港鐵柔道｜車廂衝突以「腰車」作結 並非所有摔技都是「過肩摔」

最近網上一片段中，兩名男子於車廂中爭執，最後其中一方以摔技成功摔倒對方後，二人才分開不再糾纏。很多人誤會此摔技為「掃腰（払腰）」，但柔道運動員所指片段中的技術應為「腰車」，究竟兩者差別何在？



港鐵柔道摔

以上片段在昨日出現，並引起不少人討論。先不提不是打架就是MMA，在此先重提武備志對街頭衝突的看法：

我們不建議大家參與街頭衝突，因為非常危險，遇到衝突還是安全至上，盡快逃離；但我們也明白，並非你想遠離衝突，衝突就會遠離你，武術的基本作用之一是自衛，有能力而不需要用，總比起要用時沒能力好。

希望大家多練習，亦多比賽，然後這輩子也不需要在街頭動武。

「腰車」vs「掃腰」

每次有人用柔道的一些要轉身的摔法，都會被誤稱為「背負投」，或統一稱為「過肩摔」，這也很易理解，因為此統稱為人所熟知，也更易理解，就像外國MMA評論很多時都把這類摔技通通叫作「Judo hip throw」一樣。

「過肩摔」是「背負投」的俗稱，也有人指前者是摔角中的技術名稱，兩者相似但也有不同。正所謂「要講有排講」，在此先不探究下去。

雖然我們也有一定摔技知識，但為求準確我們還是詢問了柔道運動員、搏擊體適能教練伍步暉，他指出片中使用的技術是「腰車」。

「腰車」是柔道立姿摔法中腰部摔法之一，因為會有一手摟抱對方頸部，因此又稱抱頭摔。伍步暉指也看到有人指片段中的摔技是「掃腰」，但他認為「腰車」較為貼近，亦延伸到兩者的差別。

柔道中的「車」指的是「圓」、「車轆」，「腰車」的意思是「以自己的腰做支點，即圓心，被摔者身體以此為軸，轉動成圓被摔出去」。另一柔道技術「膝車」，就是「以對方的膝作支點，摔倒對方」。

「掃腰（払腰）」首先要把對方帶到腰側間，對方重心越過自己腰線，再以腳前至後向上掃，摔倒對方。

柔道有一些技巧看來相似，例如上述的「膝車」就與「出足掃（出足払）」，驟眼看來就只是掃腳和掃膝的差別，但兩者背後的原理其實不同，所以被分成兩招。

話說回來，比賽時雖然會把分勝負的技術紀錄下來，但柔道中只要合規則地摔倒對方就能分勝負，所以很多時亦不用拘泥於細微差別。知道技術差別的重點，在於了解背後原理，用以啟發和幫助理解與學習而已。