彭志銘新書多角度看劉家良功夫電影　比較劉與成龍洪金寶拍攝手法

著名功夫電影導演、洪拳宗師劉家良（1934-2013）師傅已離開我們快將十年，然而多年來學界都沒有一本專書，研究他的電影對功夫武藝的貢獻。有見及此，香港文化研究學者彭志銘聯同鄭政恆合著新書《左文右武中師父 ：劉家良功夫電影研究》，開蓽路藍縷之功，以文化研究多面向角度，探討劉家良功夫電影及其貢獻。



劉家良師傅（1934年7月28日—2013年6月25日）祖籍廣東新會，童年在廣州成長。他自九歲開始便追隨劉湛學武，劉湛乃黃飛鴻弟子林世榮的嫡傳弟子，家學淵源甚深。（資料圖片)

彭志銘向【武備志】表示，他是劉家良半個徒弟，是劉家班成員。彭志銘自幼學習洪拳，他在七十年代曾在邵氏片場擔任劉家良數部電影場記，二人關係親密，眼見劉家良離世後，至今未有一本著作能以劉師傅為專題來研究他的功夫電影，這與師傅對業界所作貢獻不成正比，因此多年來已立志出研究專書，今年終如願出版這本研究。

新書以《左文右武中師父 ：劉家良功夫電影研究》為名，彭志銘表示這本著作既談電影，亦論功夫，而研究功夫不一定是指打，亦可以包括功夫文化，因此以「左文右武」為開首命名。

彭志銘、鄭政恆《左文右武中師父 ：劉家良功夫電影研究》

「我們常說武術，北方人以前一直叫『武藝』，南方人卻叫『功夫』，在孫中山年代才開始叫『國術』，功夫武藝其實包含很多傳統文化，例如中國人俾禮，是左掌右拳，為何不是倒轉？這便與中國傳統武藝文化有關，我在這本書中會探討不少文化課題。」

劉家良早於擔任張徹導演武術指導時，便已參與了《洪拳小子》、《洪拳與詠春》等有關洪拳的電影作品；及後出任導演時，更拍了多套膾炙人口的洪拳電影，對洪拳在香港傳播影響極大，讓七十年代初洪拳成為香港武林主流，多人學習洪拳，對電影和武林發展貢獻良多。

香港文化研究學者彭志銘(圖)聯同鄭政恆合著新書《左文右武中師父 ：劉家良功夫電影研究》（資料圖片）。

彭志銘表示這次他會從文化研究角度的方法論入手，不會只是單一講電影或功夫武藝，而是以多角度涵蓋電影背後蘊藏的文化信息：劉家良電影曾出現武館舞獅，又曾出現廣州搶花炮風俗，這些電影如何反映嶺南民俗學？例如《御貓三戲錦毛鼠》這作品，文本便是來自中國傳統文學《七俠五義》，劉家良電影與文學關係又如何？為了更立體了解劉家良功夫電影特點，彭志銘特別用了一些篇幅，將劉師傅的拍攝技巧，與成龍、洪金寶及袁和平幾位在京戲班出身的武指作品，在拍攝手法上加以比較。

【延伸閱讀：【瘋猴】劉家良功夫片代表作 以猴拳力證北派武術非花架子】

最難得的，是彭志銘為了這次研究，兩次拜訪與劉家良合作無間的電影編劇倪匡，由這位參與劉師傅八成電影編劇工作的文化巨匠，談談與劉家良合作的點滴。

「除了電影內容的研究外，書中也滲到一些關於拍戲的策略，劉家良電影如何去做市場推廣？希望讓讀者更立體認識香港電影。」

他表示，希望自己與鄭政恆的研究成果，能讓更多人認識劉家良電影當中的文化瑰寶。