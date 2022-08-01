UFC 277｜Nunes一回合三擊倒重奪冠軍 Moreno激戰KO France取勝

母獅強勢重奪冠軍

UFC 269中，由於Amanda Nunes遭受膝傷困擾，Julianna Pena大爆冷以裸絞降服取勝，奪走Nunes的冠軍腰帶。事隔7個月，二人迎來二番戰對決。

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比賽一開始，Pena 並沒有表現出任何恐懼，馬上主動向Nunes施壓，尋求打擊機會。然而，Nunes 在早段便成功取得先機，她在Pena 突進時打出右鈎拳重擊，使其差點倒地。在第二回合早段，Nunes 再次以用右拳擊倒了Pena，不久之後Nunes以同樣動作再次擊倒Pena。在第二回合剩餘一分半時，Nunes成功以左後拳反擊Pena 的刺拳，第三度擊倒Pena，完全鞏固了她第二回合的主導地位。

NUNES STUNS AND DROPS PEÑA IN THE SECOND ROUND 😳



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進入冠軍回合後，Pena被她的角落告知，如果她要衛冕冠軍頭銜，她只能靠終結取勝。然而，Nunes 卻先發制人採取抱摔戰術，屢次成功摔倒Pena，並繼續從上位控制中造成傷害。在地面纏鬥中，Pena曾嘗試施展十字固降服，但Nunes最終能夠逃脫並繼續打出肘擊傷害。

經過25分鐘的激戰後，Nunes以「一致判定」（50-44、50-44、50-43」壓倒性取勝，重新奪回冠軍頂銜。

娃娃臉殺手激戰KO勝

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Brandon Moreno 在2019年就曾對陣Kai Kara France，當時他以「一致判定」獲勝。在今場比賽早期，France 針對性低掃打擊Moreno的前腳，但兩位拳手都沒能讓對方陷入危險。然而，在Moreno的刺拳支配下，他率先以踢擊取得優勢。

Brandon Moreno shot to the rib that drops Kai Kara-France#UFC277 pic.twitter.com/V5r2c5dLzQ — SF Cards & Media (@sfcards1) July 31, 2022

France 在第三回合開始掌握比賽節奏，在攻勢上取得更多成功，他在Moreno一次高踢時以低掃踢跌對手，並在這位墨西哥拳手的右臉頰上開了一個傷口。然而，Moreno在回合尾段，以一記完美的肝臟踢擊踢中France，使其立時倒地。在一連串的拳頭追擊下，Herb Dean 在第三回合的4:34終止比賽，Moreno 贏得UFC Flyweight 暫代冠軍頭銜。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】