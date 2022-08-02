卡波耶拉｜16世紀巴西奴隸以舞蹈秘密練武　踢擊摔撻頭錘翻騰旋轉

隨著MMA運動愈來愈受歡迎，巴西柔術知名度也與日俱增。其實除了巴西柔術，巴西還有一門更具民族色彩的武術，那就是卡波耶拉（Capoeira）。



16世紀奴隸以舞蹈秘密練武

卡波耶拉（Capoeira），又稱「巴西戰舞」，是源於巴西與舞蹈合一的傳統武術。

關於卡波耶拉一名的來源，有多種說法，有人認為它源自巴西當地原住民圖皮人（Tupi）的語言，意指進行火耕時將森林用焚燒方法所騰出的空間，亦有學者指出其詞源當為奇剛果語（Kikongo，剛果的官方語言之一）中的「Kipura/Kipula」，代表拍翅、跳躍、掙扎、鞭笞等動作。

它發跡於16 世紀，主要由非裔移民所傳播。蓋因在16世紀時，葡萄牙人從西非地區大量引進黑人奴隸到南美洲，其中巴西就足足佔了42%。基於奴隸身份，這批外來移民不能自由活動，有說卡波耶拉便是以舞蹈作掩飾，讓奴隸能夠在聚會時一併練武，為推翻奴隸主的事業作出準備。1888年巴西的奴隸制度廢除以後，許多被解放的奴隸恢復自由身並湧入巴西各大主要城市，但卻因為找不到適當的工作而加入了幫派組織。卡波耶拉由此變成了幫派鬥爭的工具結果致使巴西共和國在1892年制定的新憲法中，加入了禁止Capoeira的規定，直至1930年才解禁。

然而禁令並沒有使卡波耶拉完全絕跡。1937年，卡波耶拉宗師Mestre Bimba受邀在巴西總統面前首度公開表演這種武術，並獲准成立巴西第一所卡波耶拉學校。自那時起，卡波耶拉從一種受打壓的地下活動突然躍昇為巴西的國家運動，並迅速傳播各地。

卡波耶拉動作大開大合、着重腿擊。除了步法Ginga、側手翻Aú、倒立Bananeira、類似前踢的Benção等基本技術外，卡波耶拉亦有大量翻騰、旋轉、跳踢等等的高難度動作。而它獨特的民族音樂，令其演練起來時兼具動感與美感，這亦是卡波耶拉的魅力所在。

▍世界卡波耶拉聯盟（WCF）成立背景

世界卡波耶拉聯盟（World Capoeira Federation, WCF）是成立於2011年的國際非營利組織，旨在促進卡波耶拉作為一項全球運動，由世界各地來自於不同門派、團體的大師所組成。 WCF認為卡波耶拉是巴西的文化遺產，尊重其歷史根源和哲學。 WCF認為把卡波耶拉發展作為一種運動是優先的事項，以把其推廣至世界各地，連繫不同卡波耶拉團體及族群。

在2013年時，WCF舉辦了首屆World Championship on Sport Capoeira（運動卡波耶拉世界冠軍賽），並發展出一套完整而有系統的卡波耶拉競賽方式，自始這種比賽方式漸漸為各地卡波耶拉團體採用。繼2015年及2017年後，WCF在2018年5月11-12日，更於亞塞拜然首都巴庫舉行了第四屆的World Championship on Sport Capoeira。

根據2018年WCF新修訂的卡波耶拉比賽方式，WCF嘗試在卡波耶拉的表演性及搏擊性之間取得平衡，希望透過輕觸式的卡波耶拉搏擊競賽，表現出卡波耶拉絕不是單純的舞蹈或表演運動。

▍卡波那拉寫實格鬥漫畫《巴突克戰舞》

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漫畫家迫稔雄原先以智謀賭博類漫畫《噬謊者》成名，今次首次創作動作格鬥漫畫卻表現得相當出色。原來迫稔雄自身是卡波耶拉習者，所以他在創作時才能十分得心應手，甚至在Youtube推出與漫畫連動的卡波耶拉教學影片。他特地在格鬥劇情之外，加入了大量卡波耶拉相關知識，絕對是「漫畫版卡波那拉百科全書」。

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故事主角三條一里，在一個極其普通的家庭長大，吃著美味食物時會露出「傻乎乎」的滿足樣子，跟一般小女孩無異。一里父母不時四處調遷工作，令一里經常搬家，身邊很少有真正長久的朋友。另外父母管教甚嚴，不允許一里參加社團活動，甚至設定門禁時間。這些都使小一里的內心，總有着未知的孤獨感與束縛感。

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一天，在便利店被強盜襲擊的那個瞬間，她體驗了非常不可思議的身體本能——這就是，與她有關的名為解放的故事，拉開了帷幕。她決定打破規限，與朋友一起在公園跟謎一般的流浪漢學習「舞蹈」般的格鬥技巧。可是，殊不知一場悲劇即將降臨在一里身上。

女子高中生三條一里即將捲入重大風波，每天為著朋友家人奮戰，以卡波耶拉為武器挑戰其他武者，上演一場場的異種格鬥。與此同時，一里在每天的激鬥中結識到不同的朋友、戰友，使她的人生不再孤單.....

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