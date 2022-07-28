泰拳名將遭擊倒後腦傷不治　法國對手自責引退　承諾照顧遺孀遺孤

近日，泰國泰拳界發生一則悲劇。泰拳名將在比賽中遭擊倒後，留醫8天終告不治。法國對手事後宣布引退，並承諾照顧遺孀遺孤。



泰拳名將遭擊倒後留醫8日終告不治

7月15日，泰拳賽事「Fighter X」於泰國巴吞他尼的圖帕特米體育場舉行比賽。其中一場比賽，由25歲的知名泰拳手Panphet Phadungchai 對陣法國拳手Anthony TF。二人激戰至第五回合，Panphet遭Anthony以一記旋轉肘擊倒，即場躺在地上失去意識。

隨後，Panphet立即送往曼谷醫院急救留醫，並被診斷為腦部外傷。在醫院昏迷8天後，Panphet最終在上周六（23日）因腦部創傷宣告不治。

Panphet 的真名是Sarayut Klinming，他過去是泰國泰拳及踢拳國家隊成員，曾在第30屆東南亞運動會踢拳項目上贏得銀牌，並在2019年的世界業餘泰拳錦標賽上贏得了一面金牌，是泰國泰拳界明星。前泰國體育局局長Nattawut Ruangwes說，Panphet 的離世是泰國體育界的巨大損失。

這宗死亡事故不只震驚武術界，亦引發起人們對比賽中醫療援助的關注。泰拳界一名人士對這一消息作出了回應，敦促這項運動收緊規則，在比賽中提供急救小組，並立即將腦震蕩的拳手送往醫院。「沒有人願意看到這些事情（生命損失），我們希望這次事件將是最後一次，」該人士說：「所有相關機構必須為處理此類事件做適當的準備，以防止生命損失。」

法國對手宣告引退承擔責任

在Panphet去世翌日，法國拳擊手Anthony TF隨即在社交媒體上宣布引退並承擔責任。

在Facebook帖文中，Anthony說他對Panphet的死深感震驚，並表示他不會再回到擂台上。他在文中指Panphet 在之前80場比賽中遭受的腦部傷害，可能是造成這次悲劇的原因，但他直指：「我是和他打了5個回合的人，他最後挨的是我的拳頭。」他不能否認對Panphet的死亡負有責任。

顯然我感到有一部份責任，沒有人可以從我身上奪走這點。即使你的信息、你的電話和評論此刻在安慰我，我也深感悲傷，這是無法解釋的，但這是命運，我無權反對。 Anthony TF

他接著寫道，他希望Panphet 能夠安息，還承諾照顧這位已故拳擊手的家人。「我只希望他現在安息，我發誓在經濟上幫助他的母親、妻子和他們的小女孩，直到她告訴我他們不需要。」

這是我的第28場比賽，不幸的是，這也是我的最後一場比賽。我不會再回來了，不是因為我沒有力量，而是因為我有信念，我堅持這樣的信念。感謝從我開始就一直在我身邊的所有人，也很抱歉，因為我知道有些人為了看到我站在頂峰犧牲了很多。 Anthony TF

截至今日，他的Facebook帖文已經吸引了1,381個表情回覆，204個留言。當中不少留言希望他早日平復心情，因為這次悲劇是一場意外。一些人鼓勵他繼續比賽，以成為冠軍來紀念Panphet。

在此祝願Panphet 早日安息。

武圖App2

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