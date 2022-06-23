秘境探險︱Tom Holland尋麥哲倫寶藏　葡裔探險家死於著名寶刀下

改編自經典電玩遊戲，首度登上大銀幕的電影《秘境探險》（Uncharted）原訂於2021年上映，因為疫情而一再延遲而，終於今天在香港上映。這套作品一如其他經典奪寶電影的前設，寶藏建基於一些已知的歷史人物和事件上，然後推翻原先的歷史設定，主角在尋寶其間不斷解開謎團，並與其他同樣爭奪的反派一決高下。



電影《秘境探險》劇照

葡國裔西班牙探險家斐迪南·麥哲倫（Ferdinand Magellan）在1519年率領船隊首次環航地球，因金主西班牙政府財力不濟，航海計劃唯有靠Moncada家族出資成行，而環航主要目的是尋找價值不斐的黃金寶藏。 1521年後麥哲倫死於與菲律賓當地部族的衝突中，船長Francis Drake與船員找到了寶物後卻秘而不宣，傳說這批黃金被藏在西班牙某處。幾百年來探險家冒險犯難，黃金仍未被尋獲，最後主角Nathan Drake（Tom Holland 飾）憑藉失散多年親兄遺下的綫索，和尋寶獵人Victor Sullivan（Mark Wahlberg 飾）合作，就種種謎團抽絲剝繭，尋找寶藏，Nathan亦在尋寶過程中。

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這次是主角「蜘蛛仔」Tom Holland暫且退下漫威後，於大銀幕上映的商業片大作（他早年2012已於《海嘯奇蹟》等電影亮相，但接了漫威電影後，大家只記得他蜘蛛俠身份）。故事情節謎團環環相扣，各種尋寶電影常見橋段可算應有盡有，但過程匆匆，少了一份「終於解開」驚喜感。動作場面方面，在藏寶地點的大戰，讓筆者勾起八九十年代港產奪寶片Final Boss情景，主角們在尋寶點奇特的地形搏鬥，善用環境具，動作緊張刺激，每次驚險位都能化險為夷。

值得一提的是，故事情節設定麥哲倫於菲律賓戰死，其餘部留下大量黃金開啟這次冒險歷程。根據菲律賓的民間傳說和一些有待考究的文獻，1521年麥哲倫在麥克坦島（Mactan Island）與當地部族族長Lapu-Lapu交戰，Lapu-Lapu率領1500名戰士手持鐵劍、弓箭和矛等武器，力戰麥哲倫一行49人，最終由他親手斬殺麥哲倫，令他成為菲律賓第一個抵抗西班牙帝國殖民者的本地人，至今仍被視為民族英雄。

Lapu-Lapu雕像，手持Kampilan。

Lapu-Lapu 斬殺西班牙入侵者。

根據傳說，Lapu-Lapu以寶刀Kampilan斬殺麥哲倫，讓Kampilan這把菲律賓著名寶刀更添民族色彩。Kampilan是棉蘭地區的武器，雙頭帶有雕刻的劍柄，寶刀以揮刀擺動為主要動作，龐大的刀身設計讓它可以用來同時砍掉兩至三個敵人首級，至今仍是菲律賓最長傳統刀劍。

Kampilan (Wikimedia Commons)

時至今日，麥克坦島不少島民認為 Lapu-Lapu 不是利用 Kampilan 斬殺麥哲倫，而是以亂棍或亂箭將他擊斃，但不論如何Kampilan卻因這抗擊殖民侵略者傳說，成為極具菲律賓民族特色兵器。

Kampilan(philippinestudies.uk)