光修在談到在電視上播放格鬥技時說：「播放它也會提高媒體的價值。 除了戲劇和綜藝之外，廣播其他東西也有價值。 我們正在做出一個全面的決定。」

不料，今天（31日）富士電視台卻在其官方網站上宣布，由於它未能與「THE MATCH 2022」主辦方達成協議，所以決定將不會在6月19日轉播這場比賽。

みんなごめん — 那須川 天心 (@TeppenTenshin) May 31, 2022

お金の為じゃねえんだよ 未来の為にやってんだよ 子供達はどうすんだよ — 那須川 天心 (@TeppenTenshin) May 31, 2022

那須川天心同日更新了他的推特內容，並推文寫道：「對不起大家。」這條推文被認為是對富士電視台決定不轉播賽事的反應。他隨後又發佈另一條推文：「我不是為了錢。 我這樣做是為了將來。 孩子們怎麼辦？」

この試合の意味を分かって欲しい。

まだ諦めません。 — 武尊 takeru (@takerusegawa) May 31, 2022

另一方面，武尊也在推特上表示：「我希望你能理解這場比賽的意義。 我們還不會放棄。」以作為事件的回應。

互聯網上對最後一刻決定不轉播這一事件的做法大為嘩然。 天心的追隨者留言「什麼？ 怎麼了？」、「我將在PPV上觀看」、「不要道歉，天心」。而武尊的追隨者則留言 「我也相信你」、「世紀之戰」、「管理層，請全力以赴」和其他許多話來表達他們的遺憾。

「THE MATCH 2022」原定於富士電視台免費轉播，以及網上電視台「Abema TV」付費直播。但富士電視台突然退出直播，將會大大減少賽事的曝光率。拳迷們只能透過「Abema TV」按次付費直播（Pay-Per-View）觀看賽事。賽事PPV的普通票價為5500日圓（約337港元），天心武尊的粉絲票價為7700日圓（約472港元）。 但PPV只支援日本IP觀看，海外用家或需使用VPN才能連上。

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武尊跟那須川天心的比賽量級定為58公斤，賽前3小時前進行二次稱重，上限為62公斤。比賽採取纏抱狀態下可單次攻擊的踢拳規則，3分鐘3回合，延長1分鐘1回合，採用一定要分出勝負的判分形式。

當晚賽事共有16場賽事，當中包含多位日本踢拳明星，如原口健飛、山崎秀晃、白鳥大珠、志朗、安保瑠輝也、天心的弟弟那須川龍心等，可謂是日本踢拳界最盛大的比賽無誤。

無論如何，還有19日拳迷便可得償所願，在有生之年可以目睹武尊跟那須川天心之間的王者之戰了。

武圖App2

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