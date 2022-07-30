峨嵋派｜抗倭名將唐順之記峨眉拳法　峨眉槍法或以男性傳承為主？

受武俠小說影響，坊間對峨眉派的印象普遍停留在「女性」的身份之上。在這個陽剛氣息的武俠世界裡，峨眉派女俠往往能夠以「巾幗不讓鬚眉」（甚至是剛愎自用）的姿態領導群雄，成為緊隨少林、武當之後的天下第三大門派。

回到現實，四川蜀地雖然武風盛行，但真正有關峨眉武術的資料卻並不多見。究竟世上是否真有峨嵋派？它是否由女性所主導？它對中國武術的影響力又有多少？

峨眉道人歌訣

峨眉山位於現今四川省的樂山市境內，相傳為普賢菩薩的道場，與普陀山、五台山及九華山並列為中國佛教的四大名山。

峨眉山上寺觀林立，其中尤屬禪宗最多，此外亦有為數不少的道觀。據說峨眉山的僧人和道士很早便有練武風氣，但真實的源流還是有待考證。及至明代中期，抗倭名將唐順之（1507—1560，戚繼光加以改良的「鴛鴦陣」便是由他首創）寫下了一首《峨眉道人歌訣》，這就是峨眉拳法在歷史上留下的第一個足跡：

浮屠善幻多技能， 少林拳法世罕有。 道人更自出新奇， 乃是深山白猿授。 是日茅堂秋氣髙， 霜薄風微靜枯柳。 忽然豎發一頓足， 崖石迸裂驚砂走。 去來星女擲靈梭， 夭矯天魔翻翠袖。 舑舕含沙鬼戲人， 髬髰磨牙贙捕獸。 形人自詫我無形， 或將跟絓示之肘。 險中呈巧眾盡驚， 拙裡藏機人莫究。 漢京尋橦未趫捷， 海國眩人空抖擻。 翻身直指日車停， 縮首斜鑽針眼透。 百折連腰盡無骨， 一撒通身皆是手。 猶言技癢試賈勇， 低蹲更作獅子吼。 興闌顧影卻自惜， 肯使天機俱泄漏？ 余奇未竟已收場， 鼻息無聲神氣守。 道人變化固不測， 跳上蒲團如木偶。 唐順之《峨眉道人歌訣》

藉著這首詩，唐順之詳細描寫了峨眉拳法的整套動作，包括步法、打法、發力以至呼吸等。，便與假若當中的內容屬實，那至遲到明代中葉，峨眉武術已經發展得非常成熟，而且已經帶有了近代「內家拳」的面向（有關如何定義「內家拳」，詳見《何謂內家拳》）。例如「百折連腰盡無骨， 一撒通身皆是手」一句，便與太極拳「以腰帶手」、「渾身是手手非手」的理論非常類似。

峨眉槍法

當然，要數後世最為人熟知的峨眉武技，還是當屬槍法。清初武術家吳殳撰寫的經典槍術著作《手臂錄》，便附錄了由程真如所傳的《峨眉槍法》。

按照程真如的說法，這套槍法得自於峨眉山的普恩襌師。普恩曾遇「異人授以槍法，立機空室，練習二載。一旦悟徹，遂造神化。遍遊四方，莫與並駕」。他在四川將這套槍法傳給了程真如和荊江行者月空。為了記念恩師，程真如遂將這套槍法定名為「峨眉槍法」，而吳殳便為第四代傳人。

《峨眉槍法》共有十三篇，分為治心、治身、宜靜、宜動、札法、破諸器、身手法等，內容涵蓋槍術搏擊的多個面向。其中「破諸器」一章，更詳細列明了破解叉、劍、棍、戟等多種兵器的槍招。對此程真如及吳殳都大表欣賞，程真如甚至認為同時代的沙家槍、馬家槍俱「意味疏淺」，較之峨眉槍法「相去甚遠」。

峨眉拳系

從上文可見，峨眉武術的主要傳承者皆為男性，而其所精擅的槍法，亦貼近於明清的軍旅武術體系，一般女性當較難接觸得到。由此推敲，峨眉武術應該跟當時其他主流的武術體系一樣，同是以男性作為核心。但可以肯定的是，峨眉武術確實曾對四川以至整個中國的武術體系都產生過巨大影響，其聲望甚至比同時代出現的少林拳系有過之而無不及。

時至今日，雖然「峨眉道人拳法」和峨眉槍法也幾近失傳，但峨眉武術的其他技法卻繼續在蜀地流傳，並與其他武術體系相互融合，最終形成了當下的「峨眉拳系」。

按《功夫——中國武術文化》一書的作者王廣西先生介紹，峨眉拳系泛指在四川創立的本地拳法，現時共計有二十八種，其中尤以僧、趙、杜、岳四大家流傳最廣。然而追本溯源，這四大拳種最初是由外地傳入。以僧門拳為例，相傳它由嵩山少林某僧入川所授，故其歌訣裡便有「丁不丁，八不八，才是少林真妙法」之言。至於岳家拳法則假托岳飛為祖師，實乃直隸人張天虎將之傳入四川，再被四川原先的地方拳術融入、同化。

可以說，峨眉武術已經由獨立的武術流派，演變成一個兼收並蓄、包容性極強的武術體系。這大底亦是峨眉武術可以繼續發展開去的原因之一。

主要參考資料：王廣西。2013年。《功夫——中國武術文化》。台北：知書房出版社。

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【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】