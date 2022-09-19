Canelo GGG 3｜夢幻三番戰告一段落　墨西哥巨星擊敗GGG衛冕

在完成36回合的鐘聲響起後，Canelo Alvarez跟Gennadiy Golovkin長達五年的恩怨情仇終告一段落。Canelo全場大部份時間掌控比賽節奏下，以115-113、115-113、116-112「一致判定」勝出三番戰，衛冕無可爭議超中量級冠軍頭銜。



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Canelo在比賽開始時很強勢，主動佔據擂台中央壓迫對手。而GGG則以刺拳打擊為主，但未能以後手重擊作跟進。在比賽最後階段，GGG終於找回進攻手感，發起反攻，並在最後五個回合贏得四個回合，但一切都已經為時已晚。

我不想貶低他的勝利，但與此同時，我並不覺得他有多快或多強壯。他命中的打擊不夠有力。而在下半場，他甚至失去了速度和力量。我認為，即使在開始時，我們也沒有打得很好。你可以看到，下半場打出的打擊數較少。但是，我還是要說，他對我來說沒有任何驚喜。 GGG

GGG仍然有鐵一般的下巴，偶爾打出有力的打擊，但他沒有了五年前那種具威脅、多變的組合拳。他不如以往般持續壓迫對手，反而非常提防Canelo的重拳反擊，這可能跟今次提升量級挑戰有關。GGG主動採取更多後傾後閃的防守動作，刺拳亦多是試探而非破壞，使他無法打破Canelo牢固的防守。

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謝謝你，我的朋友。我們給了球迷三場精彩的比賽，感謝你所做的一切。他是一個非常好的拳手，他很強壯，他是一個強悍、偉大的拳手，這就是我們在這裏的原因。我將繼續前進，以保持我的傳奇延續下去。 Canelo在擂台上對GGG說

相反，Canelo則比上兩次對決表現得更得心應手，展現出更快、更敏銳、更有把握的進攻方式。Canelo在第三回合覷準GGG後倚的動作，以右勾拳繞過GGG的手肘攻擊身體，並在其後攻勢以左勾拳重擊GGG的頭部。在第三回合結束時，GGG的臉已經腫起來，他的額頭上出現明顯傷痕。

隨著比賽進行，Canelo持續以右手重擊GGG的軀幹，他在第5回合，Canelo打出一記清脆的Overhand Right重擊，這可能是這場比賽中最沉重的一拳，不過GGG卻若無其事般抵受住了。

（圖片擷取自：boxingscene.com）

根據賽後數據顯示，GGG比Canelo多打了29次刺拳。Canelo比GGG多打了39次強力打擊，數字上是85比46的優勢，數目相差接近一倍。而且，Canelo的強力打擊特別準確，命中率高達39%，而GGG的命中率只有27%。由此可見，Canelo為何贏得裁判們的「一致判定」。

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雖然40歲的GGG在三番戰中落敗，但他賽後明言還不打算退休：「我絕對會繼續下去。我有一個偉大的計劃，有很多對手。我會回來的，我仍然是一個世界冠軍。」

另一方面，Canelo則表示自己的左手在去年對陣Caleb Plant時受傷至今，或需要進行手術治療。不過，Canelo明確表示在身體康復後，自己渴望跟Dmitry Bivol進行二番戰。

Canelo Alvarez跟Gennadiy Golovkin長達五年的恩怨情仇今天終於告一段落，二人將朝著各自的目標進發，為延續自己的拳擊傳奇而努力。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】