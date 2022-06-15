跆拳道始創人崔泓熙離世二十周年　回顧五個推廣理想｜轉載文章

編按：20年前的今天（6月15日），跆拳道始創人崔泓熙將軍撤手人寰。雖然他的肉體因死亡而毀壞，但他的精神透過跆拳道一直承傳至今。藉著今天崔將軍忌辰的大日子，重看他當初推廣跆拳道的五項願景。



文章原載於「HKese」，武備志獲作者授權轉載。

作者：Owen @ TaekwonDOwen



文章標題經武備志團隊編輯，原題「跆拳道始創人離世二十周年，回顧五點關於崔泓熙將軍推廣跆拳道願境」。



二十年前的今天，2002年6月15日，跆拳道始創人崔泓熙將軍辭世於平壤。（圖片擷取自：https://bit.ly/3xR1CTL）

二十年前的今天，2002年6月15日，跆拳道始創人崔泓熙將軍辭世於平壤。在跆拳道在世短短數十年的時間，卻能夠在全球廣泛地傳播，崔將軍絕對是最重要的人物。就在今天這個日子，回顧五項關於崔將軍對於推廣跆拳道的願境，從而細味跆拳道為甚麼如此讓人著迷。

1）人在哪裏，那裏就是道場

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崔將軍在兒時已經開始習武，跟隨其書法老師學習「托肩」，後赴日本升讀日本中央大學時，則練習「空手道」，然而在戰時大學生也被徵召參戰，崔將軍被調派至平壤時參與了朝鮮藉日軍的反抗活動繼而入獄，而在獄中卻仍然堅持練武，甚至教授獄中的營友以致於獄卒。而後來朝鮮半島獨立，崔將軍擔任了韓國國軍的少尉，也繼續在軍中教授武術，並逐步成為了跆拳道。

對於崔將軍而言，跆拳道的教學是不應拘泥於形式的。即使在露天的場地，沒有道袍，沒有訓練用具，都是可以教授跆拳道的地方。習武的功效才是最重要的，小時候的他因為身體健康而學習武術，少年時的他因為與人爭執而需要武術保護自己，成年後的他更知道，不論是戰場上作戰，抑或爭取民族自由，武術是不可或缺的重要元素。亦因如此，即使沒有華麗的道場，只要人在哪裏，那裏就可以是教授跆拳道的道場。

2）跆拳道是為了服務所有人的

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雖然跆拳道看似很濃厚的韓國民族意識，然而事實上，對於崔將軍而言，跆拳道的對象是沒有限制，也沒有針對任何人而設計的。縱使跆拳道最後一套套路稱為「統一」，貌似是指朝鮮半島的統一，又或是跆拳道的統一，但更重要的，是為了實現世界和平的「統一」。

在其授武的早期，早就已經沒有限制只有韓國人可以跟他學習，又或是得益於崔將軍本身是英語專項畢業，所以他很早已經開始把他的武術教授美軍士兵。而崔將軍本人更曾經擔任韓國駐馬來西亞大使，也在當地傳授跆拳道，並且帶領跆拳道走到世界不同地方宣傳韓國文化及推廣跆拳道。

不論民族、宗教、語言、性別、年紀等等，只要想學跆拳道的，都可以學習跆拳道，這是崔將軍所認為跆拳道是為了服務所有人的。

3）體傳身教，不是只懂指指點點的教練

武術的傳授可以說很簡單，卻又可以很複雜。不似文學藝術等可以留起一部作品，不像語言最少還能留起影像與聲音紀錄。武術如果沒有手把手試過，打過，捱過打，幾乎是難以感受到和學習到的，即使可以有大量的文本和影視紀錄，但是更多的技巧是必須通過面對面的教授來調整和傳授的。

崔將軍在患癌的晚年，即使接受了手術後，拖著疲弱的身軀，在別人的攙扶下才能走到學生們的前方，也堅持要示範動作，去解釋跆拳道是甚麼。

4）跆拳道之「道」

跆拳道從定名開始已經明確的標示，跆拳道的重點在於「道」。在英文的名稱當中，跆拳道是標注為「Taekwon-Do」而不是「Taekwondo」，把跆拳道的「道」明確地分隔注明，是代表這個「道」的重要性是和「跆拳」相等甚至更高。跆拳道精神的五個元素，第一個便是「禮義」。跆拳道的禮義並不僅指禮貌、儀式等等，而是在於互相包容、相互體諒的精神，讓人活得更像「人」而不是未教化的生物。

沒有正義的力量是暴力。 《打天下》馬剛正

跆拳道是在軍隊而生的武術，也是實實在在上過戰場的武術。而跆拳道的道，就是為了讓學習跆拳道的人不是使用暴力的人。因此不但在跆拳道精神當中已經強調「忍耐、克己」，更在跆拳道誓章當中要求學員宣誓，提醒自己「永不濫用跆拳道」。

5）往普天下去，讓跆拳道覆蓋全世界

雖然說是推廣跆拳道，但實際上，推廣跆拳道的目標並不僅是推廣跆拳道，而是為了讓更多的人習武強身，從而建立更和平的世界。

跆拳道的目標很明確，就如其早期推廣的書籍當中，跆拳道是「自衛的藝術」（The Art of Self Defence），最重要的重點還是要讓人有保護自己的能力，並且獲得運動強身健體的效益，再配合跆拳道僅以徒手作為武器，而不需要額外的器材，因此適合推廣予全世界。

而把跆拳道推廣於全世界的最大目的，卻是為了世界和平。

弱者難以選擇不被欺壓，但強者卻可以選擇保護弱者。崔泓熙將軍生於日治時代的朝鮮，經歷過世界大戰，又經歷過朝鮮半島的內戰韓戰，生涯當中又因為政見而逃亡到世界的另一端，即使回到家門前的朝鮮，也始終無法再在有生之年回到他創立跆拳道的韓國國境。因此，崔將軍本人正是深受戰爭所害的受害者，他把跆拳道推廣至全世界，仍希望每一名跆拳道人都會承諾一個誓言。

我應當建立一個更和平的世界。（I shall build a more peaceful world） 跆拳道誓言

所以，崔將軍對於跆拳道教練也有一個願境，就是希望跆拳道教練會抱著把跆拳道覆蓋全世界的心，去讓這個世界變得更加和平。

即使在崔將軍離世後的二十年，跆拳道，特別是崔將軍所堅持至死的正統跆拳道，仍然生生不息，而且遍地開花，更希望終有一天，可以建立一個更和平的世界。

（撰文：鍾禮賢師範，專項研究武術的運動教練。國際跆拳道聯盟國際教練，黑帶五段師範，多年來熱心於研究跆拳道的歷史和技術，透過運學科學實踐驗證，為融合武術與運動科學而努力。）

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）



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