Mayweather 9月決鬥朝倉未來　RIZIN再度促成拳擊MMA跨界對決？

繼2018年完虐「神童」那須川天心後，RIZIN還是學不乖，安排當紅MMA拳手朝倉未來跟Floyd Mayweather Jr. 於9月進行跨界對賽。



MMA拳手朝倉未來跟Floyd Mayweather Jr. 將於9月跨界對賽。（圖片擷取自：RIZIN FF OFFICIAL Twitter）

Floyd Mayweather Jr. 昨天才出席完「國際拳擊名人堂」的表彰典禮，今天他再傳來震撼消息：他將於9月跟RIZIN旗下的MMA拳手朝倉未來對賽。目前比賽地點、時間、賽例尚待官方日後確實。

這場比賽預計將在下周開辦的「RIZIN Fight Pass」上播出，每月收費由5美元（約39.25港元）起價，然後升至8美元（約62.8港元），當中包含完整比賽重播和PPV賽事。

事件再次令人回想起，2018年尾Mayweather與「神童」那須川天心那場慘不忍睹的表演賽⋯⋯

難道RIZIN 還是學不乖嗎？

RIZIN賠了夫人又折兵的「Mayweather VS 天心」

2017年8月，45歲的Mayweather 在跟UFC巨星Conor McGregor進行了一場「Money Fight」，結果輕鬆第十回合「技術性擊倒」McGregor，爽賺3億美元（約23.5億港元）後便宣告從職業拳擊中退休。

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一年後，在2018年年尾RIZIN大晦日比賽中，日本踢拳巨星、號稱「神童」的那須川天心與 Mayweather 進行了一場表演賽。那場比賽，Mayweather 大概汗也沒多流，就把這位日本格鬥界神童打得落花流水。

當時很多人都以為二人打表演賽，也是「你一拳我一拳」的打個三回合，大家就心滿意足，反正賽前大家也知道賽力懸殊，日本著名拳擊教練葛西裕一甚至說，比賽時假如天心能令Floyd Mayweather認真一點點，已算天心贏了。

但這樣輸還是第一次，天心哭成淚人(https://twitter.com/BleacherReport/status/1079759433050275841)

但Mayweather 卻完全沒有放水，更TKO了天心。整個場館就看着自己的金童被痛打，然後在台上哭成淚人的模樣。據報道，這場比賽讓Mayweather 毫不廢力地賺進了9百萬美元（約7千萬港元）。

在那之後，Mayweather 便「食過返尋味」，又再進行了兩場「搵錢」表演賽，包括去年對陣網紅拳手Logan Paul，以及上個月與前訓練夥伴Don Moore 進行「直升機坪」比賽。

今次RIZIN 再次祭出自己的當紅拳手朝倉未來，到底有什麼打算？

朝倉未來——前暴走族副總長成為格鬥明星、當紅YouTuber

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朝倉未來是日本知名的MMA職業拳手，賽績為14勝3敗1無效，曾經奪得過「THE OUTSIDER」兩個量級的冠軍。他跟弟弟朝倉海都是職業拳手，拳迷稱他們為「朝倉兄弟」。

除了拳手事業外，他還是格鬥界當紅的Youtuber。他的YouTube頻道「朝倉未來 Mikuru Asakura」擁有193萬訂閱者，三年間頻道錄得高達7億8千多萬的觀看次。

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朝倉未來的外號「路上の伝説」，源自於少年暴走族的過去。據說，朝倉在初中時曾跟當地暴走族發生爭執，創下「50打2」的傳說，幸好最後警察趕來才救了朝倉一命。進入高中後，朝倉因為一次傷害事件被學校開除了。朝倉離開校園提早投入社會後變得更加桀驁不馴，因為身手了得而加入了豐橋一帶的暴走族，不久更成為副總長。在一次暴走族衝突中，朝倉單挑擊敗對方打手，於是獲得「路上の伝説」的稱號。

後來，朝倉因無牌駕駛被送入少年院收容。他在少年院中度過了一年零四個月，直至18歲才離開。出來後，他決定成為一名格鬥家，加入了禪道會的豐橋道場。2012年，朝倉未來參加名古屋地下武術團體「黑王」和DEEP的比賽。2013年，他開始跟弟弟朝倉海以「朝倉兄弟」的名義參加「THE OUTSIDER」的比賽，更贏得兩個量級的拳王，逐漸成為日本知名MMA選手。直至目前為止，他的職業MMA戰績為16勝3敗（8擊倒）。

術業有專攻：以業餘挑戰專業

即使朝倉未來是日本頂尖的MMA拳手之一，可是從Conor McGregor及那須川天心的經驗可見，MMA、踢拳、拳擊終究是不同專業，所謂「術業有專攻」，以自己的業餘挑戰別人的專業，後果很可能只有一個⋯⋯

對於此類比賽的反思，可以看這兩篇文章：

【RIZIN】從那須川天心慘敗於Mayweather，我們學懂了什麼？

或許對雙方而言，Mayweather 可以賺取巨額拳酬，而朝倉未來可以在國際打響名聲（另類宣傳），亦算得上是另一種雙贏局面。

武圖App2

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