巴西柔術傳奇Leandro Lo離世　休班軍警疑惹爭執後開槍行兇

昨天，巴西柔術巨星Leandro Lo在聖保羅與一名男子發生爭執後遭槍擊喪命，終年33歲。



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Leandro Lo，全名Leandro Lo Pereira do Nascimento。他在2011年於世界柔術界中嶄露頭角，翌年他首次贏得世界柔術錦標賽76公斤級別冠軍。Leandro是巴柔名將Cicero Costha的學生，後來他創辦自己的團隊「NS Brotherhood」。

在他作為活躍的巴柔選手期間，Leandro先後在四個量級作賽，並奪得了一個巴柔選手可以贏得的所有頂尖頭銜。早在2017年，他也曾嘗試參加無道服寢技比賽，但在ADCC被澳大利亞選手Craig Jones擊敗後，他便決定專注道服柔術。

無論以何種標準衡量，Leandro 都是現時巴西柔術界的最佳選手之一，僅次於世界紀錄保持者和擁有10個世界冠軍的Marcus Almeida Buchecha。

八屆巴西柔術世界冠軍遭槍殺 休班軍警疑惹爭執後行兇

據消息來源稱，Leandro在周日於聖保羅一家俱樂部中參與聚會。期間，一名男子與Leandro及其朋友發生爭執，該名男子隨後拔槍近距離向Leandro頭部射擊兩槍，然後逃離現場。事發後，Leandro馬上被送往薩博亞市立醫院，但已經回天乏術，證實不治。

根據當地媒體報道的一份警方報告，疑犯為休班軍事警察Henrique Otávio Oliveira Velozo。目擊者稱，Velozo從Leandro的桌子上抓起一個瓶子，並以此作出威脅手勢，促使兩人發生了肢體衝突。

此外，代表Leandro家屬的律師稱：「Leandro與該男子發生爭執，他為了平息事態將該男子固定住。在Leandro走開後，該男子掏出一把槍，對著Leandro的頭部開了一槍。」他補充道：「開槍後，肇事者在地上踢了受害者兩腳，然後逃走了。」

一名目睹犯罪過程的Leandro友人說，當時槍手獨自一人前來他們所在的桌子，並挑釁Leandro和五個朋友。一位匿名證人表示：「他來到這裏，從我們的桌子上拿了一瓶白酒。Leandro只是把他固定住，讓他冷靜下來。他走了四、五步就開槍了！」

疑犯Velozo在逃離犯罪現場後立即以「謀殺未遂」罪名被通緝，其後他向內務部自首。聖保羅公共安全秘書處（SSP）證實，他將被帶到負責調查的部門作證，他將被送往Romão Gomes監獄，繼續由司法部門處理。

Leandro Lo離世的消息震驚整個巴西柔術界，引起全球廣泛哀悼，懷念Leandro傳奇的一生。巴西柔術學校「Unity」在社交媒體推出悼文：「所有人中最偉大的人，最親愛的人，最勇敢的人，最善良的人。廣為人知的不朽英雄。安息吧，兄弟。我們將再次見面。」

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