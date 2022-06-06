拳擊｜井上尚彌再對決菲律賓名將Nonito Donaire　今回鹿死誰手？

那場堪稱經典的WBSS冠軍賽，轉眼已接近三年。明天（7日），日本「怪物」井上尚彌將再遇最強勁敵、「菲律賓閃光」Nonito Donaire，爭奪WBA、IBF、WBC Bantamweight冠軍腰帶。



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井上尚彌之所以被稱為「怪物」，其實來自於他凌駕於所屬量級的技術、速度和破壞力。他自2014年奪得WBO Junior-bantamweight 冠軍後，便連續七次成功衛冕，當中更有六次是以終結對手取勝。

他於2018年5月升磅至Bantamweight，僅用上一回合便擊倒英國拳王Jamie McDonnell，奪下WBA（Regular）冠軍頭銜。其後，他便宣告參戰新創的頂尖拳擊錦標賽WBSS（World Boxing Super Series），與世界一眾Bantamweight 好手互相較量。

2019年11月7日，日本「怪物」井上尚彌在 WBSS（World Boxing Super Series，世界拳擊超級系列賽） Bantamweight 錦標賽決賽中對陣兒時偶像、「菲律賓閃光」Nonito Donaire 爭奪冠軍。

這場WBSS冠軍賽可說是井上近年遇到過最嚴峻的考驗，其激烈程度使這場賽事被包括 ESPN 在內的數家媒體評選為 2019 年年度最佳賽事。

首回戰「閃光」令「怪物」遭遇前所未有的困境

讀者王先生曾經來稿指出，井上尚彌是一個有力量、破壞力高、善於埋身攻擊的進取型拳擊手，而他的出拳力度及破壞力亦遠超過一般的超蠅量級、雛量級選手。所以比賽上經常會看到他以不同的組合拳、勾拳等等近身攻擊對手，並憑著高攻擊力打破對方防守，從而傷害及擊倒對方。

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歷來井上的重拳擊倒過無數對手，然而對上Donaire時卻總是無法打出擊倒。Donaire面對井上沉重無比的打擊，不單沒有後退防守，反而主動步步上前壓迫，刻意把握井上刺拳及組合拳之間的空檔打出反擊，對井上造成不小傷害。

即使Donaire早段險些被井上擊倒，但他充份利用自己的經驗及耐力硬生生支撐下去，更成功趁井上乘勢追擊之際，適時打出有效反擊，中斷井上攻勢。

井上在第二回合曾以左勾拳把Nonito Donaire打至失衡，但在該回合尾段 Donaire 一個乾淨利落的左勾拳則把井上的右眼角打出了切口。在第8回合的交換中也再次打破傷口令井上流血。

Nonito Donaire亦能在井上狂攻之時，找出反擊的空隙令井上停止攻勢。

📅ON THIS DAY: 🔥Inoue v Donaire war🔥



⏪Back in 2019 @naoyainoue_410 beat @filipinoflash in a fabulous #WBSS final for the Ali Trophy🏆 pic.twitter.com/KzmGfYnEM2 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 7, 2021

雖然如此，但分數上以及打擊力上，井上都一直佔優。例如在第五回合這段攻勢，就把Donaire 打至Knock Down邊緣。

第十一回合的身體打擊亦擊倒了Donaire。儘管如此，Donaire顯得無比的堅韌，堅持完成全部12回合比賽。

最後，井上尚彌以「117-109」、「116-111」和「114-113」獲得了「一致判定」勝，成為了IBF、WBA及WBSS淘汰賽的冠軍。

兩強再度相遇 各不相讓勢成激戰

即使「菲律賓閃光」Nonito Donaire今次對決時已踏入39歲，但他仍然對自己充滿信心，更表示自己技術及心態上早已今非昔比。

我曾受傷了，這傢伙很強大，但顯然我的內心比他的拳頭大⋯⋯在當了這麼多年的拳手之後，在與井上的比賽之後，感覺就像一個覺醒，就像：「嘿，這些年我都在做什麼？」在上一場比賽之後，我的內心有一團火在燃燒——那是一種動力，感覺我沒有達到我的最佳狀態，我知道我可以在我的最佳狀態下擊敗他。 「菲律賓閃光」Nonito Donaire

那場戰鬥喚醒了內心中的我，從那時起我一直在努力，我非常、非常有信心擊敗井上。在這場比賽中，我非常、非常有信心，因為我有這種水平的心態。 當我第一次和他打的時候，我就想：「好吧，我回到了118磅，讓我們試著跟他對抗」，但這次我是帶著不同種類的策略和心態回來的。 「菲律賓閃光」Nonito Donaire

另一方面，井上尚彌亦在上次對戰中獲益良多，因此對今次比賽絕不敢掉以輕心。

我很有衝勁向Donaire展示我改進後的真正實力。無論他選擇什麼樣的策略並展示出來，我都會毫無問題地應對他，因為我的狀態很好。上次我與他進行了一場艱苦的戰鬥，但這一次不會變成那樣。我將會令所有人信服地取得勝利，不會失敗。 日本「怪物」井上尚彌

兩強再度相遇，到底鹿死誰手？大家拭目以待。

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】