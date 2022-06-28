面具面甲｜古代中日將士為何遮住面孔　古羅馬騎兵竟有特別用途？

在古代中西歷史中，不時都有軍士面戴面甲作戰，刻意令人看不到他們的容貌。其實除了保護功能外，它們還有什麼功用呢？今天跟大家談談古代中國、日本、羅馬的一些面甲例子。



古代中國面甲：蘭陵王、狄青

蘇村出土商代面甲繪圖。(圖片來源：知乎)

根據出土的青銅器，早於商周年代已使用面甲，主要以銅面具用於儀式上。以1976年中國陝西省城固縣蘇村出土商代青銅面具為例，它直徑11CM，背部有兩個鈕用來穿帶繩。根據專家估計，商周時代青銅面甲除了加強戰爭防禦外，亦有用於戴在死者面部，使死者靈魂在陰間得到保護、或者神職人員用在祭祀場合用來作法器，用來溝通天地神。

在中國歷史上，有兩名名將於戰陣戴面具聞名，一位是「蘭陵王」高長恭，另一位是北宋名將狄青。而這兩個人經常戴面具出陣，除了戰鬥需要外，還有一個特別原因。

以狄青為例，相傳他每次上陣均戴形象恐怖銅製面具，披頭散髮，給人一種威懾感。在小說《萬花樓》中這面具又叫「人面金牌」，小說中更說這面具有邪力。由於這面具已成為他招牌，所以每次他上陣殺敵，所向披靡，敵人都認得他而沒人敢與之抗衡。而《宋史》是這樣描述狄青：「(狄)青每出入，輒聚觀之，至壅路不得行」。宋哲宗年間，皇帝為公主挑選駙馬時，都以狄青兒子狄詠作參考標準來擇。所謂有其父必有其子，可見狄青是一個頗為俊美男子，他可能與有美男子聞名之世的蘭陵王一樣，長相俊美而給人有「小鮮肉」感覺，為了增加威懾感而面戴恐怖猙獰面具。

日本武士面鎧：鬼頭獅面嚇死馬

+ 4

而從日本的面甲來參考，面盔甲形制大致分為四種：面頰（全面甲式）、頰當（半面甲式）、猿脥（側臉以及下巴）、燕形（沒有錏鍜的猿脥)半首，即保護額頭，側臉的護頰。四種樣式互相搭配，選擇性裝備。

在日本，戰國時代的面甲叫「面當頰」，以沒有鼻子的越中頰、燕頰為主，另有目下頰、總面等，幾乎所有面頰當都帶有名為「須賀」的構造，而據面甲形制推斷其設計源於中世紀的半頰。而「須賀」為懸吊構造，通常採3段或5段構造，寬度則以一般人的喉嚨為準，不過江戶時代中期以，也有出現做得特別大的須賀，稱為「大須賀」。(1)

在平安時代中期起，日本流行大鎧，武士配合頭盔、面頰和須賀，又有「鬼頭獅面」之稱，除了保護用途外，日本武士相信帶著鬼怪樣的頭盔，可以起到震懾作用。據《日本外史》卷十六記載明朝中日朝鮮戰爭時，日本的鬼頭獅面讓「明(車)馬駭。行長(註：小西行長，日本侵朝大將)麾兵蹂之，大勝」，面具的驚嚇度讓明軍馬匹受驚。後來隨著戰爭日漸頻繁和平民參軍、火藥武器出現等因素，大鎧漸不適用或不便普及於新型形態戰爭，而漸被較輕身簡便的胴丸、腹卷和具足等所代替。

古羅馬騎兵的人面面具

Emesa頭盔（又稱Homs 頭盔）是公元一世紀初的羅馬騎兵頭盔。它由一個鐵制護頭和面罩組成，面罩上覆蓋著一層銀片，呈現出個性化的臉孔肖像，可能是參照土兵本人面貌而製。1936年，敘利亞警察在現代霍姆斯市（Horns）的一個墓群中發現了這個頭盔，並將其收歸國有。最終它在大英博物館進行了徹底修復，現在被大馬士革國家博物館收藏。

根據羅馬時期史學家阿里安在《Techne Taktike》中記載，這些面罩用於檢閱、模擬作戰訓練之用，它不只覆蓋頭部和臉頰，而是適合騎手的整個面部，更設有眼睛孔洞。

外國歷史YouTuber 「Metatron」曾製作分析影片，片中指出Emesa頭盔的保護性能良好，眼睛狹窄的眼縫保護性高且視野良好，有可能亦會用於真實戰鬥當中。他認為面無表情的面具，或能對敵軍產生心理威懾之用。

(1)三浦一郎 著、王書名 譯：《日本甲冑圖鑑》